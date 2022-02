„Eurovizijos“ atrankoje sužibėjusi Justė Kraujelytė: neįsivaizduoju savęs su blizgučiais

Šeštadienį Lietuva sužinos, kas atstovaus šaliai didžiausiame Europos dainų konkurse. Tarp aštuonių „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!” finalininkų – dainininkė Justė Kraujelytė, atvirai pripažįstanti – tiek dėmesio, komentarų ir patarimų dar niekada nėra sulaukusi.

Dainą „How To Get My Life Back“ į „Eurovizijos“ atranką atsinešusi Justė neslepia – vien patekimas į finalą jai jau yra nemenka asmeninė pergalė.

„Pirmame pusfinalyje galvojau – bus apmaudu, jei liksiu penktoje vietoje, pirma už borto. Bet nutiko kitaip“, - šyptelėjo portalo LRT.lt transliacijoje apie savo eurovizinį žygį pasakojusi dainininkė.

Pusfinalyje ji užėmė pirmąją vietą, bet atidžiau stebinčių Lietuvos sceną tai nenustebino.

Justė su muzika – jau daugiau nei dvidešimt metų. Ji dainuoja nuo mažens, su vokaline grupe „Kivi“ ne sykį atstovavo Lietuvai tarptautiniuose renginiuose ir konkursuose, pritariančiojo vokalo partijas dainavo ne vieno žymaus atlikėjo koncertuose ir TV projektuose. Šiuo metu ji dainuoja elektroninę muziką ir folklorą sujungusioje grupėje „Okata“, elektroninės muzikos duete „Pluie de Comètes“, o užpernai išleido ir pirmąjį solinį albumą „Therapy“.

Justė Kraujelytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Negana to, ji jau žino, koks jausmas apima didžiojoje „Eurovizijos“ scenoje. Prieš septynerius metus Justė keliavo į Vieną ir kaip pritariančioji vokalistė dainavo su Vaidu Baumila ir Monika Linkytė. Kartu vyko ir kita šių metų „Eurovizijos“ atrankos finalo dalyvė Rūta Loop, su kuria Justei pagal „Eurovizijos“ pasirodymo scenarijų teko bučiuotis, bet tai – jau linksma praeities istorija.

„Noras dalyvauti „Eurovizijoje“ lydėjo nuo vaikystės. Žiūrėdavau, domėjausi, dramatiškai išgyvendavau, kai Lietuva nelaimėdavo.

Kelionę į „Euroviziją“ Austrijoje prisimenu kaip vieną geriausių. Ji daug ką pakeitė gyvenime. Buvau bebaigianti teisės studijas, bet susiejau gyvenimą su muzika“, - prisiminė Justė.

„Pabandom iš naujo!“, Justė Kraujelytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Šiandien ji muzikoje – nuo ryto iki vakaro. Dainuoja su minėtomis grupėmis, nors ir rečiau, bet kaip pritarianti vokalistė koncertuoja su kitais atlikėjais, pavyzdžiui – Jurga Šeduikyte. Koncertuoja privačiuose vakarėliuose ir moko vokalo. Ir ruošia antrąjį albumą, kurį balandį tikisi pristatyti tarpdisciplininiu pasirodymu vienoje sostinės galerijų – jame susijungs muzika, paroda ir meditacija.

Nepaisant to, nuo „Eurovizijos“ Austrijoje turėjo prabėgti septyneri metai, kad Justė pribręstų pati ateiti į atranką.

„Per pastaruosius metus įvyko daug pokyčių asmeniniame gyvenime, supratime. Išleidau albumą, jaučiuosi pakankamai užaugusi, kad galėčiau pati išeiti ir atstovauti sau, o ne stovėti už kažkieno nugaros.

Prisipažinsiu, ilgai lydėjo nepasitikėjimas savimi. Vis galvojau – kaip aš jausiuosi, ar susitvarkysiu. Juk daug metų jaučiausi savęs nerealizuojanti.

Bet jaučiu, kad sudėvėjau savo geležines kurpes, nuėjau sunkius kelius ir man pradeda sektis“, - kalbėjo J. Kraujelytė.

Visą pokalbį su Juste galite pamatyti čia:

Dainą, kuri skamba atrankoje, Justė parašė specialiai „Eurovizijai“. Kūrinys atspindi jau kurį laiką jos galvoje besisukančias mintis.

