Jurga Tvaskienė. Basomis kojomis per vaikų galimybes

Kailinių žvėrelių gerove šita valdžia rūpinasi, o vaikučius pasmerkia skiepui?! Panašios reakcijos beveik buvo galima tikėtis po Seimo pritarimo siūlymui per penkmetį uždaryti audinių ir nutrijų fermas. Nes tiems, kurie trepsi (tiesa, tai pradėjo dar apautomis kojomis) prieš kaukes vaikams, prieš testavimą, pagaliau prieš skiepus, tinka visi argumentai. Ir su šūkiu „už vaikus“ tai neturi nieko bendro.

Vaikai šioje situacijoje – priemonė. Įkaitai, kurių gynėjai savo reikalavimus pridengia pareiškimu „mama žino geriausiai“. Vos prieš kelerius metus tas „geriausiai“ grupę žmonių – nedidelę grupę, bet taip pat kalbėjusią visų motinų (ir tėvų) vardu – stūmė reikalauti atšaukti vadinamąjį vaikų nemušimo įstatymą. Nes juk mama (arba tėtis) geriausiai žino, kad kartais vaikui privalu kepštelėti. Ranka per kombinezoną. Diržiuku per pakinklius. To įstatymo priešistorė buvo Matukas. Bet įstatymą atkeitė.

Paskui užklupo pandemija, ir geriau žinančių balsas dar sustiprėjo.

Pavyzdžiui, sukilus prieš siūlymą kaukes dėvėti pradinukams. Mieliems, sveikiems ir judriems vaikučiams, kuriems lemtingas kovidas, sakyta, tuo metu nekėlė rimtesnės grėsmės. Kėlė jų seneliams, kuriuos visiškai sveikai atrodantys vaikučiai su džiaugsmu aplankydavo. Ir vyresnio amžiaus jų mokytojams.

Kaukių mažamečiams projektas tuometinio vyriausiojo ekstremalių situacijų vado, kartu sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos galvoje (o gal kitoje galvoje, bet buvo įgarsintas ministro sprendimu) gimė paskutinėmis kadencijos dienomis. Ir paskutinėmis kadencijos dienomis jis pats nustebo: oi, oi, kaip čia taip, kad kaukių dėvėjimą susiejome su amžiumi. Mat pasirodė, kad tą pačią darželio grupę lankantys šešiamečiai kaukę dėvėti turi, o penkiamečiai – ne.

Bet protestas buvo šaukiamas prieš naują valdžią. Praėjus vos kelioms dienoms po 2020–ųjų rudenį išrinktųjų priesaikos. Kviesta priešintis ir protestuoti prieš politiką COVID-19 pandemijos atžvilgiu ir „jos pasekoje laukiamus padarinius šalies ekonomikai, žmonių fizinei ir psichologinei sveikatai“. Ir, žinoma, prieš „valdžios nurodymus kaukes užmauti vaikams, kuriems tas kenkia daugiausiai“.

„Buvo peržengtos visos ribos, kada uždėjo per prievartą mūsų vaikams kaukes. Vaikai juk nežino, kas vyksta, klauso, kas jiems pasakyta. Tai genocidas. Atėmė mūsų vaikams galimybę KVĖPUOTI!“, – kvietė organizatoriai.

O vos po pusmečio būry panašių viena tokia motina susikišo į nosį pagaliukus ir tvirtino, kad testavimas yra prievarta bei intervencija į vaiko kūną. „Mano nuomonė yra kardinali – aš neleisiu, kad mano vaikas būtų valstybės eksperimentas. Gimdžiau juos ne tam, kad su jais eksperimentuotų“, – skelbė.

Panašūs agitatoriai, kiek vėliau prisidengę šeimų gynimu, žadėjo savo deklaracijas „įkišti į dantis“ jei ne Seimo nariams, tai jų vaikams – darželyje, mokykloje ar bet kur. Dabar kiti agituoja įvardinti vaikams pavardėmis „visus ministrų kabineto narius“, per kuriuos mažieji negalės „prekybos centre nusipirkti saldumynų, nueiti su draugais pavalgyti, nueiti su močiute į parodą“. Ir tie, ir kiti nutyli vieną dalyką – kad vadinamoji segregacija mažuosius ištiks tik „geriau žinančių“ ir jų skiepytis neleidžiančių suaugusiųjų dėka. Tų suaugusiųjų, kurie vargiai savo atžaloms pasakoja, kad galimybes atima jie patys – tėvai, kurių pagrindinė pareiga apsaugoti savo vaikus, bet vietoj to jie pasirenka tikėti Youtubinėmis siaubo pasakaitėmis.

