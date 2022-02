Ieva Zasimauskaitė – atvirai apie šeimą, santykius su buvusiu vyru ir naują eurovizinę viltį

Ieva Zasimauskaitė jau žino, ką reiškia dainuoti, kai tavo balsą girdi dešimtys milijonų. „Eurovizijoje“ Lietuvai prieš ketverius metus atstovavusi dainininkė grįžo pabandyti iš naujo – šeštadienio vakarą ji rungsis atrankos į didžiausią Europos dainų konkursą finale.

Lyrišku kūriniu „When We‘re Old“ „Eurovizijoje“ 2018-aisiais Ieva nuskynė dvyliktąją vietą. Šįmet į Italijoje vyksiančią „Euroviziją“ ji norėtų keliauti su kiek kitokio atspalvio, tačiau taip pat lyriška daina – „I‘ll Be There“.

Kaip pasakoja Ieva, idėją ateiti į atranką padiktavo pati daina. „Ji gimė spontaniškai, parašiusi pastebėjau, kad trukmė – trys minutės. Pagalvojau – galbūt tai ženklas“, - portalo LRT.lt transliacijoje pasakojo dainininkė.

Kūrinį ji vadina šviesiu ir optimistišku, nors jo istorija ir potekstė susijusi su gana sudėtinga istorija.

„Ši daina yra įkvepianti. Kai kas sako, kad ji dvelkia liūdesiu, bet iš tiesų daina yra apie viltį.

Viena mano draugė bandė pasitraukti iš gyvenimo. Šią dainą rašiau jai. Išgirdusi draugė apsiverkė. Ji sakė – aš kovosiu ir išlipsiu iš duobės. Paprašė nuvežti į gydymo įstaigą. Ji žinojo, kad pavyks. Ir jai pavyksta, dėl to labai džiaugiuosi.

Man pačiai pastarieji dveji metai nebuvo lengvi – skyrybos ir visa kita. Bet daina – šviesi, nešanti žinutę, kad viskas bus gerai, kad ir kaip sunku yra. Iš tiesų daug kas sako, kad dainos tema susijusi su depresija, bet iš tiesų – su priklausomybėmis, kurios žlugdo gyvenimą. Šia daina raginu nepasiduoti“, - kalbėjo I. Zasimauskaitė.

Rašyti apie Ievą ir „Euroviziją“, neužsimenant apie jos asmeninio gyvenimo vingius, yra neįmanoma.

Kai prieš ketverius metus ji dainavo „Eurovizijoje“ Lisabonoje, į sceną kartu žengė tuometis sutuoktinis Marius Kiltinavičius. Jų susitikimas, tapęs Ievos pasirodymo dalimi, tada tapo vienu jautriausių konkurso momentų.

Prabėgus ketveriems metams, Ievos ir Mariaus santuoka – subyrėjusi. Pernai vasarą Ieva ištekėjo antrą kartą – už vaišnavų vienuolio Simo Grabausko.

Prisiminti eurovizinį pasirodymą, kuriame spindi meilė buvusiam vyrui, šiandien gali būti keistoka, tačiau Ieva sako, kad taip nėra.

„Nuo pat 2018-ųjų „Eurovizijos“ to įrašo nežiūrėjau. O šįmet pasižiūrėjau prieš atrankos pusfinalį – buvo įdomu pabandyti suprasti, kuo tas pasirodymas žmonėms patiko.

Įsijungiau ir supratau, kad ten viskas buvo labai tikra, nuoširdu, jautru, paprasta. Nieko ten nebuvo ypatingo. Žinutė apie meilę, trapu, gražu, nei pridėtum, nei atimtum.

Buvęs vyras Marius yra mano gyvenimo dalis. Mes viską išsiaiškinome, sutariame gražiai, aš jį myliu ir mylėjau. Ar mes bendraujame? Palaikome pagarbų atstumą. Kitaip ir nebūtų teisinga, aš turiu vyrą, jis – sužadėtinę“, - pasakojo Ieva.

Visą pokalbį su dainininke galite stebėti čia:

Ji puikiai supranta, kad šių metų eurovizinė daina neišvengiamai lyginama su „When We‘re Old“ (beje, Ieva pripažįsta, kad lietuviška pastarosios dainos versija jai patinka netgi labiau).

Tačiau lyginti, anot Ievos, nereikėtų: „Taip, esu ta pati atlikėja, turiu savo stilių, lieku prie lyrikos, nes man tai artimiausia.

Bet dainos tikrai labai skirtingos. Viena – apie meilę, kita – apie priklausomybes. Bet palyginimai bus, ir gal dėl to net kiek bijojau eiti į atranką, nes jaučiausi turinti kažkaip pateisinti ankstesnių metų rezultatą“.

Jos vyras Simas nėra susijęs su popmuzikos pasaulio ir „Eurovizija“ itin nesidomi.

