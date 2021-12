Jurga Tvaskienė. Išeinu, palieku tave, nepyk. Agnė.

Tuo metu, kai Agnė Širinskienė suprato, kad tai – jau viskas, likusieji „valstiečiai“ šventė demokratijos šventę. Teisingai ir tvarkingai surežisuotą šventę su aiškiais pagrindinių vaidmenų atlikėjais ir tinkamais statistais, kurie jau ateinantį savaitgalį suvažiavime pasveikins poną Ramūną Karbauskį su dar viena pergale demokratiškuose partijos pirmininko rinkimuose.

Jei konservatoriai turi demokratijos šventę, tai kodėl jos negalėtų turėti „valstiečiai“? Ir dabar jau turi. Praėjusią savaitę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) nariai tiesiogiai per atstumą rinko partijos pirmininką, o balsavimo rezultatai bus patvirtinti savaitgalį Marijampolėje šaukiamame suvažiavime.

Valio pirmininkui, kurį rinkti, tai yra dalyvauti balsavime, panoro daugiau nei pusė – beveik 56 proc. „valstiečių“. Ką tuo metu veikė kiti, nežinia. Gal pakavosi lagaminėlius, ketindami pėdinti Ausmos Miškinienės ir kitų bendražygių pramintu keliu – tolyn nuo Naisių, arčiau visus priglobiančio Sauliaus Skvernelio, uždegusio naują tikrosios demokratijos žiburį.

Bet už tai balsavusi „valstiečių“ dalis tvirta dauguma pasisakė už R. Karbauskį. Už jį balsavo daugiau kaip du trečdaliai partinių rinkėjų. Likusį beveik trečdalį balsų, kaip ir svajojo, gavo lojalus partijos kareivis Giedrius Surplys, jau šešerius metus einantis ten, kur jį siunčia: tai į ministro postą, tai į pirmininko rinkimus.

Jurga Tvaskienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Aš neteikiu jokios aiškiai įvardintos alternatyvos, aš manau, kad partija juda tvirta linkme, ir manau, kad tas skilimas, kuris yra įvykęs, paliko randų bei nuoskaudų abiejose stovyklose. Tačiau dabar konfrontuoti ar ieškoti sliekų ten, kur jų nėra, yra netinkamas metas. Aš tiesiog kandidatuoju sakydamas, kad mes turime diskutuoti, turime kristalizuoti savo pozicijas“, – taip lakoniškai savo vizijas deklaravo pirmininko konkurentas.

Kitas konkurentas, užsisvajojęs apie demokratijos šventę ir dalyvavimą pirmininko rinkimuose, – 20 metų „valstiečiu“ pravaikščiojęs Tomas Tomilinas – prieš penkis mėnesius iš partijos buvo iššveistas. Tą veiksmą palydėjo tada dar įtakinga tikrojo pirmininko dešiniąja ranka laikytos Agnės Širinskienės pamokslas: „Desperatiškas žingsnis (kandidatavimas – red.), suprantant, kad partijoje nėra palaikymo, kad pačiame skyriuje jis neturi palaikymo. Kai žmogus nesugeba per dvejus metus skyriuj sušaukti susirinkimo, kad būtų kvorumas pagal taisykles, ir tikisi susitvarkyti su partija ir partijai pirmininkauti.“

Tačiau R. Karbauskio vadinamasis „apsivalymas“ virto realia griūtimi, partiją palikus faktiškai visam Lazdijų rajono skyriui su pirmininke mere priešaky.

Kiek čia laiko tepraėjo, ir pati A. Širinskienė, „valstiečiams“ garsiai tylint, buvo išlakdinta iš partijos. Ne, žinoma, oficialiai ji išėjo pati. Tik išėjimą palydėjo R. Karbauskio žodis: „Mūsų sprendimas tebuvo laukti, mes laukėme kažkokio jos apsisprendimo.“ Nes, pasiryžusi išeiti, ji „išlaisvino frakciją nuo tų problemų, kurios galėjo kilti, jeigu ji būtų likusi“.

Kokias problemas „valstiečiams“ kėlė A. Širinskienė? „Kada iš mūsų bendraminčių, tikrų „valstiečių“, pradėjau girdėti, kad, jei tai nebus išspręsta, ji gali priversti išeiti tikrus „valstiečius“, – toks R. Karbauskio atsakymas. Priduriant, kad, žinoma, „Agnė yra tikrasis valstietis savo įsitikinimais“, bet štai charakterio savybės...