Panašūs latvių žinovai jau prieš pusmetį valdiškas įstaigas graudino krūvomis minkštų žaisliukų. Pas mus – naujovė. Į lapkričio purvyną įminama basomis kojomis. Sako, už vaikus, bet politiniai motyvai skamba garsiau. „Ar šitą valdžią išrinko lietuviai, o gal baltarusiai? Kuo mes skiriamės nuo jų režimo?“ – klausia viena iš akcijos organizatorių. Ir papildo: „Mes patys leidžiame saujelei, gaujai beširdžių kenkėjų gąsdinti, skaldyti ir segreguoti tautą. Patys leidžiame skriausti mūsų vaikus!“

Ji sako, kad yra ne politikė, nes per praėjusius rinkimus į Seimą jos neišrinko. Bet išrinko į rajono tarybą. O Seime toliau sėdi jos partijos bendražygiai, lyg tyčia, tuo pačiu metu sumanę interpeliuoti sveikatos apsaugos ministrą. Vienas iš aktyvistų – atviras antiskiepininkas Dainius Kepenis – šiomis dienomis irgi mindo purvą prie valdžios įstaigų. Tas pats D. Kepenis, kuris dar 2016 m., kaip tik prieš Seimo rinkimus, paskelbė ir vėliau ne kartą pakarto, kad „skiepuose yra beždžionių liekanų, netgi moterų abortų liekanų“. Jau šįmet panaši pseudožinia sugrįžo interneto žinučių pavidalu, skelbiant, kad viena iš COVID–19 vakcinų gaminama „iš negimusių kūdikių audinių“.

Sakysite, 2016–ieji buvo seniai? Ir taip, ir ne. Nes maždaug nuo 2015–ųjų irgi kilo prieš skiepus nukreipta banga. Kai turtingosios pasaulio valstybės pamatė, kaip iš užmaršties kyla ligos, tarsi seniai numarintos skiepų, tuberkuliozė, tymai, difterija. Mat „geriau žinantys“ tėveliai nustojo vakcinuoti savo vaikus. Ispanija susizgribo, kai lengvai suvaldoma liga pasiglemžė tėvų nepaskiepyto šešiamečio gyvybę – jiems valstybės pastangos išgelbėti mažylį, deja, nesėkmingos, kainavo 40 tūkst. eurų, ir teismai stojo ne tėvų pusėn.

Tuo metu privalomus skiepus vaikams įvedė Italija. Tuo pačiu keliu bandė sukti ir Lietuva, nusprendusi neleisti neskiepytų mažųjų į valstybinius darželius. „Geriau žinantis“ tėtušis tokią iniciatyvą apskundė pirmiausia Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, ten nieko nepešęs – teismui. Nes, anot jo, vaiko sveikatai kyla potenciali grėsmė: privalomi skiepai „turi daug šalutinių poveikių, kurie vaiką gali padaryti invalidu visam gyvenimui“, be to, jo, kaip tam tikros tradicinės religijos išpažinėjui, „vertybės bei bažnyčios moraliniai nuostatai neleidžia skiepytis vakcinomis, kuriose yra abortuotų kūdikių ląstelių“. Tiesa, taisyklės neskiepytiems mažamečiams pas mus taip ir neįsigaliojo.

Dabar tie, kurie „geriausiai žino“, kaip pandemijos metu neskiepyti vaikų, basi trypčioja prie prezidentūros slenksčio. Durys į šią instituciją jiems jau truputį pravertos – dėka patarėjos, kuri geriausiai žino, jog ne žmonės kalti, kad nesiskiepija. Pravertos nepaisant basakojų palydos, tarp kurios – ne tik konkretūs politikai, bet ir, pavyzdžiui, riaušėse prie Seimo „tvarka“ rūpinęsis toks Grafas Liutkevičius, labai draugaujantis su nelegalia kovingų nacionalistų partija.

„Noriu paraginti visus tėvelius, kurie turi nelegalų ginklą. Ginkite savo vaikus visomis įmanomomis priemonėmis. Mūsų vaikai ir Konstitucija yra neliečiami!“, – taip taikiai prieš savaitę prie Vyriausybės buvo pasiūlyta.

O šiomis dienomis Grafas ir vėl atsidūrė šalia protestuojančių basakojų. Susirinkusių prie prezidentūros prašyti (reikalauti?), kad prezidentas jų „geriau žinojimą“ įtvirtintų per Konstitucinį Teismą. Kitaip – ir tai ne joks grasinimas – protestų bus daugiau. Nes už basakojų nugarų, sako, stovi tūkstančiai.

O vaikai? Vaikai, kaip nuo seno tradiciškai žinoma, yra tėvų nuosavybė.