Antrasis „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Ieva Zasimauskaitė / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Bet jis domisi manimi. Kartu vyksta, lydi į visus koncertus. Smagu, nes man tai – nauja patirtis.

Aš toks žmogus, man šeima pirmoje vietoje, o visa kita – antroje. Muzika man labai svarbi. Bet dar labiau negalėčiau gyventi be šeimos.

Kadangi šeimoje viskas sutvarkyta, aišku, saugu, todėl dabar galiu eiti į muziką. Žiūriu į save scenoje ir galvoju – man nebedreba balsas. Jaučiuosi tvirtai, žinau ką darau.

Tačiau šeima – svarbiausia. Apie vaikus svajoju seniai“, - šyptelėjo Ieva.

Į atrankos finalą ji žengia be įtampos. Kaip sako pati – supranta, jog nėra viena realiausių favoričių laimėti, tačiau džiaugiasi, galėdama atlikti jai svarbia dainą.

„Tendencija aiški – ankstesniuose etapuose nebuvau pirmoje vietoje nei komisijos, nei žiūrovų balsavime.

Man neskauda, aš to sureikšminu. Neinu į konkursą kaip į konkursą, einu kaip į koncertą. Žinoma, kad norėčiau laimėti ir vykti į Turiną, nes „Eurovizija“ – patirtis, kurios neįmanoma pamiršti.

Bet nesu tokia, kuri bet ką padarys dėl pergalės. Jei bus lemta – važiuosiu, jei ne – tai ne.

Žiūrovams linkiu finalą stebėti be išankstinio nusiteikimo, žiūrėti būtent kartą. Pamatyti ir įvertinti emociją pamatyti, kokia bus būtent šeštadienį, ir balsuoti būtent už tą vakarą labiausiai patikusį pasirodymą. Tikroje „Eurovizijoje“ žmonės dažniausiai balsuoja, pasirodymą pamatę pirmą sykį“, - kalbėjo Ieva.

Antrasis „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Ieva Zasimauskaitė / E. Blaževič / LRT nuotr.

Paklausta apie favoritus, ji išvardijo kone visus šių metų finalininkus – nuo Augustės, kuri su šiuo pasirodymu „grįžo į rinką“, iki Rūtos Loop, kurios dainą pati niūniuoja, ar Justės Kraujelytės, kurios balso tembru susižavėjo ir komplimentus jai siuntė dar prieš aštuonerius metus.

„Tačiau šie metai – Monikos Liu, labai ją palaikau. Man beprotiškai patinka jos charizma, patinka, ką ji daro scenoje. Unikali asmenybė, viskuo. Vienintelis dalykas – kaip su ta lietuvių kalba „Eurovizijoje“, bet niekas nežino, kaip ten pasiseks.

Apskritai smagu, kad šįmet finale – tiek moterų. Visos talentingos, charizmatiškos, su puikiomis dainomis“, - svarstė Ieva.

Jei jai pavyktų iškovoti „Eurovizijos“ kelialapį, dainininkė neabejoja, jog toks Lietuvos sprendimas turėtų tam tikrų privalumų.

Antrasis „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Ieva Zasimauskaitė / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Kai jau esi dalyvavęs ten, „Eurovizijos“ gerbėjai jau tavęs laukia, žino, nereikia iš naujo savęs pristatyti.

Scenos nebe taip bijai. Juk jaudulys pakiša koją, net ir labai patyrusiems. Jau esi tą sceną. Ramiau, nes žinai, kur važiuoji ir ko tikėtis“, - kalbėjo Ieva.

Šiais metais ji tikisi išleisti dar keletą dainų, surengti koncertų ir toliau džiaugtis muzika. Kol kas prieš akis – „Eurovizijos“ atrankos finalo kova. Jei joje nepavyktų užimti pirmosios vietos, būsimiems laimėtojams Ieva, jau iš arti mačiusi „Eurovizijos“ virtuvę, turi kelis patarimus.

„Labai gerai pasiruošti psichologiškai, suprasti, kad ten vyksti dirbti, o ne pramogauti. Nepamesti savęs ir padaryti tą patį ir dar geriau, kaip tai, dėl ko Lietuva išrinko“, - sakė „Eurovizijos“ sceną jau pažįstanti dainininkė.

Lietuvos atrankos į „Euroviziją“ „Pabandom iš naujo!” finalas – šį šeštadienį, jo transliacija – 21 valandą per LRT TELEVIZIJĄ, LRT RADIJĄ ir portale LRT.lt. Dėl Lietuvos kelialapio į „Euroviziją“ rungsis Justė Kraujelytė, „Queens of Roses“, Lolita Zero, Gebrasy, Augustė Vedrickaitė, Monika Liu, Lolita Zero ir Rūta Loop.