Jurga Tvaskienė. Taikos balandžiai, ginkluoti propaganda

Karas peržengs Ukrainos sienas, sako Oleksijus Arestovičius. Ir tai nueina šiurpu, nors šį kartą Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas kalba apie karo šešėlį ant Moldovos, jo naštą Baltarusijai bei kai kuriems Rusijos regionams.

Nors ką ten. Karas peržengė Ukrainos sienas tą pačią vasario 24 dieną. Ir Rusija nepraleidžia nė vienos progos pakartoti, kad ateis metas ir aktyviems veiksmams Lietuvos teritorijoje. Tos nepaklusnios, nenuolaidžios, nenuolankios Lietuvos, kuri pirmoji kreipėsi į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą dėl karo nusikaltimų Ukrainoje tyrimo, kuri priglaudė beveik 50 tūkst. karo pabėgėlių, kuri per du mėnesius jau išsiuntė 80 vilkikų paramos. Ir kuri apsisprendė, kad agresoriams ir karo kurstytojams pagaliau teks atsakyti už savo žodžius.

Rusija, savo viduje vienu smūgiu atkirtusi visus informacinius kanalus ir palikusi tik propagandos mašiną, periodiškai išmetančią porciją lengvai virškinamų lozungų, deda didžiules pastangas tą produkciją eksportuoti. Valstybės saugumo departamento (VSD) ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento penktadienį paskelbtame grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime tai apibrėžiama kaip Rusijos saugumiečių prieš Lietuvą nukreipti veiksmai, tokie kaip propagandinių straipsnių rengimas ir platinimas per Kremliui prieinamus kanalus. Ne tik per retransliuojamas laidas, kurių pagaliau nebeliko, bet ir per prokremliškų politinių marginalų ir sąmokslo teorijų platintojų valdomus interneto portalus.

Oleksijus Arestovičius / Vida Press nuotr.

Auditorija – ne tik rusakalbė (ar pastebite, kad šiuos tėvynainius vis tiek linkstama išskirti?), bet ir paveikioji lietuviškoji dalis. Tikslas – elementarus smegenų praplovimas, išnaudojant dalies visuomenės baimes ir nepasitenkinimą.

„Ilgą laiką prieš NATO ir krašto apsaugos sistemą nukreiptos atakos pradėtos vykdyti prieš naujus taikinius ir apima migrantų krizę, pandemijos situaciją, nepasitenkinimą jos suvaldymo priemonėmis ir kitus svarbius įvykius, apie kuriuos siekiama formuoti prieš Lietuvą nukreiptą naratyvą. Tikėtina, kad taip siekiama paveikti platesnę visuomenės dalį ir sukelti didesnį poveikį“, - rašoma ataskaitoje.

Rusijoje tai suveikė puikiai. Jos piliečiai, net negyvenantys kilmės šalyje, regis, yra pritvinkę neapykantos likusiam pasauliui. Agresoriaus auka tapusiai Ukrainai – ypač. „Twitteryje“ jau kelios dienos karaliauja įrašas, darytas prie Rusijos ambasados Stokholme, kuriame matyti, kaip Švedijoje gyvenanti rusė mokytoja (beje, švediška pavarde) iš pradžių sudrasko Ukrainos vėliavą, o paskui paskutiniais žodžiais dergia ją sudrausminusią ukrainietę.

Ne taip seniai jie mintijo apie tarptautinį sąmokslą, siekiant vakcinomis nuo COVID-19 išnaikinti žmoniją, ir laidė užuominas, kad Lietuvos valdžia elgiasi „kaip fašistai“.

Pabrėždama – ir tai labai svarbu – jog pašnekovės „sportbačiai pigūs“, kitaip nei rusės lietpaltis ir šalikėlis, o ji pati – greičiausiai arba prostitutė, nes esą Ukrainos moterys tuo užsiima, arba namų tvarkytoja. „Mano vilą tokios kaip tu plauna“, – drėbia išdidžiai. Frazė apie „fašistų simbolius“ šiame kontekste net nėra svarbiausia.

Švedijos įmonė nedelsdama pranešė atsisveikinusi su ukrainietę užsipuolusia darbuotoja. Dabar ji turės dar daugiau laiko sėdėti įvairiuose interneto forumuose ir lieti neapykantą. Jos įrašais – ir apie tai nekalba lietuviškas VSD – pasidalys Lietuvoje patogiai įsitaisę veikėjai. Gudresni, nei pagal jų dūdelę šokantys ir tarnybų akiratyje dėl to atsiduriantys marginalinių portalų kūrėjai ir kremlinės dezinformacijos perpardavinėtojai. Tiek gudresni, kad virvutes tampo veik nepastebimai. Ir tarnybos jų neliečia.

Jei propagandiniai kanalai eina – kaip sovietrusų pakalikams pridera – kaktomuša, kišdami jau sužiaumotą ir į primityviausius potyrius nutaikytą pseudoinformaciją, tai virš jų įsitaisę ponai tik pamėtėja užuominą. Pasidalija mintimis. Paplatina žinią.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Ne taip seniai jie mintijo apie tarptautinį sąmokslą, siekiant vakcinomis nuo COVID-19 išnaikinti žmoniją, ir laidė užuominas, kad Lietuvos valdžia elgiasi „kaip fašistai“. O šiandien jie jau virkauja dėl Ukrainos, kurią „paliko Vakarai“, ir pasvarsto, kad Kyjivas turėtų pasiduoti, nes „tik taip išgelbės žmonių gyvybes“.

„Visos šios „Twitter“ fanfaros, visa ši „YouTube“ šlovė išnyks. Liks tik tai, kad Ukrainai teks nusileisti ir sutikti su tais pačiais kompromisais, kurių dar iki karo reikalavo Rusija. Tiesą sakant, dar daugiau, nes iki karo Rusija reikalavo tik Ukrainos neutralumo ir nestojimo į NATO. Dabar jie nori, kad Zelenskis pripažintų Donbasą ir Krymą. Skirtumas tas, kad žuvo šimtai nekaltų ukrainiečių.“

Ne, ką jūs, atrašo šį įrašą paskelbęs tūlas asmuo. Aš nedaliju patarimų. Tik pasidalinau žurnalistės įžvalgomis (aukščiau esanti citata paimta iš propagandinio Indijos kanalo WION transliuotos apžvalgos).

Karas iš tiesų peržengė Ukrainos sienas. Ir vyksta visais frontais, informaciniame lauke taip pat. Kariauja taikos balandžiai su mirtos šakele snape „Facebook“ puslapiuose. Ir ne – jų šeimininkai nedalija patarimų. Tik palaiko agresorių.