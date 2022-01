Asmeninio prekės ženklo kūrimo ekspertė: kas parodo, kad jūsų įvaizdis socialiniuose tinkluose yra stiprus

Daugeliui jau tapo įprasta prieš einant į pasimatymą „patikrinti“ žmogų socialiniuose tinkluose. Ne kitaip ir prieš darbo pokalbį – įmonės išnarsto tai, kaip pateikiate save feisbuke ar instagrame.

Ką ir kalbėti, jei prekiaujate paslaugomis ar produktais – potencialūs klientai nuomonę apie jus gali susidaryti vos po kelių minučių, praleistų internete. Kodėl svarbu susikurti gerą profilį socialiniuose tinkluose? Kaip tai gali padėti susirasti darbą ar auginti įmonės pardavimus? Ir kuriais atvejais paslaugas teikiančiam žmogui būtina susikurti atskirą internetinę svetainę?

Apie tai kalba viena geriausiai žinomų asmeninių prekių ženklų vystymo eksperčių Lietuvoje – rinkodaros konsultacijų įmonės „Persona Cognita“ įkūrėja ir strategė, „WoW University“ Asmeninio prekės ženklo kūrimo kurso dėstytoja dr. Dominyka Venciūtė, rašoma „WoW University“ parengtame interviu.

Ji dirba su organizacijomis, padeda didinti jų matomumą ir žinomumą, puikiai išmano ir atskirų asmenų prekės ženklo kūrimo ypatybes.

– Tvarkingai vystyti savo socialinių tinklų paskyras yra svarbu – tai įrodo ir jūsų asmeninė istorija. Kaip atsidūrėte pozicijoje, kurioje esate šiandien?

– Beveik prieš dešimt metų buvau bebaigianti magistrantūros studijas ir planavau likti Olandijoje. Turėjau tvarkingą „LinkedIn“ profilį, nors tuo metu tai net nebuvo labai populiarus kanalas. Tuo metu ieškojau darbo galimybių ir pagal mano profilį bei CV, nors neturėjau darbo patirties, gavau visus norėtus pasiūlymus iš įmonių.

Besiruošiant vienai iš naujų pozicijų, socialiniame tinkle gavau žinutę iš vieno profesoriaus, kurio tuo metu nepažinojau: „Dominyka, ar jus domintų doktorantūros studijos?“

Jis, peržiūrėjęs mano profilį ir pamatęs, kaip aš save pozicionuoju, kokie mano naudojami raktiniai žodžiai ir ką apie save rašau, susidarė apie mane tam tikrą įspūdį. Šis kvietimas pakeitė mano karjeros planus ir grįžau į Lietuvą. Mano disertacija buvo apie rinkodaros socialiniuose tinkluose įtaką naujų įmonių veiklos rezultatams, gilinausi į socialinius tinklus. Berašydama šį darbą supratau, kad į tyrimus neįtraukiau asmeninės komunikacijos. Pasižadėjau sau, kad kitaip bandysiu įsigilinti į šią temą.

Baigusi doktorantūrą pagalvojau: kada, jei ne dabar? Turėjau pakankamai akademinių žinių bei didelį užsidegimą, domėjausi asmeninio prekės ženklo ypatumais. Eksperimentavau, dirbau su daug individualių asmenų, pradėjau nuo neapmokamų konsultacijų tam, kad geriau suprasčiau rinkos poreikius. Šiandien mano pagrindiniai klientai – organizacijos, siekiančios stiprinti savo įvaizdį ir pritraukti talentus savo darbuotojų – asmeninių prekių ženklų – komunikacijos dėka.

– Dominyka, kaip žiūrite į „neveiksnų“ socialinių tinklų profilį? Jei žmogus turi viešą profilį, bet nieko su juo nedaro – yra nurodęs tik pagrindinę informaciją?

