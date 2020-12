Svarbiausi medikų atsakymai apie koronaviruso vakcinas: ar po injekcijos reikės dėvėti kaukę ir ar galima skiepytis sergant COVID-19?

Sekmadienį iš pat ryto dalis Lietuvos medikų pirmieji bus paskiepyti „Pfizer-BioNTech“ COVID-19 vakcina. Medicinos grupės „IPMED“ komanda savo tinklalapyje pasidalino dažniausiai užduodamais klausimais dėl šios vakcinos ir atsakymais į juos. Tarp jų – ir apie tai, ar reikia laikytis infekcijos kontrolės pasiskiepijus. Taip pat užsiminta ir vakcinavimą tų žmonių, kurie serga ar jau persirgo COVID-19.

Ar pasiskiepijus nuo COVID-19 man vis dar reikės laikytis infekcijų kontrolės rekomendacijų?



Visi pasiskiepiję COVID-19 vakcina vis tiek privalės laikytis infekcijų kontrolės rekomendacijų, kadangi dar kurį laiką užtruks kol viruso plitimas visuomenėje sulėtės. Tam suprasti svarbūs du argumentai:

Nors vakcinos ir yra efektyvus įrankis ligų prevencijai, jos gali neužkirsti kelio besimptomei infekcijai. Pasiskiepijęs žmogus vis dar gali užsikrėsti COVID-19, tačiau neturėti simptomų ir dėl to nežinodamas toliau skleisti virusą. Tiksliam besimptomės infekcijos rizikos laipsniui nustatyti farmacinės kompanijos toliau vykdys stebėsenos tyrimus.

Skiepai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Siekiant suvaldyti pandemiją reikės kad maždaug trims ketvirtadaliams žmonių būtų susidaręs imunitetas prieš SARS-CoV-2. Kadangi Lietuvoje gyvena 2,79 mln. žmonių, imunitetas turės būti susiformavęs maždaug 2 milijonams Lietuvos gyventojų. Iki 2020 metų gruodžio 22 dienos Lietuvoje buvo nustatyta daugiau nei 116 tūkst. COVID-19 ligos atvejų, nors realus skaičius gali būti kelis kartus didesnis. Nepaisant to virusas toliau aktyviai plinta. Tuo pačiu laikotarpiu Lietuvoje nuo COVID-19 mirė beveik 1100 žmonių. Jeigu ne vakcina nuo COVID-19, tikėtina, kad dešimtys tūkstančių žmonių Lietuvoje mirtų nuo COVID-19, kol 2 milijonai žmonių natūraliai įgautų imunitetą SARS-CoV-2 virusui.

Dėl šių priežasčių bus reikalingas tam tikras laikotarpis, kurio metu išliks prievolė laikytis infekcijų kontrolės rekomendacijų, tokių kaip kaukių dėvėjimas ar saugaus atstumo laikymasis. Nežinoma, kiek žmonių vis dar gali pakartotinai užsikrėsti persirgę COVID-19 ar nuo jos pasiskiepiję, todėl visų bus prašoma laikytis vienodų taisyklių.

Siekiant suvaldyti pandemiją reikės kad maždaug trims ketvirtadaliams žmonių būtų susidaręs imunitetas prieš SARS-CoV-2.

Ar galima skiepyti žmogų, kuris šiuo metu serga COVID-19?

Žmonės, kurie šiuo metu serga COVID-19, turėtų palaukti, kol pasveiks ir baigs izoliaciją.

Jei pacientui buvo taikoma antikūnų terapija, skiepytis rekomenduojama po 3 mėnesių.

Ar saugu skiepytis COVID-19 vakcina, jeigu aš galimai sergu COVID-19, nors apie tai ir nežinau?

JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras (angl. Centers for Disease Control and Prevention) prieš skiepijantis nerekomenduoja papildomai tirtis dėl SARS-CoV-2. Masinį vakcinuojamųjų ištyrimą būtų labai sudėtinga koordinuoti, be to, nėra jokio pagrindo įtarti, kad sergant COVID-19 vakcinavimas būtų mažiau saugus.

