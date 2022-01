Čekiją ir Lietuvą jungiantis istorinis dokumentas: kelis šimtus metų dingusiu laikytas dokumentas rastas Vilniuje

Prieš keletą mėnesių per iškilmingą UNESCO posėdį, skirtą Lietuvos narystės 30-mečiui paminėti, įteikti nauji liudijimai dokumentinio paveldo saugotojams. Nacionalinį registrą papildė dar 9 objektai. Dabar kviečiame susipažinti su Vrublevskių bibliotekoje saugomais unikaliais 15 amžiaus Čekijos karalystės dokumentinio paveldo dokumentais.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos memorialinis akademiko Konstantino Jablonskio fondas – tai teisininko, teisės istoriko asmeninė biblioteka, kurioje apie 9 tūkst. knygų, leidinių, dokumentų. Praėjus keleriems metams po teisininko mirties 1964-aisiais visa biblioteka buvo neišskaidyta ir perduota Mokslų akademijos bibliotekai.

Teisininko kolekcijoje buvęs 15 amžiaus dviejų čekiškų inkunabulų konvoliutas nuo šiol yra UNESCO „Pasaulio atminties“ sąraše. Pasak bibliotekos Retų spaudinių skyriaus vedėjos Daivos Narbutienės, nors knygos seniai buvo bibliotekoje, tik skaitmeninant eksponatus sužinota išskirtinė jų vertė. Šis radinys pradžiugino ir čekų knygotyrininkus ir bibliografus, nes inkunabulas bibliografijose žymimas kaip dingęs ir nuo 1820-ųjų nežinia kur esantis.

„Mano kolegės iš Retų spausdinau skyriaus – Danguolė Palačionytė ir Violeta Radvilienė, kurios ir tvarkė tą fondą, – nustatė, kad tai yra 15 amžiaus pabaigoje išleisti Prahoje čekų kalba du teisiniai dokumentai, kurie reprezentuoja Čekijos karalystę. Jos nustatė, kad pirmasis to konvoliuto leidinys yra 1497 m. išleisti Seimo nutarimai“, – pasakoja D. Narbutienė.

Be to, sako D. Narbutienė, tai pirmasis administracinio teisinio turinio dokumentas, kuris buvo atspausdintas. Iki to laiko Čekijos karalystės Seimo nutarimai buvo rengiami tik rankraštiniu pavidalu.

„Antras konvoliuto aligatas irgi pasirodė ne ką mažiau reikšmingas, tai yra 1500 metais išleisti Vladislovo krašto nuostatai. Tačiau šito leidinio egzempliorių esama dar keletas Čekijoje, Vokietijoje“, – LRT TELEVIZIJAI priduria bibliotekos darbuotoja.

Pasak D. Narbutienės, šis inkunabulų konvoliutas svarbus ne tik Čekijai, šie dokumentai turi jungčių ir su Lietuva.

„Abu šie teisiniai dokumentai išleisti tuo metu, kai Čekijos karalystę valdė Kazimiero Jogailaičio vienas iš sūnų, Vladislovas Antrasis. Tai jau mes čia turime saitų tokių su Lietuva. Čia yra įdomi to konvoliuto kilmė, pirmasis įrašas liudijantis, kad konvoliutą įsigijo asmuo, kilmingas bajoras, karališkojo apeliacinio teismo tarėjas“, – tikina D. Narbutienė.

Po jo mirties biblioteka buvo išparduota ir knygų keliai nuvedė nežinia kur, greičiausiai, sako D. Narbutienė, jos pakliuvo į Vieną, o iš ten atkeliavo ir į Lietuvą. Paskutinis įrašas konvoliute , kad jo savininkas Konstantinas Jablonskis.