Augustė Vedrickaitė – apie eurovizines viltis, palyginimus su „Måneskin“ ir venomis tekantį roką

Šeštadienio vakarą „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!” finale dainuosianti atlikėja Augustė Vedrickaitė sako, kad jos kūrinys – energijos bomba, kuri garsiai sprogtų ir didžiojoje „Eurovizijos“ scenoje.

Iš aštuonių atrankos finalininkų Augustė vienintelė dainuoja roko stiliaus dainą ir už tai internete sulaukia daug komplimentų.

Taip pat – ir nuostabos, nes dalis žiūrovų nėra įpratę dainininkės matyti tokiame amplua, tačiau A. Vedrickaitė pabrėžia, kad rokas – jos aistra nuo paauglystės.

Portalo LRT.lt transliacijoje apsilankiusi dainininkė pasakojo apie savo karjeros vingius ir eurovizines viltis.

Nors dauguma žiūrovų apie ją išgirdo prieš septyniolika metų, kai Augustė užėmė antrąją vietą muzikiniame TV šou „Dangus“, Augustės kelias į sceną prasidėjo anksčiau – gimtojoje Utenoje, kur ji lankė muzikos mokyklą.

Ten ji subūrė ir grupę „Absent“, su kuria pirmą sykį patyrė, kokias emocijas gali sukelti elektrinės gitaros garsai.

„Tas garsas perėjo per visą kūną. Man daug kas patinka – džiazas, miuziklai, popmuzika, kantri stilius. Viską norisi išbandyti.

Bet rokas teka mano venomis ir yra didžiausia aistra“, - pasakojo Augustė.

Antrasis „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Augustė Vedrickaitė / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Pirmą sykį „Eurovizijos“ atrankoje ji dalyvavo dar 2006-aisiais – kaip pati juokdamasi prisimena, iš esmės tik dėl to, kad taip liepė „Dangaus“ prodiuseriai, norėję, kad šou dalyviai kuo ilgiau išsilaikytų TV ekrane.

Nuo tada Augustė atrankoje jėgas bandė dar keletą sykių. Pastarąjį kartą – prieš kelerius metus, kai su savo bičiulių grupe „Queens of Roses“ dainavo kūrinį „Runaway“.

„Nelabai daug įdėdavau širdies į tuos pasirodymus. Prieš trejus metus su „Queens of Roses“ man nei daina patiko, nei ja tikėjau, tiesiog norėjosi scenoje pabūti su draugėmis. Ir tada pagalvojau, kad daugiau niekada į šias atrankas neisiu „nepilna koja“.

Žinojau, kad niekada atrankose nebedalyvausiu su baladėmis, nes tai - ne mano arkliukas. Mano arkliukas – energija. Net nebūtinai tai turi būti rokas, bet vidinis užtaisas privalo būti.

Šių metų savo dainoje galiu ištransliuoti tai, ką sugebu geriausiai. Galiu atvirai pasakyti – šįmet pirmą sykį dalyvauju pati, būdama savimi, savo daina tikėdama ir norėdama“, - atvirai kalbėjo dainininkė.

Augustė Vedrickaitė / E. Blaževič / LRT nuotr.

Jos su dviem bendraminčiais parašytas energingas kūrinys „Before You‘re 6ft Under“ į atrankos sceną neša gana paprastą žinutę - būk savimi, gyvenk šia diena, nes antro gyvenimo niekas neduos.

Atrankos pusfinalyje prie Augustės prisijungė muzikantų grupė, kurioje – ir vienas dainos autorių, žinomas Lietuvos roko gitaristas Robertas Semeniukas.

Antrasis „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Augustė Vedrickaitė / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Su juo Augustė jau aštuonerius metus kartu koncertuoja vakarėliuose, bet tai – pirmas sykis, kai muzikantai nusprendė įrašyti kūrinį kartu.

„Tiesiog sėdėjau namie pernai rugpjūtį, žaidžiau su klavišiniais instrumentais, pradėjo atsirasti daina. Prisijungė bendraautoriai, parodėme rezultatą keliems žmonėms, jie labai entuziastingai priėmė. Atsirado mintis eiti į „Eurovizijos“ atranką“, - pasakojo Augustė.