– Turbūt viskas priklauso nuo situacijos. Paprastais žodžiais kalbant, asmeninis prekės ženklas yra jausmas, nuomonė, įspūdis, kurį kiti žmonės turi apie mus. Jeigu profilis tvarkingas, informacija pateikta aiškiai ir detaliai, jis gali toks ir likti. Pavyzdžiui, jei būčiau rinkoje paklausi informacinių technologijų (IT) programuotoja, man užtektų ir to faktinio profilio su išsamia informacija bei kontaktais. Galėčiau papildomai visai nekomunikuoti – pakanka, kad klientas mane rastų pagal profilyje pateiktą informaciją. Iš IT srities žmonių dažnai tenka girdėti, kad to pakanka, nes šios pozicijos rinkoje yra itin paklausios.

O jeigu sritis, kurioje dirbu, būtų kitokia – jeigu joje neužtektų tik kontaktinių duomenų ir norėtųsi didinti prekės ženklo matomumą bei pardavimus – tada paprasto profilio sukūrimo neužtektų. Vėlgi reikia atskirti, profilis atviras ar uždaras. Jeigu uždaras – jus mato tik draugų ratas – galite komunikuoti ką norite ir apie ką norite. Bet jeigu laikote profilį viešu, komunikacija turėtų būti profesionali ir atitikti jūsų norimą įvaizdį.

– O kokia aplinkos reakcija į žmogų, apskritai neturintį profilio socialiniuose tinkluose?

– Asmeninio prekės ženklo vystyme vienas iš pagrindinių elementų yra kanalų pasirinkimas. Tam tikrose industrijose socialinių tinklų profilis išvis nėra būtinas. Jei verslas yra susietas su konkrečiais esamais klientais, nišinis, tuomet jo savininkui svarbu būti matomam būtent tų klientų. Jo kanalas – asmeninė komunikacija. Tačiau jei dabar dirbate siauroje srityje ir tikitės, kad ateityje ji plėsis, verta pradėti vystyti savo įvaizdį socialinėje erdvėje. Tačiau norint pasiekti gerą rezultatą būtinas nuoseklumas, nes pavieniai veiksmai didelės naudos neatneš.

Socialiniai tinklai / AP nuotr.

– Dominyka, Asmeninio prekės ženklo kūrimo kurso paskaitoje kalbate ir apie tai, kaip žmogui susikurti stiprų asmeninį prekės ženklą. Kaip paaiškinti darbuotojui, kokia iš to nauda?

– Iš asmeninio profilio matosi, kokią žinutę norime skleisti. Svarbu yra darbuotojų ambasadorystė – darbuotojų įsitraukimas į socialinius tinklus. Tai kuria ir įmonės įvaizdį. Žmogus, turintis tvarkingą ir tikslingą asmeninį socialinių tinklų profilį ir nuosekliai komunikuodamas, labai sustiprina savo atstovaujamo prekės ženklo, savo organizacijos įvaizdį. Taip pat ir savo asmeninį įvaizdį, nes pagal jį gali sulaukti naujų darbo pasiūlymų ar pritraukti klientų. Jaunam profesionalui, kuris dar nėra žinomas, socialiniai tinklai gali tapti asmeninio prekės ženklo tramplynu.

– Anksčiau būdavo būtinybė turėti savo svetainę ar tinklaraštį. Ar atsiradus socialiniams tinklams šis poreikis vis dar išlieka?

– Manau, kad asmeninė svetainė ar internetinis dienoraštis tikrai nepakenks, jų turėjimas prideda patikimumo elementą. Yra pasakymas, kad socialiniai tinklai – vieta, kurią tarytum išsinuomojame, o asmeninis tinklalapis – vieta, kuri yra mūsų. Aišku, platforma nėra absoliuti mūsų nuosavybė, tačiau ją kuruoti galime kaip norime – patys suvaldyti komentarus, leisti ar neleisti pasisakyti, tvarkyti turinį ir prižiūrėti veiksmą. Socialiniuose tinkluose esame labiau pažeidžiami, tad asmeninis puslapis, kaip atsvara, yra vertingas. Tai ypač tinka, jeigu žmogaus teikiama paslauga yra nišinė – jeigu klientas, pavyzdžiui, ieško jos per gūglo paiešką. Tada turėti tinklalapį taip pat labai svarbu, bet, žinoma, tai priklauso nuo profesinės srities.

