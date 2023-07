Lietuvos bitininkai patiria krizę: medaus kainos rekordinėse žemumose, o ministerija paramos nežada

Europoje gilėja medaus krizė. Pasak bitininkystės ekspertų, dėl didelės medaus pasiūlos iš trečiųjų šalių visoje Europoje yra medaus perteklius. Skundžiamasi žemomis medaus supirkimo kainomis. Didmenininkai už medų esą siūlo mažiau nei kainuoja cukrus. Turgavietėse medaus kilogramą jau galima nusipirkti maždaug už 5 eurus. Šalies bitininkai prašo valstybės paramos. Sako, jei nebus tiesioginių išmokų, dalis bitynų žlugs.

Nors pavasarį bitininkai baiminosi, kad sausros pražudys šiųmetį derlių, medunešis toks geras, kad bitininkai nebeturi kur dėti medaus. Biržų rajone bityną laikantis Tomas Jasiukėnas sako iš avilių šiemet išėmęs po 100 kilogramų medaus. Bitininkas laiko pusantro šimto avilių, tad sandėliuose tonos medaus, o pirkti jo niekas nenori. Supirkėjai, pasak bitininko, geriausiu atveju siūlo perpus mažesnę kainą nei pernai.

„Šiais metais pasiūlė 1,60 Eur. už kilogramą didmenose statinėmis. Mes su broliu pasitarėme, galvojame, neparduosime to medaus, laikysim. Bet žinote, mums reikia ir iš kažko gyventi. Tuo verčiamės, iš to ir gyvenam, kažkokių papildomų darbų neturime, nieko, sudėtinga padėtis. Be to, cukraus kaina labai didelė yra“, – skundžiasi T. Jasiukėnas.

Bitininkystė / BNS nuotr.

Smulkesnieji bitininkai produkciją bando parduoti turgavietėse. Pakruojo rajono bitininkų draugijos vadovas Linas Katilius sako, kad kilogramą jau galima nusipirkti maždaug už 5 eurus. Beveik perpus pigiau, nei birželio pradžioje.

„Mažuose turgeliuose ar šiaip kas pardavinėja iš namų medų – jo turi tiek daug, kad vis tiek kažkur reikės jį dėt. Dovanoti neišdovanosime visko. Žmonės taip pat turi medaus iš seniau. Todėl kiek jo dabar nereikia. Aišku, šviežio medaus visi nori. Bet kur viską dėt, gal tikriausiai labdarai vešim. Į griovius nepilsim“, – sako L. Katilius.

Bitininkystės ekspertas Tautvydas Vaičiūnas sako, kad dėl produkcijos pertekliaus visoje Europoje jaučiama medaus krizė.

Korys / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Po Covid-19 pandemijos sumažėjo bičių produktų vartojimas. Lygiai taip pat padidėjo importai iš kitų trečiųjų šalių. Čia reikėtų pabrėžti Kiniją, Argentiną ir Turkiją. Iš Ukrainos taip pat yra importai dideli. Galima pridėti, kad yra falsifikavimas medaus pakankamai nemažas iš kaip tik tų pagrindinių eksportuojančių šalių“, – pažymi T. Valčiūnas.

Bitininkai laukia didesnio valstybės palaikymo ir paramos, prašo tiesioginių išmokų. Bitininkas T. Jasiukėnas sako, jei jų nebus, dalis bitynų žlugs.

„Norėtume didesnio dėmesio į bitininkystę, kas liečia ES, Žemės ūkio ministeriją (ŽUM), kad atkreiptų dėmesį, saugotų rinką, kad neprivežtų iš trečiųjų šalių. <...> Antras dalykas, nėra labai paramų bitininkams, pavyzdžiui, duoda ten medsukiams, aviliams, bet aš neprisipirksiu gi 20 avilių, priekabų dešimt. Man gi tiek daug nereikia. <...> Galėtų būti kažkokios išmokos už avilį. Nors 10-20 eurų už avilį. Tada gaučiau kažkokią sumą, tada galėčiau savo nuožiūra kažką pirkti ir naudot tuos pinigus“, – argumentuoja bitininkas.

Medus / Pexels nuotr.

Žemės ūkio viceministras Vytautas Abukauskas sako, kad tiesioginių išmokų nebus.

„Apie tai, kad paramą skirti šeimai, tai Europoje niekur to nėra, bent jau mano žiniomis. Bet reikia paminėti, kad bitininkai turi išskirtinę paramą bičių maitinimui per žiemą, kur kasmet mes skiriame šiek tiek daugiau kaip pusę milijono [eurų] paramos įsigyti cukrui ar sirupui“, – akcentuoja viceministras.

Bitininkystės eksperto T. Vaičiūno teigimu, bitynai sukuria kur kas didesnę vertę nei medus. Jei smarkiai sumažės bitininkystės ūkių, pasekmes pajus ir kiti sektoriai.

„Dėl to ir reikėtų atkreipt dėmesį. <...> Bičių produktai yra tik 20 proc. Bičių sukuriama vertė. Nauda tiekiama per augalų apdulkinimą. pradėjus mažėti bičių kiekiui, ne tik bitininkai pajaustų....bet pajaustų ir kitos ūkio šakos. Dėl to svarbi visuma yra“, – sako T. Vaičiūnas.

Pasak bitininkų asociacijos, per pastaruosius kelerius metus bitininkystės ūkių padaugėjo apie du kartus. Šiandien skaičiuojama net 11 tūkstančių bitininkų, jie augina apie 220 tūkstančių bičių šeimų. Dauguma bitynų – nedideli šeimos ūkiai.