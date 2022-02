„Queens of Roses“ į lemiamą eurovizinę kovą žengs linksmai: neieškokite šioje dainoje daug prasmės

Šeštadienį vyksiančiame „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!” finale dalyvausianti grupė „Queens of Roses“ apie tai kalba su šypsena. Dainininkės prisipažįsta, jog patekti į finalą joms pačioms buvo netikėta.

„Queens of Roses“ narės tarp šių metų atrankos finalininkų yra vienos labiausiai patyrusių.

Dar prieš 11 metų pirmą sykį atrankoje dalyvavusi grupė jėgas bando jau septintąjį kartą, du sykius rungėsi atrankos finale.

Po trejų metų pertraukos į atranką sugrįžusi grupė į sceną žengia su airių ir britų autorių sukurta daina „Washing Machine“. Portalo LRT.lt transliacijoje apsilankiusios dainininkės prisipažino, kad šįkart jaučiasi kaip niekad atsipalaidavusios.

„Visi smarkiai ruošėsi, filmavo klipus, o mes tiesiog atėjom, nes mums linksma. Pusfinalį stebėjome viena akimi, visiškai negalvojome, kad į finalą pavyks patekti. Nustebome, bet maloniai. Iš šios dainos to nesitikėjome.

Tai nereiškia, kad savimi netikime. Bet šįmet stiprūs dalyviai, geros dainos, mūsų daina – mažiau rimta. Mes tiesiog scenoje kuriame vakarėlį.

„Eurovizija“ mums nėra gyvenimo tikslas, projektas, kuriam ruošiamės visus metus. Mes tiesiog norime gerai leisti laiką. O ironiškos dainos tai padeda daryti. Kol kas tikrai neturėjome dainos, kurią galėtume laikyti būsima nugalėtoja.

Tiesiog norisi sau mesti smagų iššūkį. Renkamės ne tokias dainas, kuriomis balso galimybes gali parodyti. Norisi pašokti, išbandyti kažką naujo. Kai pamatėme užsienio kūrėjų pasiūlytas dainas, žvilgsnis užkliuvo už pavadinimo „Washing Machine“. Nes kas kitas padainuos apie skalbyklę, jei ne mes“, - juokėsi dainininkės.

Visą pokalbį su grupe galite pamatyti čia:

Kad į atranką žengė be jokios įtampos, rodo ir faktas, jog paraišką dalyvauti grupė užpildė tik paskutinę akimirką.

Pirmajame atrankos etape dainininkėms talkino šokėjai, choreografas Donatas Bakėjus, antrame etape šokėjų nebeliko.

„Kodėl? Nes pažiūrėjome pasirodymą ir pačios sau nelabai patikome tame kontekste. Nesame labai profesionalios šokėjos, o šalia – du „profai“, kai taip yra, pats sau tampi į medį panašus“, - juokėsi grupės narė Giedrė Linkevičienė.

„Queens of Roses” / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tiesa, antram etapui grupė „paremontavo“ dainą – atlieka spartesnio tempo remiksą, sukurtą jaunų lietuvių elektroninės muzikos prodiuserių Basello ir Robby Burke.

Apie dainą pačios dainininkės kalba kikendamos.

„Ta daina nėra šedevras, mes pačios tai suprantame. Daina – apie vaikinus, per daug prisilinksminusius plevėsas, kurie atsibodo merginoms, nes bando kažką joms sakyti, bet nieko jau pasakyti nebegali, nebeišeina. Sakai – eik šalin.

Kita vertus, ne visi nori dainose ieškoti gilių prasmių. Jei visos dainos būtų apie gyvenimo istorijas, gal per daug apsunkintume save“, - svarstė viena „Queens of Roses“ įkūrėjų Akvilė Kisielienė.

Nors kūrinys – linksmas ir be gilios prasmės, padirbėti prie jo dainininkėms teko nemažai. Vienas iššūkių – sinchroniškai greitakalbe berti anglišką tekstą ir nesuklysti.

„Pabandom iš naujo!“, Queens of Roses / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nors ir nelaiko savęs atrankos favoritėms, atlikėjos neabejoja, kad kūrinys galėtų gerai skambėti „Eurovizijoje“.

„Mes puikiausiai galėtume atstovauti Lietuvai, jei būtų nuspręsta, kad pasirenkame tokį konteksą, daina be prasmingos žinutės tinka.

Kad galėtume iš šios dainos išspausti gerą šou, reklamą, pažaisti jos juokingu pavadinimu – tuo neabejojame. Jau vien pavadinimas suteikia daug vietos improvizacijai, pokštams, atkreipiantiems dėmesį.

Kita vertus, vien jau tai, kad atsidūrėme finale, nulėmė dainos išskirtinumas“, - kalbėjo dainininkės.

„Pabandom iš naujo!“, Queens of Roses / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kita vertus, juoką joms sukelia klausimas, kokia yra šios eurovizinės dainos žinutė.

„Galima visko sugalvoti, interpretuoti, daug sukurti žinučių, ir kiekvieną sykį vis kitokias. Kad tai – apie nesusikalbėjimą, skirtingų kartų išsiskyrusius požiūrius, vyro ir žmonos ginčą.

