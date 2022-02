Rūta Loop – apie jautrios dainos reikšmę, mylimojo palaikymą ir kliūtį mūšyje dėl „Eurovizijos“

Šeštadienio vakarą vyksiančio „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!” finalo dalyvė Rūta Loop įsitikinusi – jos kūrinys puikiai atstovautų Lietuvai. Portalo LRT.lt skaitytojams ji pasakoja apie dainos atsiradimo užkulisius ir nuotaiką prieš lemiamą kovą.

„Eurovizijos“ gerbėjams Lietuvoje Rūta Žibaitytė (tikroji dainininkės pavardė) yra žinoma jau ne vienus metus.

2015-aisiais ji „Eurovizijos“ konkurse Vienoje buvo pritariančioji Vaido Baumilos ir Monikos Linkytės vokalistė. Beje, kartu su ja ten dainavo Justė Kraujelytė – gera draugė nuo vaikystės, kuri irgi yra šių metų „Eurovizijos“ atrankos finalininkė.

Po penkerių metų, 2020-aisiais, Rūta į „Eurovizijos“ atrankos sceną jau žengė su savo daina „We Came From The Sun“ ir pasiekė atrankos finalą.

„Apie „Euroviziją“ galvojau nuo mažens. Su Juste per gimtadienius net persikūnydavome į to konkurso dalyvius.

Austrijoje su Vaidu ir Monika pamačiau tą sceną iš arti, tai buvo viena smagiausių kelionių. Išvydau to konkurso virtuvę, sužibo akys, jau tada pagalvojau, kad norėčiau ir pati žengti į tos scenos vidurį.

Tačiau savęs paieškos užtruko gana ilgai, nes nenorėjau savęs spausti ir muzikoje daryti tai, kuo netikiu. 2019-ųjų pabaigoje išleidau pirmąjį savo albumą „Chapter“, viena jo dainų pasirodė tinkama „Eurovizijos“ atrankai“, - pasakojo Rūta.

Rūta Loop / E. Blaževič / LRT nuotr.

Šįmet istorija – šiek tiek panaši. Pirmadienį Rūta išleis naują minialbumą „Lipam“. Jame skambės daina „Jau rytoj viskas bus kitaip“. Angliška šio kūrinio versija ir yra daina „Call Me From The Cold“, kurią Rūta atliks „Eurovizijos“ atrankos finale šį vakarą.

Dainos – skirtingos, bet tam tikra prasme ir panašios. Abiem kūriniais Rūta laikosi savo linijos – kurti garsus, kurią pati priskiria alternatyviai popmuzikai.

Tarp savo įkvėpėjų tokius dainininkus kaip Ry X mininti Rūta sako, kad paaiškinti jos eurovizinio kūrinio žinutę nėra taip jau paprasta. Tai – subtilus, švelnią ir jautrią atmosferą kuriantis kūrinys, kurį komisija įvardijo kaip kupiną „trapaus grožio“.

„Šio pasirodymo mintis – daina turi paskleisti kerus. Šiame kūrinyje esu tarsi energija, tvyranti tarp dviejų žmonių, kurių vienas bijo kalbėti, o kitas nori padėti. Juk dažnai taip būna – sėdim, žarstom patarimus, o žmogus nori būti tik išklausytas.

Tad būkime ta energija, kuri padėtų atsiverti, rasti šviesą savyje. Dainos žinutė – viltinga. Kviečiu į tą šviesą, kurią žmogus savyje uždega“, - pasakojo Rūta.

Visą pokalbį su ja galite pamatyti čia:

Naująjį minialbumą „Lipam“ Rūta kūrė su bendražygiais – muzikos kūrėjais ir prodiuseriais Edgaru Žaltausku ir Kasparu Meginiu.

Nėra paslapties, kad Edgaras yra ir jos širdies draugas – su juo Rūta nusifilmavo ir romantiškame klipe. Be to, būsimojo minialbumo tema šiame santykių fone atrodo simbolinė – visi kūriniai yra apie skirtingus dviejų žmonių meilės etapus, nuo įsimylėjimo iki nesusikalbėjimo. Kitaip tariant – lipimas į tarpusavio ryšį, tai atspindi ir albumo pavadinimas.

Rūta Loop su širdies draugu Edgaru Žaltausku / Asmeninio albumo nuotr.

