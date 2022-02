Būsimas konkurentas: Austrija į „Euroviziją“ siunčia šokių muzikos žvaigždę LUM!X

Lietuvai laukiant šį šeštadienį vyksiančio „Eurovizijos“ atrankos finalo, paaiškėjo, kas „Eurovizijoje“ atstovaus Austrijai.

Kaip šią savaitę paskelbė Austrijos transliuotojas ORF, šalies vėliavą Turine gegužę neš šokių muzikos žvaigždė – Europoje gerai žinomas didžėjus LUM!X.

Kartu su juo scenoje pasirodys ir kūrinį „Halo“ atliks dainininkė Pia Maria. Beje, Austrija bus tiesioginė Lietuvos varžovė – pasirodys tame pačiame, pirmajame „Eurovizijos“ pusfinalyje, kuris vyks gegužės 10 dieną.

Kol kas būsimoji daina nėra paviešinta, tačiau žinia sukėlė daug džiaugsmo Austrijos muzikos gerbėjams. Mat ankstesni LUM!X hitai „Monster“, „Thunder“, „The Passenger (LaLaLa)“ sulaukė daug dėmesio Danijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje ir kitose šalyse. Didžėjaus įrašai internete išklausyti daugiau nei 700 milijonų kartų, ne vienas jo hitas įvertintas auksinio ir platininio įrašo titulais.

Luca Michlmayras (tikrasis didžėjaus ir prodiuserio vardas) muziką pradėjo kurti dar paauglystėje. Šiuo metu 19-metis artistas – vienas populiariausių Austrijos atlikėjų.

Beje, jo motina – italė, o vaikystėje jis gyveno Turine, kuriame gegužės 10-14 dienomis vyks „Eurovizija“.

„Eurovizija“ mane visada domino. Tai didžiausias renginys, kokį galima suorganizuoti Europoje, todėl labai noriu jame dalyvauti“, - paskelbus, kad jam teko garbė atstovauti Austrijai, sakė LUM!X.

Vienas ankstesnių jo hitų „Monster“:

Su didžėjumi dainuosiančiai vokalistei Piai Mariai – aštuoniolika, ji pati kuria dainas. „Eurovizija“ – kol kas didžiausias šios atlikėjos karjeros išbandymas.

Austrijoje nebuvo rengiama vieša atranka – kas atstovaus šaliai, nuspręsta vidinėse transliuotojo diskusijose. Atskleista, kad atlikėjai buvo renkami iš dvidešimties skirtingų žanrų artistų ir grupių paraiškų.

Austrija „Euroviziją“ yra laimėjusi du kartus. Pastarąjį sykį – prieš aštuonerius metus, kai konkurse triumfavo spalvingoji Conchita Wurst.

Lietuvos atrankos į „Euroviziją“ „Pabandom iš naujo!” finalas – šį šeštadienį, jo transliacija – 21 valandą per LRT TELEVIZIJĄ, LRT RADIJĄ ir portale LRT.lt. Dėl Lietuvos kelialapio į „Euroviziją“ rungsis Justė Kraujelytė, „Queens of Roses“, Lolita Zero, Gebrasy, Augustė Vedrickaitė, Monika Liu, Lolita Zero ir Rūta Loop.