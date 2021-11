Iš lietuvių literatūros programos projekto privalomų autorių išnyko Shakespeare`as ir Kafka – pedagogas tai vadina cinizmu ir diletantizmu

Nerimą ir net teisinius ginčus įskėlę užsienio autoriai išbraukti iš 11 ir 12 klasių lietuvių kalbos ir literatūros bendrojo ugdymo programos projekto privalomų autorių sąrašo. Čia nebeliko Williamo Shakespeare`o, Johanno Wolfgango Goethe`ės, Albert`o Camus, Franzo Kafkos. Šie kūrėjai buvo vieninteliai užsienio rašytojai programoje. Nacionalinė švietimo agentūra ramina, kad projektas dar gali keistis.

Klasikai perstumti į rekomenduojamų autorių bei kūrinių grafą. Kaip sako lietuvių kalbos mokytojai, tai ne tik mėgstami mokinių, bet ir plečiantys literatūrinį akiratį rašytojai, tad vienuoliktokams ir dvyliktokams, patvirtinus tokį projektą, būtų daroma didelė žala.

„Užsienio klasikų ištrynimas, būtent ištrynimas, yra precedentas, kurio per visus Nepriklausomybės metus nėra buvę. Nėra taip buvę, kad programoje nebebūtų nė vieno privalomo užsienio literatūros autoriaus. Neįsivaizduoju, kaip tai atliepia mūsų politinę ir kultūrinę eurointegraciją, kaip tai susiję su kultūrine kompetencija, prie kurios prirašyta, kad reikia ugdyti europinės ir pasaulinės kultūros išmanymą?

Mindaugas Grigaitis / Asmeninio albumo nuotr.

Tai yra pajuoka, viskas daroma komiškai, sakyčiau, net ciniškai, demonstruojant galią. Koks tai programos atnaujinimas, kai keli autoriai yra ištrinami, o keli įterpiami?“ – piktinosi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Mindaugas Grigaitis.

„Toks projektas parodija paverčia ir pilietinę kompetenciją, mat aprašuose skambiai kalbama apie globalųjį pilietiškumą ir savęs kaip pasaulio piliečio, gerbiančio kultūrų įvairovę, suvokimą“, – pridūrė jis.

Pasak pedagogo, taip mokykloje visiškai prarandama Vakarų Europos tradicija.

„Mūsų literatūra tampa izoliuota, tarytum ji būtų tik sau. Platesnio konteksto šioje programoje nebelieka.

Tai kelių žmonių asmeniniai įsitikinimai, nepagrįsti nei moksliniais, nei pedagoginiais eksperimentais. Bet kuris mokytojas pasakytų, kad vieni mėgstamiausių, artimiausių tekstų mokiniams yra Shakespeare`o „Hamletas“ ir Kafkos „Metamorfozė“.

Ciniškai šaipomasi iš mokytojų ir mokinių, kažkoks teisuoliškumas pradeda reikštis. Susirinkusi grupė neaiškių asmenų nustato mums, ką turime skaityti, nesiremdama jokiais moksliniais, pedagoginiais argumentais“, – kalbėjo M. Grigaitis.

Mokytojas teigė, kad būtų linkęs kelti programos projekto sudarytojų kompetencijos klausimą. Pasak jo, profesionalai tokių dalykų nedarytų.

Tai, kad užsienio autoriai liko programoje tik kaip rekomenduojami, anot M. Grigaičio, yra manipuliacija ir išsisukinėjimas.

„Jie yra neprivalomi. Į detales net neverta leistis. Pats modelis yra absoliučiai ydingas, atgyvenęs. Reglamentuoti sąrašai yra pasmerkti virsti didele prievarta mokytojams ir mokiniams“, – kalbėjo pedagogas.

Mokykla / D. Umbraso/LRT nuotr.

Anot jo, reikia kalbėti ne apie autorių perskirstymą, bet apie esminį visos programos koncepcijos keitimą, ko ir buvo tikėtasi iš šio atnaujinimo.

„Bet koncepcija nebuvo liberalizuota, kad iš išplėstinio sąrašo mokytojai patys galėtų rinktis atitinkamą autorių skaičių, o projekto autoriai dar ir nuėjo iki tokio absurdo, kad nebelieka Vakarų ir pasaulio literatūros proceso, lieka tik kelių žmonių atrinkti lietuvių literatūros kūriniai“, – savo požiūrį išsakė M. Grigaitis.