„Niekas kitas taip gerai nejaučia mano muzikos, kaip Edgaras su Kasparu. Šiai dainai sąmoningai nenorėjome kurti su eurovizinės kulminacijos. Ją reikia dainuoti subtiliai, ši daina turi užburti“, - kalbėjo Rūta.

Kūrinį sustiprina pasirodymas su šešėliais, prieblanda ir dūmais, kurį režisavo žinomas choreografas Šarūnas Kirdeikis.

Antrasis „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Rūta Loop / E. Blaževič / LRT nuotr.

Rūta neabejoja, kad ši daina gerai skambėtų „Eurovizijoje“. Be to, dainininkė mano, kad po trankios „Maneskin“ pergalės praėjusių metų konkurse šįmet būtų geriau siųsti lyrinę dainą. Mąstymo, kad „Eurovizijoje“ laiminčių dainų nuotaika kasmet keičiasi, laikosi ir dalis konkurso gerbėjų.

„Kodėl noriu ten nuvykti? Nemeluosiu, šis konkursas mane žavi. Bet labiausiai noriu surasti savo klausytojus ir kad kuo daugiau žmonių išgirstų mano dainas“, - šyptelėjo Rūta.

Tiesa, ji įvardijo ir pagrindinę savo kliūtį atrankoje. „Šią dainą reikia atlikti itin tiksliai, su emocija. Tikiuosi, kad pavyks finale atlikti taip, kaip jaučiu šią dainą. Tai vienintelis dalykas, kuris mane skiria nuo pergalės. Reikia visiško atsidavimo.

Manau, kad ši daina tikrai verta vykti į Turiną. Jaučiu, kad daina sužadina, sujaudina. Bet žinau, ko man trūksta“, - svarstė dainininkė.

Antrasis „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Rūta Loop / E. Blaževič / LRT nuotr.

Jei nepavyktų laimėti pačiai, Rūtos nenuliūdintų daugumos jos konkurentų sėkmė.

Dainininkė juokdamasi prisipažino, kad po poros perklausų jai pradėjo patikti daugelis atrankos finalo dainų.

„Jaučiu, kad visi aštuoni dalyviai tikrai verti finalo. Džiaugiuosi, kad esu tarp tokių vardų ir talentų.

Žinoma, išskirčiau Moniką Liu, bet jos atžvilgiu esu neadekvati, nes ja žaviuosi nuo tų laikų, kai ji kūrė angliškai ir leido pirmus kūrinius. Beje, jie gal net labiau man patinka, nei šių dienų jos dainos.

Lolitos Zero pasirodymas labai traukia. Įdomus sprendimas būtų išsiųsti. Gebrasy labai patinka, Ievos Zasimauskaitės žinutė artima mano dainai.

Justė Kraujelytė – viena geriausių mano draugių, mes nuo vaikystės dainuojame kartu. Žinau, kad viena už kitą iki šiol atrankoje balsavome. Tikrai nenuliūsiu, jei laimėsiu ne aš, bet laimėti noriu“, - pasakojo Rūta.

Antrasis „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Rūta Loop / E. Blaževič / LRT nuotr.

Nors jos eurovizinė daina gimė lietuvių kalba, galimybės atrankoje dainuoti lietuviškai atlikėja vis dėlto nesvarstė.

„Tikrai neturiu omenyje Monikos Liu, bet „Eurovizijoje“ labiau pasitikiu anglų kalba. Ypač – šioje dainoje, kur labai svarbu suprasti žodžius, jie padeda perteikti atmosferą“, - kalbėjo Rūta.

Lietuviškąjį dainos variantą internete klausytojai galės išgirsti jau pirmadienį, o kitą šeštadienį Rūta surengs minialbumo pristatymo koncertą sostinės klube „Tamsta“.

Jis galėtų tapti ir puikia proga atšvęsti pergalę „Eurovizijos“ atrankoje. Ar taip nutiks – paaiškės šį vakarą.

Lietuvos atrankos į „Euroviziją“ „Pabandom iš naujo!” finalas – šį šeštadienį, jo transliacija – 21 valandą per LRT TELEVIZIJĄ, LRT RADIJĄ ir portale LRT.lt. Dėl Lietuvos kelialapio į „Euroviziją“ rungsis Justė Kraujelytė, „Queens of Roses“, Lolita Zero, Gebrasy, Augustė Vedrickaitė, Monika Liu, Lolita Zero ir Rūta Loop.