Naujasis IT sektorius: prognozės, kokia bus Lietuvos darbo rinkos ateitis

Šios srities specialistai yra ypač geidžiami, o darbuotojų algos siekia ne vieną tūkstantį eurų. Tai – informacinių technologijų (IT) sektoriaus darbuotojai, kurių trūkumas jau daug metų jaučiamas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Nepaisant populiarumo nestokojančių studijų programų bei praktikos vietų, IT paslaugas teikiančių įmonių „apetitas“ darbuotojams nemažėja, todėl aukštojo mokslo bei verslo atstovai sutaria – potencialo sėkmingai realizuoti save šioje srityje vis dar daug, rašoma Kauno technologijos universiteto (KTU) parengtoje publikacijoje.

Praėjusių metų „Gartner“ ataskaitos duomenimis, IT įmonių vadovai talentų trūkumą įvardija kaip didžiausią kliūtį, trukdančią versle taikyti net 64 proc. naujų technologijų. Nors kasmet šimtams IT srities studijas baigusių specialistų įteikiami aukštųjų mokyklų diplomai, specialistų poreikis pasaulyje neblėsta.

„Kadangi informacinės technologijos tampa vis svarbesnės daugeliui mūsų gyvenimo sričių, natūralu, kad jų naujiems pritaikymams, sprendimų kūrimui, palaikymui ir priežiūrai reikia vis daugiau specialistų. Mes jau daug metų kalbame apie skaitmenizaciją, tačiau tai – nesibaigiantis procesas. Jei IT dabar nenaudojame tam tikrose srityse, tai nereiškia, kad situacija bus tokia pati po dešimties ar dvidešimties metų“, – teigia Kauno technologijos universiteto (KTU) studijų prorektorius Jonas Čeponis.

J. Čeponis / KTU nuotr.

Darbuotojais neužpildyto sektoriaus privalumus jaučia būsimi šios srities specialistai – darbo užmokestis džiugina, o pasiūlymų ir karjeros galimybių nestinga. Tačiau tarptautinės skaitmeninių platformų inžinerijos ir programinės įrangos kūrimo paslaugų bendrovės „EPAM“ vadovas Lietuvoje Denisas Čičmarevas augančią konkurenciją tarp verslo įmonių vadina „nesibaigiančiu žaidimu“, kuris gali užkirsti kelią siekiant pritraukti verslą į Lietuvą.

„Lietuvos IT sektorius yra dinamiškas ir sparčiai augantis, o Vyriausybė bei tokios institucijos kaip Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir „Investuok Lietuvoje“ siūlo įvairias naujoves, kad Lietuva būtų patraukli tarptautinėms įmonėms bei investicijoms. Kartu turiu pripažinti, kad talentų rinka yra įtempta ir neauga taip sparčiai, kaip į Lietuvą ateinančių įmonių paklausa. Tai augina konkurenciją, kuri ne visada turi teigiamą įtaką įmonių steigimui šioje šalyje“, – teigia D. Čičmarevas.

Pandemija dar paskatino IT programų populiarumą

Apie karjeros galimybes IT srityje kalbama jau seniai – pasak KTU studijų prorektoriaus, didžiausias stojančiųjų į IT studijas skaičius buvo pasiektas 2016 m., kai žiniasklaidoje plačiai pasklidusios įvairių verslo įmonių ir viešojo sektoriaus organizacijų žinutės tvirtino, jog ši sritis labai perspektyvi. Tačiau po gausaus skaičiaus paraiškų, kelerius metus buvo pastebimas kritimas, o šiemet studentų skaičius IT programose vėl išaugo.

„Manau, kad tai priklauso nuo moksleivių susidomėjimo, motyvuojančių tėvų ir visuomenėje vyraujančių nuomonių apie karjeros galimybes ir uždarbį. Nors studijuojant IT srityje nėra automatiškai garantuotas didelis atlyginimas ar geros darbo vietos, tačiau jei stengsiesi būti geriausias, domėsiesi naujovėmis, kelias siekiant karjeros bus pakankamai lengvas“, – akcentuoja J. Čeponis.

Anot KTU studijų prorektoriaus, pasaulinės pandemijos metu daugelio akys nukrypo į būtent šios specialybės profesionalus, kurių sukurti ir prižiūrimi sprendimai leido tęsti įprastą gyvenimo ritmą pasikeitusioje aplinkoje.