Skiepas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pavyzdžiui, pacientai būna skiepijami nuo tymų, vėjaraupių ar pasiutligės po to, kai tiesiogiai susiduria su virusu (tai reiškia, kad žmogus vakcinacijos metu jau gali būti infekuotas) ir dėl to nekyla jokių papildomų rizikų sveikatai. Be to, į Pfizer klinikinius vakcinos tyrimus buvo įtraukti tiek persirgę COVID-19, tiek COVID-19 nesirgę, o kai kurie tiriamieji COVID-19 susirgo jau tyrimo metu. Jokios papildomos rizikos tokiems pacientams stebėta nebuvo.

Koks yra iRNR vakcinos šalutinis poveikis?

Abiejų iki šiol sukurtų iRNR vakcinų šalutinius poveikius sukelia imuninės sistemos atsakas. Kuo stipresnis imuninis atsakas, tuo dažnesnis šalutinis poveikis. Dažniausi iRNR vakcinos šalutiniai poveikiai yra šie:

• nuovargis,

• galvos skausmas,

• raumenų skausmas,

• skausmas ir patinimas injekcijos vietoje,

• sąnarių skausmas,

• karščiavimas, drebulys.

Šalutinis poveikis dažniausiai atsiranda per pirmąsias dvi ar tris dienas nuo skiepo, tačiau gali atsirasti ir praėjus savaitei nuo jo. Šalutinis poveikis dažniausiai jaučiamas po antrosios vakcinos dozės ir dažniau pasireiškia jaunesniems žmonėms. Nors dauguma žmonių nepatirs reikšmingų šalutinių poveikių, rekomenduojama taip susiplanuoti skiepijimąsi, kad kitą dieną sunegalavus dėl vakcinos šalutinio poveikio nepraleistumėte darbo dienos.

Abiejų iki šiol sukurtų iRNR vakcinų šalutinius poveikius sukelia imuninės sistemos atsakas. Kuo stipresnis imuninis atsakas, tuo dažnesnis šalutinis poveikis.

Kada aš galėsiu gauti vakciną nuo COVID-19?

Lietuvoje vakcinavimas prasidės 2020 metų gruodžio 27 d. Tačiau jis dar nebus masinis. Dėl labai didelio pasaulinio vakcinos poreikio ir ribotų gamybos pajėgumų, vakcinų šiuo metu neužtenka paskiepyti visiems norintiems. Tad vakcinos yra skirstomos šalims ribotais kiekiais, planuojant periodiškai gauti papildomus kiekius vėliau, kai bus pagaminta daugiau jau patvirtintų vakcinų ir bus patvirtinta daugiau skirtingų gamintojų vakcinų.

Skiepas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pirmąją siuntą, skirtą Lietuvai, sudarys beveik 1000 dozių. Ši siunta bus skirta išskirtinai tik medicinos įstaigų darbuotojams, dirbantiems pagrindinėse šalies ligoninėse, gydančiose sunkia COVID-19 forma sergančius ligonius. Vėlesnes siuntas planuojama gauti 2021 metų sausio mėnesį. Antroji siunta taip pat bus naudojama medicinos įstaigų darbuotojams skiepyti.

Vėliau bus skiepijami globos namų gyventojai ir darbuotojai. Dar vėliau ー visi šalies gyventojai, pradedant nuo vyriausių ir rizikos grupėje esančių, skiriant vis jaunesniems, priklausomai nuo tiekiamų vakcinos kiekių. Galiausiai galės pasiskiepyti visi norintys. Tikimasi, kad tai bus 2021 metų vasaros pabaigoje ar rudenį.

Šiuo metu atsakingos institucijos sudarinėja vakcinavimo strategijas ir planus, kurie vėliau gali keistis priklausomai nuo situacijos, tad reikia sekti naujausią šių institucijų pateikiamą informaciją.

Daugiau medikų atsakymų į klausimus apie vakciną galite rasti paspaudę čia.