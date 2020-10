Marius Čepulis. Ruduo aplinkos ministerijoje

Pagaliau, pagaliau su vėju, lietumi ir dargana atėjo tipiškas lietuviškas ruduo. Džiaugėmės visi, kad šiltas ir kad sąskaitos už šildymą galimai (raktinis žodis) mažės. Nuostabu! Ko daugiau žmogui iki pilnos laimės reikia? Na, gal dar 13 pensijos prieš rinkimus, kuria prie balsadėžių bus privilioti tie, kuriuos prisimena tik kas keturis metus. Iš kur imsim pinigų – gi ta, kaip ana, kažkokia klimato kaitos programa yra ir ten pinigų pilna.

Taip šiemet su rudenėliu pagaliau atėjo ir Seimo rinkimai. Ir kažkur giliai suruseno viltis, kad kažkas gal vis tik pasikeis. Aha, girdžiu, kaip jūs juokiatės. Pasikeis. Na, bet reikia kažkuo tikėti. Kaip prieš keturis metus visi patikėjo „žaliais“ valstiečiais. Kurie galutinai sudirbo žaliųjų reputaciją. Ir dabar bet kuri partija, pasivadinusi žaliais, mintyse bus lyginama su agropromo gamtos niokotojais.

Jų žalioji programa tikrai buvo nebloga ir patraukli. Deja, tai buvo tik Trojos arklys, kurį mes įsileidom. Ir jis atsidėkojo riebiai, smagiai, atsiprašau už tą žodį, apšikdamas viską ir visus nuo galvos iki kojų. Tiesa, pradžioj vilčių būta ir judėjimas gera kryptimi matėsi. O tada prasidėjo kirtimų normų didinimas, masinė miestų trinkelizacija, parkų žalių zonų naikinimas, medžioklės įstatymų keitimai, saugomų teritorijų plėtimo stabdymas, atliekų sektoriaus betvarkė, pataikavimas ūkininkams, žvejams verslininkams, visiškas neveiklumas gyvūnų gerovės srityje.

Aplinkos ministerija / BNS nuotr.

Sakysit, kad va, yra želdinių įstatymo pakeitimai, o miestus depiliuoja savivaldybės. Aga. O kaip tie pakeitimai atsirado ministerijos iniciatyva, ar po to, kai neiškentę žmonės puolė rakintis prie medžių? Arba kada buvo atkreiptas dėmesys į gyvūnų gerovę ir daugintojų savivalę? Vos ne vos per keletą metų buvo priimtas įstatymas, dalinai drausiantis gyvūnus naudoti cirkuose, kuris įsigalios tik kitąmet.

Ar reikia priminti Labanoro skandalą, Žuvintą, Punios šilą.

Veterinorius ministro pareigose suka ratus su malūnsparniu virš Punios šilo ir skaičiuoja sudžiūvusius medžius. Medžiai džiūva, todėl čia negalima praplėsti rezervato. Nuostabi logika, ir visiškai nesvarbu, kad Lietuvos siekis padidinti saugomų teritorijų plotą yra du kartus.

Vilkas / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

Veterinorius ministro pareigose su Eurokomisaru ir svita liepos mėnesį plaukioja su laiveliais po Klaipėdos uostą ir šneką apie „žalesnį“ uostą, mažesnę taršą. Ir bam, po poros mėnesių pritaria išorinio uosto statyboms, kai jo aplinkosauginiame vertinime aiškiai parašyta, kokią neigiamą įtaką jis darys pakrantės zonai.

Bet mes jau žinome žodžio „žalias“ reikšmę, ar ne? Baltijos jūroje dėl eutrofikacijos, kurią sukelia trąšos, naudojamos žemės ūkyje, didėja negyvos zonos. Mūsų ūkininkai rėkia, kad jie išvis netręšia ir tręšimo normas reikia didinti, o ne mažinti, kaip nori Europos sąjunga. Veterinorius ministro pareigose ateina pašūkauti kartu su žvejais mėgėjais: „Mes prieš tinklus Kuršių mariose!“. Po mėnesio: „Žinot, čia biški sudėtinga yra“.

Vakar įsigaliojo medžioklės taisyklės, dėl kurių jau teko palikti postą viceministrei ir tarp kurių ministras, nekaltomis akelėmis klapsėdamas, buvo įkišęs lankus. Dalis punktų pakoreguota. Dalis palikta tų pačių. Medžioti naktį su prožektoriais ir šunimis bus galima ne tik invazinius gyvūnus, bet ir lapes. Lapė oficialiai yra invazinis gyvūnas. Kaip, faktiškai, ir vilkai. Taip, mūsų dvi vietinės plėšrūnų rūšys yra naikintinos.

Jei gyvūnas fotografuojamas nelaisvėje arba prijaukintas, tai reikia pažymėti, kad neklaidintumėt žiūrovų. Vilkas Žvėrinčiuje / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

Nesvarbu, kad vilkas yra saugoma rūšis. Žinot, kad vilkų sumedžiojimo kvota, lendant į vieną vietą gyvulių augintojams ir dalinai medžiotojams, pakelta beveik perpus, palyginti su pernai metais. T. y. 175 pilkiai (be tų, kurie subrakonieriaujami) per kelis mėnesius padės galvas. Ir nesvarbu, kad vilkų daromos žalos ūkininkams mastas ženkliai nesikeičia. Einama pačiu lengviausiu keliu. Paimamas didžiausias galimas (pagal vilko apsaugos planą) skaičius ir be jokių diskusijų paskelbiamas. Miškininkai vilku staugia dėl elninių žvėrių daromos žalos miškų želdiniams.

Aplinkos ministerija leidžia iššluoti plėšrūnus, kurie reguliuoja tų elninių skaičių. Užuot apsvarstę probleminių vilkų medžioklę, leidžia tiesiog brutaliai tratinti visus iš eilės.

Manot, kad jau viskas? Ne. Naujose medžioklės taisyklėse nebelieka medžiotojo selekcininko klasifikacijos ir dar viena dovanėlė: raguotus vyresnius elnių patinus per varymines gali pyškinti visi, kas netingi (anksčiau buvo draudžiama).

Vilkas / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

Medžioklės taryboje šis punktas buvo priimtas vos vieno balso persvara, nes save gerbiantys medžiotojai žino, kad tai nesąmonė. Taip, realiai bus galima pilti į bet kurį išbėgusį raguotį, be jokios rimtesnės analizės – perspektyvus, neperspektyvus. Ai, kam čia reikia tokių dalykų, juk išnaikinom vilkus, tai rupkės elniai, stirnos ir danieliai trankosi dabar į mašinas ir miškus nuryja. Tikiu, kad medžiotojų būreliuose vis tik yra savos taisyklės ir jie jomis vadovausi, o ne kvailais įstatymais.

Tai va tiek dovanėlių padovanojo vėl gi, tikiuosi, eksministras. Ir jis, žinoma, agituoja už valstybines vaistines, už tryliktas ir šešioliktas pensijas. Kai aplinkos apsaugos darbuotojai jau net nebeina pas savo tiesioginį vadovą, o užtarimo prašo tiesiai ministro pirmininko, kad bent kažkas atkreiptų dėmesį į jų apverktiną padėtį bei lėšų stygių.

Sako, kad nebūtų viskas į vienus vartus, reikia ir gerų žinių. Ši minima ministerija visai neblogai tvarkosi su būstų renovacija, kaip ir priklauso statybų ministerijai.



Gero savaitgalio, o kitą savaitgalį balsuokit atsakingai.

