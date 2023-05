Vaistininkė patarė, ką daryti metantiems rūkyti: ne tik įsigyti vaistų, bet ir ieškoti paramos

Mesti rūkyti gali būti sunku, todėl vaistininkai ragina nelikti vieniems ir kreiptis pagalbos į sveikatos priežiūros specialistus, kurie galėtų ne tik suteikti priemones šiam tikslui pasiekti, bet ir garantuoti taip reikalingą palaikymą bei padrąsinimą, rašoma pranešime spaudai.

Pasak „Gintarinės vaistinės“ vaistininkės Domantės Viliūnaitės, pacientai neretai ateina į vaistinę prašydami pagalbos mesti rūkyti.

„Tai būna žmonės, kurie kelis kartus nesėkmingai bandė mesti rūkyti ir ieško papildomos informacijos bei patarimų, kurie nerimauja dėl rūkymo pavojaus sveikatai ir yra motyvuoti mesti rūkyti, bet nežino, koks būtų geriausias būdas. Taip pat pagalbos ateina patiriantys abstinencijos simptomus ar potraukį nikotinui ir ieškantys produktų, kurie padėtų valdyti šiuos simptomus. Ir tie, kurie svarsto galimybę vartoti vaistus nuo rūkymo bei ieško informacijos apie įvairias galimybes“, – vardija ji.

Domantė Viliūnaitė / Pranešimo autorių nuotr.

D. Viliūnaitės teigimu, vaistininkai ne tik gali suteikti reikiamos informacijos apie rūkymo pavojų sveikatai ir galimybes mesti rūkyti, rekomenduoti vaistinius preparatus šiam tikslui, bet ir padėti užtikrinti tinkamą vaistų vartojimo režimą, padrąsinti šiame sunkiam kelyje bei, esant reikalui, nukreipti į kitus sveikatos priežiūros specialistus.

Noriu mesti, bet kaip?

Vaistai, galintys padėti žmonėms mesti rūkyti, mažina potraukį nikotinui ir pačius abstinencijos simptomus, todėl žmonėms lengviau atsikratyti priklausomybės nuo nikotino.

„Nikotino pakaitinė terapija (NPT) – tai bene dažniausiai taikomas metodas metant rūkyti. NPT produktai suteikia mažą nikotino dozę be kenksmingų cheminių medžiagų, esančių tabako dūmuose, tai gali būti nikotino guma, pleistrai, pastilės, inhaliatoriai ar nosies purškalai. Jie veikia suteikdami kontroliuojamą nikotino dozę, kad sumažintų abstinencijos simptomus, ir būtent tai gali padėti žmonėms mesti rūkyti“, – sako vaistininkė.

Kitas variantas – bupropionas, kuris yra receptinis vaistas. Jis veikia padidindamas dopamino ir norepinefrino kiekį smegenyse, o tai gali sumažinti nikotino potraukį ir abstinencijos simptomus. Vareniklinas – tai dar vienas receptinis vaistas, kuris gali padėti žmonėms mesti rūkyti. Jis veikia blokuodamas nikotino receptorius smegenyse, sumažindamas malonų rūkymo poveikį ir abstinencijos simptomų sunkumą.

Rūkymas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Šie vaistai yra veiksmingiausi, kai yra naudojami kartu su sveikatos priežiūros specialisto priežiūra ir konsultacija. Todėl norintieji mesti rūkyti turėtų pasikalbėti su sveikatos priežiūros specialistu, kad nustatytų geriausią gydymo būdą, atitinkantį jų individualius poreikius“, – aiškina D. Viliūnaitė.

Paklausta, ar šie vaistai tikrai veikia, o gal tai yra placebo efektas, vaistininkė sako, kad NPT produktų, bupropiono ir vareniklino veiksmingumas buvo įrodytas daugybės klinikinių tyrimų metu.

