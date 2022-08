Asmeninių finansų valdymas infliacijos akivaizdoje: 5 įrankiai, padėsiantys planuoti biudžetą

Remiantis naujausiais Statistikos departamento duomenimis, metinė infliacija praėjusį mėnesį Lietuvoje pasiekė nuo 1996 m. neregėtą 21,6 proc. lygį, kas daugelį paskatino atidžiau peržvelgti savo finansus, rašoma „Telia“ pranešime žiniasklaidai.

Ekonomistai teigia, jog šio rodiklio augimą labiausiai nulėmė didėjančios maisto prekių ir degalų kainos, kurių mažėjimas artimiausiu metu sunkiai tikėtinas, todėl šiuo sudėtingu laikotarpiu ekspertai pataria savo biudžetą planuoti. O sekti ir mažinti išlaidas gali padėti ir kelios programėlės telefone.

„Biudžeto planavimas daugeliui iki šiol asocijuojasi su sudėtingais skaičiavimais ir „Excel“ lentelėmis, tačiau visa tai – jau praeityje. Šiuo metu rinkoje egzistuoja įvairios programėlės ir paslaugos, kurios padeda nesudėtingai stebėti savo pajamas, apskaičiuoti išlaidas, aptikti didžiausius jų šaltinius, užsibrėžti finansinius tikslus ir jų siekti. Be to, kai kurios jų leidžia sekti ne tik asmeninį, bet ir šeimos biudžetą“, – pasakoja „Telia“ išmaniųjų įrenginių ekspertas Simonas Tilindis.

Taupymas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

1. „Fudget“ („Android“ ir „iOS“) – taupymas pradedantiesiems

Nusprendus taupyti ir pažaboti bereikalingą išlaidavimą, gali kilti klausimas, nuo ko pradėti ir kokių veiksmų imtis. Ekspertai teigia, jog pirmas žingsnis turėtų būti mėnesio išlaidų identifikavimas, o paprasčiausias būdas tai padaryti – sekti ir registruoti kiekvieną išleistą eurą.

„Fudget“ yra turbūt pati paprasčiausia iš visų finansinių programėlių, kadangi ji neperkrauta pertekliniu funkcionalumu ir iš esmės yra lyg skaičiuotuvo ir popieriaus lapo mišinys. Vartotojui reikia ranka suvesti gaunamas pajamas ir kiekvieną atliktą mokėjimą, priskiriant jį tam tikrai kategorijai, o programėlė pagal tai iš karto apskaičiuoja įplaukų ir išlaidų balansą. Įsigijus mokamą „Fudget Pro“ versiją taip pat atsiranda galimybė statistiką eksportuoti į „Excel“ bei ją sinchronizuoti su „Dropbox“, kad išlaidas realiu laiku būtų galima sekti skirtinguose įrenginiuose, tačiau pažengę taupantieji programėlėje gali pasigesti detalumo ir statistikos pateikimo galimybių“, – teigia „Telia“ ekspertas Simonas Tilindis.

2. „Wallet: Budget Expense Tracker“ („Android“ ir „iOS“) – pažangiausias biudžeto tvarkymo įrankis

Identifikavus tai, jog per mėnesį išleidžiame per daug, natūraliai seka kiti žingsniai – gilinimasis į finansinius srautus, nebūtinų išlaidų paieška ir taupymo tikslų sudarymas.

„Wallet: Budget Expense Tracker“ yra viena funkcionaliausių bei pažangiausių finansinių programėlių, kuri apima viską, pradedant išlaidų atvaizdavimu grafikais ir baigiant sudaryto biudžeto plano kontrole. Šis įrankis padeda nesunkiai nustatyti, kur keliauja pinigai, jų srautus suskirstydamas į „būtiną“, „reikalingą“ ir „norimą“ kategorijas bei skatindamas pažaboti tam tikras išlaidas, joms „uždedant“ norimo dydžio apynasrį.

