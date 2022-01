Apdovanoti „Turizmo sėkmingiausieji“: turizmo ambasadoriais tapo „The Roop“, traukos vietove – Kaunas

Didžiausios Baltijos šalyse turizmo parodos ADVENTUR 2022 atidarymo ceremonijos akcentu tapo „Turizmo sėkmingiausiųjų 2021“ apdovanojimai. Aukščiausią šalyje šios srities pasiekimą žyminčių Vėtrungių nusipelniusius projektus, asmenybes bei idėjas 17-ąjį kartą išsiaiškinti padėjo rekordiškai daug žmonių – per 27 tūkst.

Tradicinį kategorijų 7-uką papildė nominacija už metų turizmo inovacijas – rinkimus inicijuojanti Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“ nutarė pagerbti tuos, kurie pastaruosius sektoriaus iššūkius pavertė didžiausiomis galimybėmis, rašoma agentūros pranešime žiniasklaidai.

Apdovanodami pabrėžė kūrybiškumą, susitelkimą bei indėlį šaliai

„Kelionių verslas ir visa turizmo bendruomenė dar kartą įrodė, kad mes mokame nustebinti net visko mačiusius pasaulio tyrinėtojus. Už įdomių patirčių vietiniams bei užsienio turistams dovanojimą ir Lietuvos ekonominės vertės kūrimą asmeniškai dėkoju visiems, prisidedantiems prie Lietuvos turizmo industrijos.

Per pandemiją sugebėjome išauginti vietinį turizmą, o dabar turime bendrą uždavinį – atstatyti užsienio turistų srautus. Tai padarysime tik sujungę valstybės, verslo ir savivaldybių pajėgumus“, – sakė ekonomikos ir inovacijų viceministras Vincas Jurgutis, sveikindamas laimėtojus rinkimuose, kurie vėl įvyko po pandemijos padiktuotos metų pertraukos.

2021 m. „Turizmo sėkmingiausieji“ / R. Morkytės nuotr.

Garbingus apdovanojimus drauge teikusi „Keliauk Lietuvoje“ Turizmo rinkų skyriaus vadovė Olga Gončarova, laikinai einanti direktoriaus pareigas, pasidžiaugė itin stipriai atsigavusiu vietiniu turizmu. 2021 m. rudenį pažinti Lietuvą keliaujant panorusių tautiečių buvo 26 proc. daugiau nei praėjusiais metais ir 16 proc. daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

„Šis augimas ir itin aktyvus visuomenės įsitraukimas į labiausiai sužibėjusių idėjų bei jų autorių palaikymą balsuojant puikiai iliustruoja, jog siekti pokyčių tikrai įmanoma pradedant nuo savęs. Net tokiu aspektu kaip šalies turizmo vystymas ir tokiomis kebliomis atradimų keliaujant džiaugsmą apribojusiomis pandeminėmis aplinkybėmis“, – sakė O. Gončarova.

2021 m. „Turizmo sėkmingiausieji“ / R. Morkytės nuotr.

Favoritų spektras: vėl laimintis dvaras, mokslinės fantastikos įkvėpta meno instaliacija

Daugumos kategorijų, įskaitant „Turizmo inovacijos 2021“ naujieną, pretendentus laimėti skelbė Lietuvos turizmo asociacijos ir kiti turizmo ekspertai. 8-ajai turistinius objektus ar patirtis galėjo siūlyti kiekvienas keliaujantis ir gimtąją šalį mylintis lietuvis. Antrą kartą iš eilės vietinių turistų simpatijos Vėtrungė „Metų turizmo objektas 2021“ atiteko Pakruojo dvarui.