„Mąstome, kas vyksta pasaulyje, stebime įvykius, bet daug ko nepastebime. Turėjau įdomių diskusijų su draugais. Dabar socialiniai kuria naują realybę – alternatyvią, virtualią. Kalbėjomės, kad ateityje galėsime ten gyventi, pirkti daiktus, koncertus rengti, nes į tikrus niekas tuoj neateis, ten galėsime gyventi erdvėje, kuri primena Havajus. Galvojau – kaip tai baisu, pamažu išeisime iš savo gyvenimo į virtualų, ir tai darysime savo noru.

Juk jau dabar girdime, kad algoritmai valdo gyvenimą, parenka mums turinį, norus, realybę. Pati matau tai bendraudama - nebeatskiriame melagienų nuo tiesos, argumentų kalba tampa nebe tokia svarbi. Pasikliaujame ne mokslu, o trimis kažkur skaitytais straipsniais. Mane tai jaudina, gąsdina, noriu apie tai kalbėti.

Dainos mintis – kad noriu grįžti į tikrovę, susigrąžinti gyvenimą, bet nežinau, kaip tai padaryti. Gal paieškoti „google“, bet ką tai duos? Kviečiu visus atsakyti į šį klausimą“, - dainos žinutę aiškino Justė.

Scenoje ji su bendražygiais atrodo kaip šarvuotų karių armija po apokalipsės. Įvaizdį, kurtą stilistės Mildos Metlovaitės, iš dalies sugalvojo pati Justė, o jo įkvėpimo šaltinis – „Matricos“ filmų serija.

„Atstovauju toms, kurios scenoje mėgsta apsirengti, o ne nusirengti. Neįsivaizduoju savęs su blizgučiais, nebent jie naudojami ironiškai. Manau, kad tai netiktų prie manęs ir mano kūrybos“, - svarstė Justė.

Justė Kraujelytė / R. Šeškaičio nuotr.

Ji neslepia – kelias į solinę karjerą nėra lengvas. Gruodį Justė su bendramintėmis – alternatyvios popscenos dainininkėmis Gina Shee, Petunija, Nika Ganga – surengė bendrą koncertą Vilniuje.

Atlikėjos kartu nori įrašyti tinklalaidę ir turi kitų įdomių planų, tačiau pripažįsta – pačioms prasiskinti kelią yra sudėtinga.

„Aš scenoje daug metų, tikrai nesijaučiu naujoke, bet žmonių, kurie norėtų prisidėti ir padėti, sunku rasti. Vadybininkai atlikėjams sako „paskambink, kai būsi žvaigždė“. Bet padėti išgarsėti – ne, tai paties atlikėjo reikalas.

Ant artisto pečių gula daug reikalų - organizacinių, finansinių. Džiaugiuosi tuo, kad visi mano darbai – susiję muzika, man pasisekė. Nėra taip, kad sėdžiu biure, kad susitaupyčiau dainos įrašui“, - pasakojo Justė.

Justės Kraujelytės debiutinio albumo „Therapy“ pristatymas / Pranešimo autoriaus nuotr.

Paklausta apie kitus atrankos finalininkus, ji išskiria Moniką Liu ir Lolitą Zero: „Monika turi istoriją ir patirtį. Gytis Ivanauskas (kuriantis Lolitos Zero personažą – Red.) – labai profesionalus ir žinantis, ką daro. Be to, man visada patiko pasirodymai, kurie šokiruoja“.

Ar ji tiki, jog jos kūrinys gali atstovauti Lietuvai Turine? Svajoti apie tai dainininkei atrodo drąsu, tačiau apetitas kyla bevalgant.

„Nebūsiu nusiminusi, jei mano daina nelaimės. Bet visai tikiu, kad šis kūrinys galėtų gerai skambėti „Eurovizijoje“. Svarbiausia – tikra žiūrovų meilė ir dėmesys. „Eurovizijos“ atranka – puiki proga pasitikrinti, ar einu teisingu keliu“, - šyptelėjo Justė.

Lietuvos atrankos į „Euroviziją“ „Pabandom iš naujo!” finalas – šį šeštadienį, jo transliacija – 21 valandą per LRT TELEVIZIJĄ, LRT RADIJĄ ir portale LRT.lt. Dėl Lietuvos kelialapio į „Euroviziją“ rungsis Justė Kraujelytė, „Queens of Roses“, Lolita Zero, Gebrasy, Augustė Vedrickaitė, Monika Liu, Lolita Zero ir Rūta Loop.