Visą pokalbį su dainininke galite pamatyti čia:

Dabartinė situacija – visiškas kontrastas tiems laikams, kai ji buvo nusivylusi muzikine karjera. Augustė pusmetį gyveno JAV, dvejus su puse metų – Norvegijoje.

„Ten dirbau visokius paprastus darbus – bare, valiau operos teatrą, kad tik užsidirbčiau pinigų. Sykį valydama pažvelgiau į tuščią salę – pagalvojau, nejaugi tai ir yra viskas. Kaip tyčia Povilas Meškėla buvo pasiūlęs grįžti į Lietuvą, dainuoti miuzikle.

Paskambinau tėčiui, paklausiau patarimo ir apsiverkiau. Viskas pasidarė aišku. Grįžau ir nuo to laiko dirbu su muzika“, - pasakojo dainininkė.

Dalyvavimas „Eurovizijos“ atrankoje ir pozityvūs komentarai Augustei suteikė postūmį. Savo pirmąjį ir vienintelį albumą ji išleido prieš keliolika metų, tačiau dar šįmet užsibrėžė sau tikslą būtinai išleisti naują originalių dainų minialbumą.

Yra minčių ir apie eurovizinės dainos vaizdo klipą. Tik, juokiasi Augustė, teks palaukti šiltesnių orų, nes visi bičiuliai sako, kad tokiam klipui būtinas motociklas arba kabrioletas.

„Atsirado kabliukas, noras daryti, eiti į priekį su naujomis dainomis. Ar tikiu, kad laimėsiu atranką? Esu realistė, matau apklausas, kas vyksta internete.

Labai norėčiau vykti į Turiną. Prisiimu atsakomybę ir visas pasekmes už tai, kaip atstovaučiau Lietuvai. Nes tikrai tikiu savo daina.

Bet manau, kad laimės Monika Liu arba Lolita Zero. Abi dainos man patinka. Monikos Liu puiki daina, bet Lolita Zero – mano „malonumas, dėl kurio jaučiuosi kalta“, - juokėsi Augustė.

Į atranką atėjusi su roko kūriniu, dainininkė iškart sulaukė palyginimų su pernykščiais „Eurovizijos“ laimėtojais – italais „Måneskin“.

Antrasis „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Augustė Vedrickaitė / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Atsirado netgi įžvelgiančių panašumų melodijoje ar aranžuotėje, tačiau Augustei tai kelia šypseną.

„Tikrai nieko nesiskolinau ir nepavogiau. Ta grupė tikrai man buvo padrąsino nesinervinti ir būti savimi, nebijoti eiti su roko daina.

Bet energijos nesuvaidinsi. Pavyzdžiui, jei Monikai Liu liepsite padainuoti taip, kaip jie, tai nebus organiška.

Tiesą sakant, balades kurti man lengviau. Bet šįkart norėjau parašyti atakuojančią dainą“, - mintimis dalinosi A. Vedrickaitė.

Jos eurovizinis kūrinys labai patinka ir ketverių su puse metų sūnui. Ar jis mamą gegužę pamatys didžiojoje „Eurovizijos“ scenoje – paaiškės šį šeštadienį. O kol kas Augustė prasitaria, kad laimėjus atranką jos pasirodymas Turine tikriausiai būtų kiek kitoks.

„Galbūt scenoje pasirodyčiau su būriu merginų. Su gitaromis arba be. O gal ir kitaip. Ši daina tikrai suteikia daug vietos fantazijai“, - svarstė dainininkė.

Lietuvos atrankos į „Euroviziją“ „Pabandom iš naujo!” finalas – šį šeštadienį, jo transliacija – 21 valandą per LRT TELEVIZIJĄ, LRT RADIJĄ ir portale LRT.lt. Dėl Lietuvos kelialapio į „Euroviziją“ rungsis Justė Kraujelytė, „Queens of Roses“, Lolita Zero, Gebrasy, Augustė Vedrickaitė, Monika Liu, Lolita Zero ir Rūta Loop.