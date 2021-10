„Fitbit Charge 5“ apyrankė: ne tai, prie ko esame pripratę

„Fitbit“ naujausias sveikatos stebėsenos įrenginys – išmanioji apyrankė „Charge 5“ iš pradžių gali sukelti lengvą šoką tiems, kurie pripratę prie masyvių ir itin daug funkcijų turinčių išmaniųjų laikrodžių. Nedidelė, lengva, siaurą ekraną turinti apyrankė padeda sekti svarbiausius sveikatos rodmenis, tačiau programų gausa tikrai nepasižymi. Pabandykime pažvelgti, ką vartotojams gali pasiūlyti šis gaminys.

Dizainas

„Fitbit Charge 5“ yra neįprastai mažo dydžio – už anksčiau testuotus „Huawei“ ir „Samsung“ laikrodžius yra mažesnė kone perpus. Apyrankė yra aptakių formų, pats ekranas labiau stačiakampis, tačiau aštresnių kampų nėra.

Ekranas pirmą kartą yra spalvotas, jo dydis – vos 14,7 x 21,9 mm, bet tekstas ekrane įskaitomas, todėl tai naudojantis netapo trūkumu.

„Fitbit Charge 5“ apyrankė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pats dizainas atrodo labiau sportinis, bet apyrankė neblogai dera net ir prie oficialesnės aprangos. Apyrankė silikoninė, dėl to nereikia pernelyg jaudintis, ar nesugadins jos drėgmė, smėlis ir kitos negandos, su kuriomis tenka susidurti sportuojant. Apyrankė patogiai priglunda prie riešo, neveržia, nespaudžia, netrina ir kitokių nemalonių jausmų nesukelia.

Nors pirmas įspūdis rodė, kad apyrankė nuvils dėl savo mažo dydžio, ilgainiui pasirodė, kad ji tikrai gerai pritampa prie rankos ir nesiprašo būti nuimama naktį, nes dėvint jos beveik nesijaučia.

Didelis trūkumas – nėra jokio fizinio mygtuko apyrankei valdyti, viskas valdoma perbraukimais. Tai blogai todėl, kad kartais sudėtinga laikrodį pažadinti ar grįžti į pradžios ekraną, nes turi viską „nubraukyti“.

„Fitbit Charge 5“ apyrankė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pasirodė, kad ekranas nėra labai jautrus, kai liečiama, todėl ne kartą kilo susierzinimas. Be to, ne iškart supratau, kad pažadinti ekraną galima patapšnojus per jį du kartus, o ne tik pakėlus ranką pažiūrėti laiko. Tas kilnojimas jau buvo įsipykęs, nes iš tiesų apyrankė ne visada sureaguoja į rankos mostus.

Funkcionalumas

Apyrankę reikia susieti su „Fitbit“ programėle, prieinama visuose įrenginiuose. Reikia turėti omenyje, kad be „Premium“ narystės „Charge 5“ funkcionalumas bus stipriai ribotas. Pirmus 6 mėnesius narystė nemokama, tačiau vėliau kasmet reikėtų susimokėti po beveik 80 eurų arba po 8 eurus per mėnesį.

„Fitbit Charge 5“ apyrankė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ką vartotojas gauna neturėdamas narystės? Pačius pagrindinius sveikatos stebėsenos rodiklius. Tai yra žingsnių ir fizinio aktyvumo sekimas, miego analizė, pulso rodmenys, žadintuvas, laikmatis ir elektroderminio aktyvumo (EDA) matavimas. Pastarąjį galima tiesiog pavadinti streso matuokliu, kas šiandieninėje rinkoje jau nebelabai stebina.

Treniruočių režimų iš viso yra apie 20, bet apyrankėje galima matyti tik 6, juos programėlėje galima susidėlioti pagal savo poreikius. Pasirinkimas nėra itin platus, tačiau tikrai turėtų pataikyti į daugelio įpročius, nebent tenka užsiimti labai specifiniu sportu. Galų gale, yra tiesiog režimas „Workout“ (liet. treniruotė), nors sunku pasakyti, kaip tiksliai jis matuoja sveikatos rodmenis sportuojant.

Ką tada duoda „Premium“ narystė? Visokių patarimų ir programas, kurias galima matyti telefone, bet niekas iš to nepersikelia į pačią apyrankę. Pavyzdžiui, galima paskaityti straipsnių, kaip skaičiuoti kalorijas, gauti įvairių sveikų patiekalų receptų, vaizdo įrašų su mankštomis, detalesnę miego analizę. Taip pat galima gauti išsamią ataskaitą apie savo visus sveikatos rodiklius pasirinktu laikotarpiu.

„Fitbit Charge 5“ apyrankė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nesakau, kad tai nenaudinga, kai kurie dalykai pasirodė tikrai verti dėmesio ir įdomūs, tiesiog turėjau vilties, kad „Premium“ narystė kuo nors papildys ir pačios apyrankės funkcionalumą. Galbūt pridės kokių nors įdomių funkcijų ar treniruočių režimų.

Baterija ir atsparumas

Visiškai įkrauta apyrankės baterija puikiai išlaiko savaitę net ir sportuojant intensyviai 3–4 kartus per savaitę. Šis „Fitbit Charge 5“ aspektas labai džiugina, nes iš tiesų įgriso kasdien krauti išmaniuosius laikrodžius.

Per gerą mėnesį apyrankės nešiojimo nepasirodė jokių dėvėjimo žymių, nors įrenginiui teko patirti glaudų santykį su smėliu, o tai daugeliui įrenginių yra pats didžiausias priešas. Apyrankė taip pat turi nemažą atsparumą vandeniui – su ja galima panerti į 50 metrų gylį ir nieko neatsitiks.

„Fitbit Charge 5“ apyrankė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Verdiktas

„Fitbit Charge 5“ apskritai paliko teigiamą įspūdį – tai patogus, lengvas ir tikslus kasdienių sveikatos rodiklių sekiklis, turintis būtiniausias funkcijas. Didžiausias šios apyrankės trūkumas yra tai, kad nėra jokio mygtuko, padedančio reguliuoti įrenginį. Taip pat gali pasirodyti, kad trūksta funkcionalumo, ne visiems patiks mažas ekrano dydis.

Apyrankė Lietuvoje kainuoja nuo 173 eurų.