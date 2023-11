Vakarų Lietuva toliau apsemta: potvynis atsirito iki Klaipėdos, Danė pasiekė stichinį lygį, kai kuriose gatvėse vandens iki kelių

Vakarų Lietuvoje situacija dėl gausių kritulių ir tvinstančių upių išlieka sudėtinga. Prieš daugiau nei parą Kretingos rajoną užliejęs vanduo jau pasiekia Klaipėdą. Per naktį vandens lygis Danės upėje pakilo apie 1 metrą ir pasiekė stichinį lygį. Upės vanduo vietomis jau išsiliejo per kraštus. Dėl gausių kritulių kenčia ir Klaipėdos rajono gyventojai – dalies gyventojų kiemai liko po vandeniu, kai kurios gatvės tapo sunkiai pravažiuojamos.

Praėjusią parą Kretingos rajone dėl gausių kritulių prasidės potvynis, kaip ir prognozuota, pasiekė Klaipėdą.

Kretingos rajono meras Antanas Kalnius ketvirtadienio rytą pranešė, kad naktį situacija Kretingoje stabilizavosi.

Anot mero, vandens lygis Akmenoje ties Kretinga siekė kiek daugiau nei 415 cm.

Potvynis Kretingoje, apsemtas kompleksas „Vienkiemis“ / R. Rumšienės / LRT nuotr.

Vis dėlto nerimą pradėjo kelti vandens lygis Minijos upėje. Ties Kartena vandens lygis viršijo stichinį lygį ir pasiekė beveik 531 cm., o per parą pakilo apie pusę metro.

Situacija vis labiau komplikuota tampa ir Klaipėdoje. Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos viešai skelbiamus duomenis matyti, kad nuo trečiadienio vakaro iki ketvirtadienio ryto Danės upės vanduo tiek uostamiesčiu pakilo apie 1 m ir šiuo metu jau pasiekė stichinį lygį, kuri yra 280 cm.

Kai kur upės vanduo jau peržengė krantus – užlieta dalis Klaipėdos universiteto Botanikos sodo teritorijos, po vandeniu liko ir greta upės esančių rajono gatvelių ruožai.

„Kretingoje apie 7 – 8 cm nukrito vandens lygis, bet Klaipėdoje pakilo apie 1 m per naktį, tai dėl to mes turime Botanikos sodą aplieta ir, manyčiau, reikėtų ruoštis dėl to, kad apie 3 – 5 cm šiuo metu vandens lygis Danėje kyla kas valandą. Galbūt vienintelė priežastis, kodėl mes taip staiga nejaučiame to potvynio, yra ta, kad vėjas palankus – išnešimas yra iš marių, o ne į marias. Tačiau situacija yra tokia, kad nereikėtų nurimti, nes oras dabar gražus, bet šeštadienį – lietus ir gana nemažai jo, kita savaitė taip pat lietinga. Tai ir Kretingoje, ir Klaipėdoje mes galime taip pat turėti pasikartojantį kritinį lygį. Reikia stebėti prognozes, žiūrėti ir ruoštis“, – sakė Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto profesorė Inga Dailidienė.

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto profesorė Inga Dailidienė / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Panašu, jog įtempčiausia situacija – Laistų soduose. Kelias į šią gyvenvietę vietomis užlietas ir tapo sunkiai pravažiuojamas. Čia įsikūrę gyventojai praneša apie tai, jog vanduo užliejo kiemus, rūsius.

Popiet Klaipėdos miesto savivaldybė žada pateikti daugiau informacijos apie susiklosčiusią padėtį mieste.

Su potvyniu kovoja ir Klaipėdos rajono gyventojai. Greta Klaipėdos sparčiai besiplečiančiuose kvartaluose padėtis – sudėtinga. Nemenką dalį gyventojų kiemų skandina vanduo, dalis gatvių tapo sunkiai įveikiamos automobiliams, kelionių rytą atidėti negalėję žmonės tiesiog brido per užlietus kelius. Kai kurie gyventojai pasakoja, kad rytą pradėjo ne itin maloniai.

Potvynis iš Kretingos jau pasiekė Klaipėdą, kyla Danės vanduo / R. Rumšienės/LRT nuotr.

„Teko susitepti rankas, kad išgyventume dar vieną dieną. Užsikimšo kanalizacija“, – LRT.lt sakė Slengiuose gyvenantis Justinas.

Dėl gausių kritulių jau trečiadienį buvo sušauktas Ekstremalių situacijų operacijų centro posėdis, kuriame aptarta esama situacija. Buvo apžiūrėti ir pylimai, kurie sulaiko kylantį vandenį, jokių pralaužų užfiksuota nebuvo.

Pranešama, kad jeigu situacija blogės, gali tekti skelbti ekstremalią padėtį. Ketvirtadienį priešpiet toks sprendimas dar nebuvo priimtas, kadangi nepasiekti ekstremalios padėties rodikliai.

Papildysime