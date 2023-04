Prezydent Zełenski dziś z oficjalną wizytą w Warszawie

Prezydencki minister przekazał także, że rozmowy prezydentów będą dotyczyły dalszego dialogu politycznego oraz kwestii, które w relacjach polsko–ukraińskich przez wiele lat były kwestiami drażliwymi. “Mówię tu oczywiście o kwestiach historycznych. To, co dla Polski, dla Polaków w kontekście pamięci historycznej, szacunku historycznego ma bardzo duże znaczenie”, powiedział. Zdaniem mediów, nie można wykluczyć, że chodzi tu o wspólne uczczenie ofiar rzezi wołyńskiej w 80. rocznicę tych wydarzeń.