„Viename atliktame tyrime buvo pastebėta, kad NPT padidino tikimybę mesti rūkyti 50–70 proc. palyginti su placebu. Panašiai keli atsitiktinių imčių kontroliuojami tyrimai parodė, kad ir bupropionas, ir vareniklinas gali žymiai padidinti metančių rūkyti skaičių. Nors kai kurie žmonės, vartodami šiuos vaistus, gali patirti placebo efektą, dauguma įrodymų rodo, kad jie veikia. Žinoma, jų veiksmingumas gali skirtis priklausomai nuo individualių veiksnių, tokių kaip priklausomybės nuo nikotino sunkumas ir kitos savybės. Tam ir reikia konsultacijos su sveikatos priežiūros specialistu, kad šis parinktų geriausiai žmogaus poreikius atitinkantį gydymo kursą“, – atkreipia dėmesį vaistininkė.

rūkymas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot jos, nereikėtų pamiršti ir elgesio konsultavimo, mat konsultavimas ir sveikatos priežiūros specialisto pagalba gali padėti asmenims nustatyti rūkymą sukeliančius veiksnius ir sukurti kovos su šiais veiksniais strategijas.

„Vienas efektyviausių būdų yra būtent kombinuota terapija: skirtingų metodų, pvz., NPT ir receptinių vaistų, arba NPT ir elgesio konsultavimo derinimas gali būti veiksmingesnis nei vieno metodo naudojimas“, – apibendrina D. Viliūnaitė.

Dažniausios klaidos

Kalbėdama apie pacientų klaidas vaistininkė sako, kad pasitaiko, kai žmonės NPT produktus ar receptinius vaistus vartoja ne taip, kaip nurodyta, o tai gali sumažinti jų veiksmingumą.

„Kita metančiųjų rūkyti klaida yra tai, kad jie neieško papildomos motyvacijos – mesti rūkyti yra iššūkių kupinas procesas, o pacientams gali būti naudinga papildoma sveikatos priežiūros specialistų parama ir patarimai. Taip pat neretai pacientai nenusistato realių tikslų – jie gali užsibrėžti pernelyg ambicingus tikslus, o tai gali sukelti nusivylimą ir didesnę atkryčio riziką. Be to, pacientai gali ir toliau leisti laiką su rūkančiais draugais ar šeimos nariais arba toliau užsiimti veikla, kuri sukelia norą rūkyti – reikėtų to vengti“, – pataria D. Viliūnaitė.

Ji tęsia sakydama, kad pacientai gali neįvertinti, kaip sunku mesti rūkyti, ypač jei jie rūko daug metų arba yra labai priklausomi nuo nikotino, o tai irgi apsunkina kelionę į gyvenimą be tabako.

Rūkymas (asociatyvi nuotr.) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Rūkymas yra pagrindinė plaučių vėžio priežastis, o rūkaliams daug didesnė tikimybė susirgti plaučių vėžiu nei nerūkantiems. Rūkymas taip pat gali pažeisti kraujagysles ir padidinti širdies priepuolio, insulto bei kitų širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Šis žalingas įprotis gali sukelti lėtinę obstrukcinę plaučių ligą (LOPL), emfizemą ir kitas kvėpavimo takų ligas, taip pat susilpninti imuninę sistemą, todėl organizmui sunkiau kovoti su infekcijomis ir ligomis. Rūkymas gali sukelti vaisingumo problemų tiek vyrams, tiek moterims bei padidinti nėštumo komplikacijų, tokių kaip priešlaikinis gimdymas ir mažas naujagimio svoris, riziką“, – primena priežastis, kodėl reikėtų mesti rūkyti, „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė.

Kaip pastiprinti sveikatą?

Metimas rūkyti yra pats veiksmingiausias būdas pagerinti sveikatą po ilgo rūkymo. Kai žmogus meta rūkyti, jo kūnas pradeda gydytis ir atitaisyti dalį rūkymo padarytos žalos, tačiau galima ir papildomai pastiprinti savo sveikatą.

„Reguliarus sportas gali padėti pagerinti plaučių funkciją ir sumažinti širdies ligų bei kitų sveikatos problemų riziką. Netgi lengvas judėjimas, pavyzdžiui, vaikščiojimas, gali būti naudingas. Valgydami subalansuotą maistą, kuriame yra gausu vaisių, daržovių, nesmulkintų grūdų ir liesų baltymų, galite pagerinti bendrą sveikatą ir sumažinti lėtinių ligų riziką. Kai kurie tyrimai rodo, kad tam tikri papildai, tokie kaip vitaminas C, vitaminas E ir omega-3 riebalų rūgštys gali padėti sumažinti su rūkymu susijusių sveikatos problemų riziką. Ir, žinoma, derėtų vengti pasyvaus rūkymo, kuris gali padidinti sveikatos problemų riziką net nerūkantiems“, – rekomenduoja D. Viliūnaitė.