„Pavyzdžiui, programėlėje galima nustatyti, kad kavai per mėnesį galite skirti tik 80 eurų ir „Wallet“ įspės, vos tik šią sumą viršysite. Be to, aplikacija pagal jūsų išlaidų tendencijas gali prognozuoti, ar šį mėnesį išlaidos neviršys įplaukų bei išsiųsti pranešimą, jei artėjate prie šios pavojingos ribos. Tačiau geriausia žinia yra tai, kad „Wallet“ galima susieti su Lietuvoje veikiančių bankų sąskaitomis ir įplaukų bei išlaidų sekimą automatizuoti, užuot jas vedus ranka“, – patirtimi dalijasi „Telia“ eskpertas.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

3. „Goodbudget Budget Planner“ („Android“ ir „iOS“) – taupymas šeimai

Užsibrėžtų finansinių tikslų siekimas nėra lengva užduotis, tačiau ji tampa dar sunkesne, jei gyvenate su kitais asmenimis ir turite bendrą biudžetą. „Goodbudget“ programėlė siekia padėti įveikti šį iššūkį, leisdama į atsakingo finansinių srautų valdymo procesą įtraukti ir šeimos narius.

„Aplikacija pasitelkia dar mūsų senelių naudotą biudžeto planavimo sistemą, kai kiekvieno mėnesio pajamos iškart išskirstomos į virtualius vokelius, skirtus tam tikram išlaidų tipui – degalams, maisto prekėms, restoranams, paskolų mokėjimui ir kt. Jei ilgainiui registruodami išlaidas pastebite, kad kuriame nors vokelyje lieka pinigų, juos galite perkelti į kitus – skirtus taupymui ar pramogoms. Kadangi „Goodbudget“ galima susieti su kitų vartotojų įrenginiais, bendrų vokelių tuštinimo ir pildymo procese gali dalyvauti tiek antrosios pusės, tiek vaikai, kas atlieka tiek praktinę, tiek edukacinę funkciją“, – komentuoja pašnekovas.

4. „Splitwise“ („Android“ ir „iOS“) – ginčų dėl pinigų prevencijai

Nors mažesnį sąskaitos balansą dažniausiai lemia mūsų pačių išlaidavimas, tam tikrais atvejais jį sumažinti gali ir kitų asmenų negrąžintos skolos. Greičiausiai ne vienam teko atsidurti situacijoje, kai apmokėjus bendrą restorano sąskaitą ar nupirkus produktų iškylai, kolegų ar artimųjų pinigai mūsų taip ir nepasiekia, o skola galiausiai pasimiršta. „Splitwise“ siekia kovoti su šia problema, pasitelkdama taktiškus metodus.

„Programėlė leidžia kitiems asmenims išsiųsti kvietimą prisijungti prie teminės finansų grupės, kurios nariai gali planuoti švenčių, kelionių ar kitų renginių biudžetą, įvesdami išlaidas, jų kategoriją bei kas ir kaip jas turi pasidalinti. Tam, kad būtų patogiau, „Splitwise“ leidžia įkelti ir čekių nuotraukas bei pateikti išlaidas paaiškinančius komentarus. Ši aplikacija naudinga tuo, jog tiksliai parodo, kiek ir kam skolingas kiekvienas grupės narys ir iki kada turi sumokėti skolą, o artėjant jos gražinimo terminui „Splitwise“ netgi išsiunčia priminimą. Be to, vasarą programelės funkcionalumas tampa itin naudingu, nes leidžia efektyviau planuoti renginių biudžetą ir mažinti jiems skiriamas išlaidas“, – aiškina S. Tilindis.

Pinigai / D. Umbraso/LRT nuotr.

5. „TrackMySubs“ (internetinis puslapis)

Pastaruoju metu aplikacijoms vis dažniau siūlant prenumeratos tipo mokėjimus, daugelis nė nepajutome, kaip „Netflix“, „Spotify“ ir kitoms panašioms paslaugoms kas mėnesį išleidžiama suma perkopė dešimtį ar net šimtą eurų. „TrackMySubs“ siekia visas šias prenumeratas sutelkti vienoje vietoje ir atsakingiau valdyti joms tenkančią biudžeto dalį.

„Turbūt nemaža dalis mūsų bent kartą esame patekę į situaciją, kai susigundę nemokamu bandomuoju periodu aplikacijoje pridedame banko kortelę ir pamiršę laiku atšaukti prenumeratą taip niekada to neprisiruošiame padaryti. „TrackMySubs“ padeda to išvengti, suteikdamas galimybę pažymėti aktyvias populiariausių paslaugų prenumeratas, jų galiojimo laikotarpį ir kainą, kad kiekvieną mėnesį galėtume sekti visoms joms išleidžiamą sumą. „TrackMySubs“ taip pat siunčia pranešimus apie artėjantį mokėjimo terminą, taip padėdamas nereikalingas prenumeratas atšaukti dar prieš naujo mėnesio pradžią“, – pasakoja „Telia“ ekspertas Simonas Tilindis.