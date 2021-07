Per parą pasieniečiai sulaikė 150 neteisėtų migrantų

Per praėjusią parą pasieniečiai sulaikė 150 neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)

Tai didžiausias iki šiol per parą sulaikytas neteisėtų migrantų skaičius, beveik tris kartus viršijantis ankstesnius rekordus, BNS sakė VSAT atstovas Giedrius Mišutis.

Ketvirtadienį priešpiet Druskininkų užkardos pasieniečiai Druskininkų savivaldybės ribose sulaikė ką tik sieną perėjusius tris asmenis be dokumentų, prisistačiusius Kamerūno piliečiais. Tos pačios dienos vakarą Adutiškio užkardos pareigūnai Švenčionių rajone sulaikė 15 dokumentus turėjusių Irako piliečių. Likus valandai iki vidurnakčio Adutiškio pasieniečiai Švenčionių rajone sulaikė dar du migrantus su Irako piliečių dokumentais.

Penktadienį apie 1 val. nakties Kapčiamiesčio užkardos pareigūnams Lazdijų rajone įkliuvo net 42 užsieniečių grupė. 30 iš jų prisistatė Irako piliečiais, po šešis – Irano ir Sirijos. Tribonių užkardos pasieniečiai penktadienį apie 2 val. Šalčininkų rajone sulaikė keturis sieną iš Baltarusijos pažeidusius Afganistano piliečių dokumentus turėjusius migrantus. Netrukus Druskininkų savivaldybėje prie sienos su Baltarusija kurorto pasieniečiai sulaikė dar dvi grupes migrantų – 32 ir penkis asmenis. Po valandos Druskininkų pasieniečiams įkliuvo keturi neteisėti migrantai. Maždaug tuo pačiu metu Aleksandro Barausko užkardos pareigūnai Varėnos rajone sulaikė du neteisėtai iš Baltarusijos patekusius užsieniečius. Netrukus pranešimas gautas ir iš Tverečiaus užkardos – Ignalinos rajone sulaikyti šeši neteisėti migrantai.

Druskininkuose apie 6 val. ryto pasieniečiai sulaikė dar tris migrantų grupes – tris, septynis ir 14 užsieniečių. Apie 7 val. ryto dar 11 sienos su Baltarusija pažeidėjų Varėnos rajone sulaikė A. Barausko užkardos pareigūnai. Pastarosiose grupėse sulaikytų užsieniečių tapatybės nustatinėjamos.

Dauguma iš 150 neteisėtų migrantų jau pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje. Visiems užsieniečiams bus atliekami testai dėl COVID-19, o iki rezultatų gavimo jie yra izoliuoti.

Iš viso šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 822 neteisėti migrantai. Šis skaičius yra dešimt kartų didesnis, nei buvo per visus 2020-uosius. Pernai Lietuvos pasienyje sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 metais pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 metais – 104, 2017 metais – 72.

Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausiai yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių – 481. Taip pat sulaikyti 57 Irano, 51 Sirijos, 46 Baltarusijos, 28 Rusijos, 13 Gvinėjos, 12 Turkijos, 10 Šri Lankos bei kitų valstybių piliečiai ar jais prisistatę asmenys.

Pastaruoju metu labai išaugus tokių atvejų skaičiui VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams pagalbon atėjo pajėgos iš Viešojo saugumo tarnybos, Šaulių sąjungos ir kitų institucijų, taip pat pasienyje su Baltarusija dirbti pradeda Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros „Frontex“ pareigūnai.

Lietuvos pareigūnai teigia, jog Minsko režimas galimai prisideda prie neteisėtos migracijos per Baltarusiją į Lietuvą. Lyginant su priešpandeminiu laikotarpiu, neteisėtai sieną iš Baltarusijos pereinančių žmonių skaičius yra išaugęs. 2020 m. dėl COVID-19 pandemijos trečdaliu sumažėjo neteisėtos migracijos srautas į Lietuvą.