Pedagogai baiminasi, kad tai, kas rekomenduojama, bet neprivaloma, išvis išnyks iš pamokų. Mat tam gali tiesiog nebelikti laiko, galvojant apie pasirengimą brandos egzaminui.

„O vaikai gali būti visiškai atbaidyti nuo skaitymo, nes visiškai ignoruojamas vaikų pomėgis skaityti. Nereikia pasakoti, kad tai būtų pataikavimas vaikams. Kafką skaityti nėra pataikavimas. Be to, tai bendrojo išsilavinimo skurdinimas, nebelieka platesnio akiračio, vaikus paliekame be verstinės literatūros, paliekame juos mažame pasaulėlyje“, – kalbėjo mokytojas.

Mokykla / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Šis projektas – diletantizmo, akademinio ir pedagoginio neprofesionalumo kūrinys“, – reziumavo M. Grigaitis.

Mokytojas tai vadina „mokyklinės literatūros programos konvulsijomis“.

LRT.lt primena, kad prieš kelerius metus keliems Seimo nariams – konservatoriams Stasiui Šedbarui, Audroniui Ažubaliui ir Laurynui Kasčiūnui – kilo nerimas, kad abiturientai galėtų išlaikyti svarbiausią lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą neskaitę nė vieno lietuvių autoriaus, mat jiems pakaktų keturių visuotinės literatūros rašytojų išmanymo.

Tuomet ši istorija pasiekė net teismą. Nacionalinis egzaminų centras teismui aiškino, kad neįmanoma baigti lietuvių kalbos ir literatūros kurso, jei perskaitei vos keturių autorių kūrinius, įtrauktus į ugdymo programą.

Teismas galiausiai nutarė nutraukti šią bylą.

LRT.lt ketvirtadienį sulaukė trumpo Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), kuri atsakinga už bendrąsias programas, paaiškinimo. Agentūra pažadėjo pateikti išsamesnį komentarą.

NŠA paaiškino, kad bendrojo ugdymo projektas dar gali keistis. Visuotinės literatūros autoriai, kūriniai yra pateikti aptarti lituanistų bendruomenei iki gruodžio 15 d., sakė NŠA atstovė Jurgita Kažukauskaitė-Sarnickienė.

„Po aptarimo bus svarstoma, kas būtų tikslingiau: ar nurodyti, kurie visuotinės literatūros autoriai, kūriniai yra privalomi nagrinėti III-IV gimnazijos klasėse, ar nurodyti privalomų pasirinkti visuotinės literatūros autorių skaičių (kaip yra Tarptautinio bakalaureato mokyklose), kai kiekvienas mokytojas gali rinktis kontekstinius autorius atsižvelgdamas į mokyklos kryptį, savo darbo metodus, galimybes ir mokinių interesus“, – aiškino NŠA atstovė.

NŠA pateikė tokį visuotinės literatūros autorių ir kūrinių sąrašą.

Lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo BP projekte rekomenduojami pasirinkti konteksto autoriai (iš visuotinės literatūros):

V. Šekspyras (W. Shakespeare). Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154 ar kt.), „Hamletas“.

Moljeras. Pasirinkta komedija.

J. V. Gėtė (Goethe) „Faustas“ (I dalis, II dalies pabaiga).

I. Kantas „Atsakymas į klausimą „Kas yra švietimas?“

O. de Balzakas „Tėvas Gorijo“ ar kitas romanas.

F. Dostojevskis „Broliai Karamazovai“ (V knyga, V skyrius: „Didysis inkvizitorius“), „Nusikaltimas ir bausmė“.

A. Čechovas. Pasirinktas kūrinys.

H. Ibsenas „Lėlių namai“ ar kita pjesė.

Pasirinkta R. M. Rilkės (Rilke) ir/ar kitų visuotinės literatūros autorių poezija.

F. Kafka „Metamorfozė“ ar kt. kūrinys.

A. Kamiu (Camus) „Svetimas“ ar kt. kūrinys.

Č. Milošas (Cz. Miłosz). Pasirinktas kūrinys.

K. Skujenieko (K. Skujenieks), V. Šimborskos (W. Szymborska) pasirinkti eilėraščiai.

F. Šileris (F. Schiller). Odė „Džiaugsmui“. Laiškai apie estetinį žmogaus ugdymą (2, 6, 25, 26 ar kt.).