Bet iš tiesų neieškokite šioje dainoje daug prasmės. Pagrindinė žinutė – atsipalaiduokime, nes kartais prasmės nėra“, - nusijuokė Akvilė.

Grupės pasirodymas atrankos pusfinalyje:

Kaip bepasibaigtų „Eurovizijos“ atranka, dainininkės rezultatus sutiks su gera nuotaika.

„Anksčiau labiau norėdavome patikti, priimdavome pastabas skaudžiau. O dabar patirtis leidžia labiau atsipalaiduoti. Atrodo, jau nieko nebereikia įtikinėti, kad mokame dainuoti. Ne pirmus metus scenoje“, - šypsojosi Giedrė.

Jei reikėtų rinktis kitus atrankos favoritus, „Queens of Roses“ išskirtų savo bičiulę Augustę Vedrickaitę ir Moniką Liu.

Beje, Augustė – sena grupės bičiulė ir bendražygė, kartais dalyvaujanti grupės koncertuose, o prieš trejus metus su „Queens of Roses“ dalyvavusi ir „Eurovizijos“ atrankoje.

„Augustės daina – labai puiki, ne pokštas, kaip mūsų. O Monika – labai charizmatiška, turi puikią dainą. Ar jai netrukdytų lietuvių kalba? Jei su „Washing Machine“ galima eiti, tai jau su lietuviška daina – tikrai“, - nusijuokė Giedrė.

Prie karjeros dvidešimtmečio pamažu artėjanti grupė perėjo ugnį ir vandenį. Ji ne sykį keitė pavadinimą – pradžioje vadinosi „VIG Roses“, paskui – „4 Roses”, kol galiausiai atsirado ir „prilipo“ dabartinis pavadinimas.

„Pabandom iš naujo!“, Queens of Roses / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pavyzdžiui, viena grupės įkūrėjų Giedrė 2018-aisiais išvyko į Australiją, kur gyveno dvejus su puse metų. Tačiau grįžusi vėl prisijungė prie „Queens of Roses“.

Grupės narės ne sykį keitėsi. Ne vienus metus joje dainavo Dileta Kisielienė, kuri su grupe atsisveikino pandemijos laikotarpiu ir šiuo metu tęsia karjerą su prodiuseriu Leonu Somovu.

„Jokių pykčių dėl to nėra. Daug su Dileta kalbėjomės, planavome. Ji labai norėjo pradėti solinę karjerą, džiaugiamės, kad padarė šį žingsnį. Buvo gaila, bet reikėjo padaryti šį sprendimą.

Toliau gerai sutariame, į vienos kitų koncertus nueiname, gėlių nunešame. Dileta mus palaiko šių metų atrankoje, rašo, jog jaučiasi, lyg pati dalyvautų kartu“, - pasakojo Akvilė.

Pandemija ir karantino ribojimai grupei sudavė smūgį – jos koncertinė veikla susijusi su pasirodymais klubuose ir uždaruose vakarėliuose, kurių ženkliai sumažėjo. Tačiau minčių nutraukti veiklą dainininkėms nekilo.

„Įrašinėjome muziką, užsiėmėme kitais darbais. Visą laiką kažką veikėme, kad nebūtų laiko depresuoti“, - atvirai kalbėjo dainininkės.

Atsiradus marioms laisvo laiko, Akvilė baigė interjero dizaino kursus. Giedrė, kaip sako pati, turi net keturis darbus – dainuoja, dirba su JAV įmone, vykdančia klinikinius tyrimus, yra vienos įmonės rinkodaros vadovė ir augina dvejų metų dukterį.

„Mano gyvenimas – lyg ta skalbyklė iš eurovizinės dainos, kurioje viskas sukasi. Bet širdis – vis tiek muzikoje“, - šyptelėjo G. Linkevičienė.

„Pabandom iš naujo!“, Queens of Roses / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vis dėlto – jei laimėtų „Eurovizijos“ atranką, ar „Queens of Roses“ turi planą, kaip atrodytų jų pasirodymas Turine gegužės mėnesį?

„Jei vyktume, reikėtų didelės komandos, kuri daug dirbtų. Daug pasiėmėme į savo rankas, viską darom pačios, nebūtinai visada žinome, kaip reikia padaryti. Kaip suprantame, taip padarome. Bet jei laimi atranką, tikrai gali susirinkti puikiausią komandą.

Mes savimi pasitikime, bet esame savikritiškos. Daina yra tokia, kokia yra. Tačiau, viską, ką galime, scenoje iš savęs stengiamės atiduoti“, - be įtampos finalo laukia „rožių karalienės“.

Lietuvos atrankos į „Euroviziją“ „Pabandom iš naujo!” finalas – šį šeštadienį, jo transliacija – 21 valandą per LRT TELEVIZIJĄ, LRT RADIJĄ ir portale LRT.lt. Dėl Lietuvos kelialapio į „Euroviziją“ rungsis Justė Kraujelytė, „Queens of Roses“, Lolita Zero, Gebrasy, Augustė Vedrickaitė, Monika Liu, Lolita Zero ir Rūta Loop.