– Ar verta turėti kelis kanalus? O gal pakanka pasirinkti vieną pagrindinį – pavyzdžiui, tik „Instagram“ arba tik „LinkedIn“?

– Dažniausiai vieną platformą pasirenkame kaip bazinę, o iš jos jau galime dalintis informacija ir kituose kanaluose. Grįžtame prie to, kaip svarbu suprasti, kas yra tavo auditorija, kur ir kaip ji leidžia laiką internete, kur ieško informacijos. Galiu papasakoti apie save pačią. Aš turiu tinklalapį, kuris yra skirtas parodyti, ką veikia mūsų įmonė. Vienintelis socialinis tinklas, kurį aš maksimaliai išnaudoju savo komunikacijai yra „LinkedIn“. Mano pagrindiniai klientai šiuo metu yra įmonių atstovai, kurie daugiausia savo laiko internete praleidžia būtent šiame socialiniame tinkle. Kitus kanalus turiu, bet jie yra pagalbiniai. Pavyzdžiui, Instagram man – pramoga. Todėl ir svarbu suprasti, kuriame kanale renkasi tavo auditorija.

– Dominyka, kokios socialinių tinklų tendencijos ir pokyčiai nusimato ateityje?

– Aš manau, kad socialinių tinklų rolė tik stiprės. Keisis nebent funkcijos, atnaujinimai. Atsiras ir naujų platformų, naujų socialinių tinklų – pastaruoju metu jų juk jau atsirado. Rašymas, kaip saviraiškos forma, vis dar išliks aktualus. Žmonės yra be galo skirtingi, jiems reikia ir skirtingo informacijos pateikimo. Pavyzdžiui, kiek iš mūsų instagramo istorijas žiūri išjungę garsą? Dažnai negalime klausytis įrašo tam tikroje aplinkoje. Net ir tokie nedideli dalykai parodo, kad rašytinis tekstas išlieka aktualus. Ypač pradžioje, kai kuriate asmeninį savo prekės ženklą, reiktų rinktis ne tą medžiagos pateikimo formatą, kuris yra madingas, o tą, su kuriuo jaučiatės gerai. Visų pirma reikia įvertinti, koks formatas jums yra priimtiniausias, o jau tik vėliau jaukintis tendencijas.

Socialiniai tinklai / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Kada prekės ženklą jau galima vadinti stipriu?

– Stiprų prekės ženklą sudaro du elementai. Pirmas jų – identitetas. Tai yra tai, kaip norime, kad mus matytų. O antras – įvaizdis. Tai yra jau rezultatas; tai, kaip mus iš tiesų mato kiti. Kuo labiau šie du elementai atitinka vienas kitą ir kuo aiškiau mus mato kiti, tuo stipresnis yra prekės ženklas. Galima atlikti užduotį: kolegų ar pažįstamų paklausti, su kokiu žodžiu jiem asocijuojatės? Kokias stipriąsias jūsų savybes išskirtų? Gavus atsakymus pasidaro labai aišku, ar tai, kaip save matote, jus mato ir kiti.

– Gal galėtumėte išduoti, kokie žingsniai reikalingi, kuriant asmeninį prekės ženklą?

– Pirmiausia reikia nusistatyti tikslą. Antras žingsnis – išsigryninti savo auditoriją. Tuomet svarbu apsibrėžti, kaip save norite pozicionuoti – kaip jus turėtų matyti kiti. Ketvirtas žingsnis yra išsirinkti kanalą ar kanalus, kuriais pasieksite savo auditoriją. Tuomet reikia išsigryninti komunikacijos kryptis. O tada jau prasideda turinio kūrimas. Kalbant apie socialinius tinklus, svarbu ir nusistatyti, kaip nuosekliai darysime įrašus, sieksime geresnės komunikacijos. Galiausiai – periodiškai įsivertinti, ar įdedamos pastangos atsiperka. Jeigu tikslai konkretūs, bus lengva pamatuoti, ar juos pasiekėte.