„Turizmo ambasadoriumi 2021“ tapo „Eurovizijoje“ dalyvavusi grupė „The Roop“, pasauliniu mastu sukėlusi geltoną bangą ir turėjusi tikslą pakviesti konkurso žiūrovus aplankyti Lietuvą. Šalį pristatantys vaizdo klipai su muzikantais soc. tinkluose surinko daugiau nei 9 mln. peržiūrų, o Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Latvijos ir Estijos keliautojai itin susidomėjo Lietuva kaip turistine kryptimi.

„The Roop“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sėkmingiausias 2021 m. žiniasklaidos projektas, skatinantis keliones į Lietuvą arba Lietuvoje, – tinklaraštis „Vieškeliu dundant“, kurio autorė Ada Alejūnaitė informatyviai ir vaizdžiai atskleidžia mažai žinomas, bet dėmesio vertas šalies vietas. Savomis lėšomis kuriamą turinį stebi kelių dešimčių tūkst. vartotojų auditorija nuo Lietuvos ir artimiausių kaimynų iki JAV, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Norvegijos, Prancūzijos.

Sėkmingiausias 2021 m. turizmo projektas garsinant Lietuvą užsienyje – saviironiška ir nusistovėjusias tradicijas laužanti Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ kampanija „Vilnius: amazing wherever you think it is“ (liet. „Vilnius – nuostabus, kur bebūtų“), kuri jau triumfavo ir prestižinių tarptautinių apdovanojimų konkursuose, o kampanijos klipas buvo pripažintas geriausiu pasaulyje miestų kategorijoje reklamos apdovanojimuose „CIFFT Circuit“.

„Portalas“ sujungė du miestus – Vilnių ir Liubliną / D. Umbraso/LRT nuotr.

Sėkmingiausias 2021 m. turizmo projektas Lietuvoje – Kauno centre įkurtas „Art Deco“ muziejus. Savininkai Karolis Banys ir Petras Gaidamavičius, iki smulkmenų restauravę tarpukario kauniečių gyvenimą reprezentuojantį butą, visiems, besidomintiems modernizmo architektūra, pasiūlė unikalias patyrimines ekskursijas. Per pirmą veiklos pusmetį ypatingo buto slenkstį jau peržengė beveik 2 tūkst. smalsuolių.

„Art deco“ muziejus Kaune / LRV nuotr.

Sėkmingiausio 2021 m. turizmo paslaugų teikėjo apdovanojimą pelnė viešbutis „Courtyard by Marriott Vilnius City Center“, pavertęs savo kambarius privačiais ir saugiais restoranais bei pasiūlęs lankytojams įspūdingas keliones po pasaulio skonius. Idėja tapo didžiausio viešbučių tinklo geruoju pandeminiu pavyzdžiu ir imta plėtoti kitose šalyse.

2021 m. „Turizmo sėkmingiausieji“ / R. Morkytės nuotr.

Sėkmingiausia 2021 m. turizmo traukos vietovė – Kaunas, stebinęs kultūrinių renginių gausa, atsinaujinusiais muziejais, gastronominiais potyriais ir bohemiškais viešbučiais. Tarp svarbių pasiekimų – „Kaunas IN“ kaip metų turizmo kampanijos titulas apdovanojimuose „Baltic Prestige Awards“, ateities technologijų miesto pozicija „Financial Times“ reitinge „Tech Cities of the Future 2021/22“ ir britų žiniasklaidos milžino „The Times“ dėmesys, įtraukus Kauną į „Best Winter City Break“ sąrašą.

„Turizmo inovacijos 2021“ titulą gavo „Portalas“ – futuristinė instaliacija Vilniaus Stoties rajone, virtualiu tiltu sujungianti sostinę su Liublinu, inicijuota ir mecenuota Benedikto Gylio fondo, įgyvendinta VILNIUS TECH kūrybiškumo ir inovacijų centro „LinkMenų fabriko“ komandos. Pasitelkdami išmanius dizaino, 3D modeliavimo, skaitmeninio turinio kūrimo, logistikos sprendimus, organizatoriai ketina sujungti Vilnių ir su Reikjaviku, Londonu.