„Pakartotinio susidomėjimo studijomis IT srityje šuolį galėjo lemti ir pandeminė situacija, mat ji parodė, kad IT dėka gyvenimas gali nesustoti net ir tokioje situacijoje. O tai reiškia, kad informacinės technologijos mūsų kasdienybėje gali būti pritaikomos dar plačiau, nes mes įsivaizdavome iki pandemijos“, – sako KTU studijų prorektorius.

IT specialistai prisideda prie įvairių inovacijų kūrimo, procesų automatizavimo, sklandaus įrangos darbo užtikrinimo bei atlieka dar begalę kitų funkcijų. Todėl ir specialybių sąrašas labai platus: programuotojas, informacinių sistemų analitikas, IT sistemų palaikymo ir saugumo specialistas, testuotojas, vartotojo sąsajos ar dizaino specialistas ir kiti.

Tačiau, nepaisant pavadinimo, būsimiems profesionalams svarbiausia žengti koja kojon su sparčiai besivystančiomis technologijomis.

„Kadangi ši sritis yra viena iš sparčiausiai tobulėjančių, natūralu, kad daugiau pasiekti norintys specialistai turi domėtis vis besikeičiančiomis tendencijomis. Nors fundamentalios žinios retai kinta, programinės ar aparatinės įrangos kūrimo technologijos pasensta, todėl, kalbant IT terminais, noras neatsilikti nuo pasaulio šiems specialistams yra lyg „užprogramuotas“. Ir nors tai galioja daugeliui sričių, šiame sektoriuje pokyčiai vyksta greičiau, todėl ši charakterio savybė jiems viena iš aktualiausių“, – sako J. Čeponis.

Darbo rinkoje vietos yra – dėl kompetencijų įvairovės vertinami ir persikvalifikavę darbuotojai

Augantis sektorius ir kvalifikuotų darbuotojų stygius skatina persikvalifikavimo bumą: mokslus vienoje srityje krimtę darbuotojai pabaigia persikvalifikavimo programas bei sėkmingai įsidarbina trokštamose įmonėse. „Investuok Lietuvoje“ skaičiavimais, tokių specialistų technologijų srityje – per 2,5 tūkst. Kaip vertinami darbo specifiką pakeitę komandos nariai?

„Nesu susidūręs su situacijomis, kai į persikvalifikavusius darbuotojus būtų žvelgiama kaip nors kitaip. Mano patirtis ir mūsų įmonės kultūra rodo, jog IT sfera – atvira, o bendruomenėje klesti mentorystės ir pagalbos kultūra. „EPAM“ nevertiname žmonių pagal jų diplomą, amžių, lytį ar tautybę. Nuoširdžiai tikime, kad įvairios žinios padeda kurti unikalius sprendimus, o svarbiausia yra kompetencija, įgūdžiai, noras nuolat tobulėti ir praturtinti žinias pasirinktoje srityje“, – sako „EPAM“ vadovas Lietuvoje.

D. Čičmarevas / Asmeninio arch. nuotr.

D. Čičmarevo teigimu, persikvalifikavimas yra labai vertinamas, mat tokie darbuotojai turi skirtingų gebėjimų rinkinį, pasitarnaujantį įvairiose situacijose.

„Specialistai, dirbantys tarptautinėse ir pasaulinėse įmonėse ar komandose, taip pat turėtų turėti gerus bendravimo, empatijos įgūdžius ir anglų kalbos žinias. Minėtus įgūdžius bei kitų sričių kompetencijas, įgytas skirtingo, su technologijomis nesusijusio išsilavinimo metu, turintys darbuotojai yra ypač naudingi įmonei. Šie specialistai dabar – labai paklausūs“, – įvardija „EPAM“ vadovas Lietuvoje

Kalbėdamas apie darbo rinkos prognozes ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, D. Čičmarevas įsitikinęs – inovatyvių sprendimų diegimas versle ir toliau kels talentingų darbuotojų poreikį, todėl rinktis IT sritį yra verta.

„Mes gyvename skaitmeninėje eroje, o tai reiškia, kad kiekviena įmonė turėtų greitai pereiti per skaitmeninės transformacijos bangas, pasiūlyti optimizuotą ir geresnę klientų patirtį bei nuolat tobulinti siūlomas paslaugas, kad išliktų konkurencinga. Todėl aukštos kvalifikacijos specialistų – inžinierių, architektų, verslo analitikų, projektų vadovų, projektuotojų, turinčių gilią patirtį ir patariamuosius gebėjimus – poreikis tik didės“, – sako ekspertas.