Taigi, nors „valstiečių“ kieme šiandien – demokratijos šventė, iš tiesų tą kiemą slegia didelė krizė. Partijos skilimą dar buvo galima vadinti „apsivalymu“ tuo momentu, kai nuo Seimo frakcijos atsiskyrė trečdalis narių su S. Skverneliu priešaky. Tiek to – dalis pasitraukusiųjų net nebuvo „valstiečiai“. Tačiau R. Karbauskio vadinamasis „apsivalymas“ virto realia griūtimi, partiją palikus faktiškai visam Lazdijų rajono skyriui su pirmininke mere priešaky. Ir apie panašius pasitraukimus sklindant žiniai iš kitų rajonų. Iš tikrųjų partijos senbuvių. Dėl to turi būti kažkas kaltas.

Agnė Širinskienė / E. Genio/LRT nuotr.

Tai, kad už žlugusias „valstiečių“, teisingiau, R. Karbauskio, svajones ateityje kalta liks A. Širinskienė, aišku buvo jau prieš kelerius metus. Jau tada, kai, savanoriškai sutikusi užkišti skylę subyrėjusioje potencialių „valstiečių“ partnerių „tvarkiečių“ frakcijoje, perėjo pas juos ir sulaukė visuotino, taip pat ir menamų saviškių pasmerkimo. Ir kai išplatino laišką, kad na ir gerai, daugiau su jumis nežaisiu („neisiu su LVŽS į rinkimus“).

Bet nuėjo. Nors toje partijoje neturėjo draugų. Teisingiau, palaikančių bendražygių. Tačiau ir stipresnius oponentus jau buvo pravaliusi. Kaip Rimą Baškienę, iš pradžių gavusią Seimo salėje persikraustyti toliau nuo R. Karbauskio ir kito partinio elito. Tada netekusią Seimo vicepirmininko ir partijos pirmininko pavaduotojo postų. O paskui, kai jau buvo paskelbusi, kad paliks „valstiečius“, negalėjusią nuslėpti nuoskaudos – R. Karbauskis net po tos žinios nepaskambino.

Nors pati anksčiau buvo kalbėjusi, kad partijos lyderis linkęs patikėti gandais. „Manau, kad kolegės gebėjimai, o gal tikslai padarė tam tikrą įtaką“, – užsiminė R. Baškienė.

Šalia ir tarp „valstiečių“ neliko Povilo Urbšio. Eilė atėjo Viktorui Pranckiečiui, Tomui Tomilinui, paskui pajudėjo visa S. Skvernelio kariauna. Kiekvienam palydėti A. Širinskienė rado tinkamą žodį. „Turint ne partijos, o šutvės mentalitetą, lengva pakeisti vieną, antrą, trečią partiją, kas realiai šiandien ir įvyko, nes ne vertybės, o postai, keliukai ir pinigai tampa mato vienetu“, – tai buvo skirta buvusiam premjerui ir jo bendražygiams.

Dabar svarstoma, kad paskutinį smūgį R. Karbauskio „valstiečiams“ galėtų suduoti buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga – jei pasuktų A. Širinskienės pėdomis.

Dabar A. Širinskienė svarsto, kad politinę karjerą galėtų tęsti Regionų frakcijoje. Apie dalyvavimą tos partijos, užgimusios iš „socbebrų“ – socialdemokratų – nomenklatūros, žinių dar nėra. Kol kas svarbesnė žinia – tai svarstymai, kiek praras „valstiečiai“ A. Širinskienės asmenyje. A. Širinskienės – neįtikėtinai darbščios, neįtikinėtinai atkaklios ir – be skrupulų, kai reikia įgyvendinti vado idėją.

Aurelijus Veryga, Agnė Širinskienė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Bet ar tikrai? Anksčiau „valstiečių“ lyderis R. Karbauskis be širdperšos paleido ilgus metus partijai dirbusią R. Baškienę. Tą, kuri keturias kadencijas iš eilės į Seimą patekdavo per rinkimus vienmandatėje apygardoje. O A. Širinskienė praėjusiais metais Molėtų–Širvintų apygardoje liko ketvirta, per „valstiečiams“ šlovingus 2016-ųjų rinkimus irgi į Seimą pateko tik pagal sąrašą. Seime susipyko beveik su visais. „Valstiečiais“ – irgi.

Dabar svarstoma, kad paskutinį smūgį R. Karbauskio „valstiečiams“ galėtų suduoti buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga – jei pasuktų A. Širinskienės pėdomis. Bet kodėl jis turėtų sukti? Vos prieš savaitę A. Veryga paskelbė manifestą, kuriame deklaravo besididžiuojantis būdamas „kaimiško kilimo“. Jau beveik tikras „valstietis“. Pasiruošęs švęsti R. Karbauskio demokratijos šventę atlaisvėjusioje erdvėje, pasitraukus A. Širinskienei.