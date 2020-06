Po kojos amputacijos joti pradėjusi Roberta svajoja tapti paralimpiete: noriu parodyti, kad tai daryti gali visi

View this post on Instagram

Taip mane dažnai galit pamatyti, bagažinėje keičiantis kojas🤷🏻‍♀️🦿Mano draugų ir artimųjų jau nestebina ir tai, kad pas mane nerasi atsarginės padangos, bet rasi kelias atsargines kojos ar jų dalis. Ir jei galėčiau pakeisti dabar praeities įvykius nekeisčiau nieko, tik bandyčiau save įtikinti, kad kiekvienas toks išbandymas reiškia, kad gyvenimas ruošia tau kažką nepaprasto ateityje tik reikia išlaukti🙏🏻 #kojos#protezas#motyvacija#motyvacijagyvenimui#bekojos#begimas#jojimas#paraathlete#prostheticleg#amputeestrong