Andriaus Zakarausko paroda sostinėje – mėgstantiems biblinių siužetų tyrinėjimus ir ne tik

Vilniuje, „The Rooster gallery“, atidaryta tapytojo Andriaus Zakarausko darbų paroda. Joje – naujausi menininko tapybos darbai ir piešiniai, kuriuose jis tęsia biblinių siužetų tyrinėjimus.

Po dvejų metų „The Rooster gallery“ surengta personalinė menininko A. Zakarausko paroda pavadinta „Švenčiamo potėpio aidas“. Potėpis, jo ieškojimas ir nuolatinis kartojimas – raktiniai žodžiai į tapytojo kūrybą.

„Yra tas momentas tarp tikro ir netikro. Lygtais perimu šv. Tomo poziciją, kur tikrino: ar Jėzus yra tikras, ar ne. Ir jam kišo pirštus į jo žaizdas. Tai tas motyvas, jis nuolatos atsikartoja. Jis man kaip paralelė tarp to tikrinamo įvaizdžio: ar tai tikra, ar ne. <...> Tarp to tikro dažo ir jo atspindžio, kurį aš vaizduoju jį atspausdamas per spaudos technologijas“, – pasakoja tapytojas.

Tapybos darbų ir piešinių fonas – atspaustos jų fotografijos. Taip peržengus vieną mediją, svarbiausia tampa nebe tapyba, o naujasis darinys arba objektas, kaip jį įvardija pats autorius.

Religinių siužetų interpretacija – dar vienas dėmuo, neatsiejamas nuo A. Zakarausko kūrybos. Pavyzdžiui, vienas darbas vaizduoja Jėzaus maldą Alyvų sode.

Andriaus Zakarausko tapyba / „The Rooster gallery“ pranešimo nuotr.

„Aš atsimenu, kai skaitinėjau ir tyrinėjau tą sceną, kas ten vyksta, ir paskui visą laiką atsiklausiu savo bičiulio kunigo, sakau: kaip tau atrodo, Kęstuti, kas ten vyko? Jis sako paprastai: ko ten tik nevyko – jį puolė ir velniai, ir angelai. Paveiksle labai svarbi dinamika, kur pagrindinį sukuriamą personažą puola, jis sukasi, jis pats juda. Ta maldos pozicija, ji gali būti ir stabili, bet sąmonėje vykstantys veiksniai – labai nerimastingi“, – teigia menininkas.

Paveikslą A. Zakarauskas pavadino „Oro patirtis / Jėzus Alyvų sode“. Pavadinime neatsitiktinai duodama užuomina į orą. Tiek šiame, tiek kituose darbuose, per ženklus, naudojamus sinoptiniuose žemėlapiuose, – rodykles, kvadratėlius, tapytojas atkreipia dėmesį ir į šių dienų aktualijas, pavyzdžiui, klimato kaitą.

Daug kontekstų į kūrinius sudedantis A. Zakarauskas sako, kad kontrastingos spalvos – taip pat nuoroda į šiandien mus vis labiau veikiantį šviečiantį vaizdą – ekranus. Vienas iš paveikslų – pirmasis bandymas dirbti su fosforiniais – tamsoje šviečiančiais – dažais.