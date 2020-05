4-asis LRT diktanto iššūkis. Vaiva Grainytė „Keistasis rytas“

LRT kviečia į diktanto iššūkį. Prie pirmojo Lietuvoje tokio pobūdžio projekto prisijungė 16 žinomų Lietuvos rašytojų – specialiai projektui jie sukūrė po tekstą, kurį inspiravo „Diktanto“ tema. Diktantai, įgarsinti LRT laidų vedėjų, bus skelbiami kiekvieną darbo dienos rytą (nuo 8 val.) portale LRT.lt, o vakare (nuo 18 val.) bus publikuojami ir patys tekstai, tad diktantą rašiusieji galės pasitikrinti, kaip jiems pavyko.

Daugiau informacijos apie LRT diktanto iššūkį rasite čia.

Dalyvauti iššūkyje ir rašyti diktantą gali būti dar smagiau! Kasdien dalyvių laukia specialūs prizai (spauskite ir pildykite dalyvio anketą čia, nepamirškite prisiregistruoti „Google“ paskyroje).

Iššūkyje galite dalyvauti individualiai, su šeima ar bičiuliais. Kiekvieną dieną atsitiktiniu būdu skelbsime po tris laimėtojus (po vieną iš kiekvienos kategorijos) portale LRT.lt ir susisieksime su laimėtojais asmeniškai nurodytu el. paštu.

Laimėti gali kiekvienas – visai nesvarbu, kiek klaidų būsite padarę. Dalyvauti iššūkyje ir pretenduoti laimėti prizą galima darbo dienomis kasdien nuo 8 val. iki 17 val. Sėkmės!



LRT iššūkis. Kasdien po istoriją. Kasdien po diktantą.

Spauskite ant įrašo, klausykite ir rašykite diktantą (pirmiausia tekstas yra perskaitomas nepertraukiamai ir tik vėliau jis pradedamas diktuoti):

Pasitikrinkite, kaip parašėte diktantą.

Vaiva Grainytė

Keistasis rytas

Viryklė neveikė nuo pat ryto. Kavos negalėjau išsivirti ir antruoju būdu – elektrinis virdulys stovėjo nebylus, nusvarinęs laidą, lyg būtų uodegą pabrukęs šuo. Elektra varomas radijo aparatas atsisakė pranešti pasaulio naujienas, o pravėrus šaldytuvo duris sunkiai galėjau įžiūrėti iš prigimties smulkias, juodesnes šilauoges – neapšviestos jos vos matėsi.[1] Ne mano vienos pusryčių ritualas patyrė fiasko: kaimyniniuose butuose girdėjosi nepatenkintųjų bruzdesys, sujudimas. Į telefoną, kurio leisgyvė baterija nebeturėjo galimybės deramai pasistiprinti ištuštėjusių rozečių ganyklose, atėjo pranešimas, kiek paaiškinantis šio keistojo ryto aplinkybes: „Pažeisti elektros laidai, priežastis – gulbė. Apgailestaujame, darbai dar vykdomi. Tiekimą planuojame atstatyti per savaitę.“ Gulbė? Savaitę be elektros?.. Vos perskaičius šią trumpąją žinutę mobilusis telefonas išsikrovė.[2]

Pavasario diena buvo apniukusi, tad šviesos trūkumas kažin kaip, atrodė, blogina situaciją. Iš šaldytuvo ėmė sunktis vanduo – atitirpinėjo per metus susiformavę ledynai, iš išgąsčio cirpė uogos. Viso to nepastebėjau, nes dėmesys prastai veikė be kofeino. Nežinodama ko imtis ir ką galvoti, išėjau į lauką.[3] Pamaniau, jog galvą pravėtrinantį pasivaikščiojimą verta derinti su protingais veiksmais – apsirūpinti virimo nereikalaujančiu maistu ir žvakėmis.

Žydintys medžiai ir gėlės atrodė itin iškilmingai, nors saulė, kaip jau minėjau, šią keistąją dieną šykštėjo dėmesio tiek augmenijai, tiek mano nuotaikai. Ir parduotuvėje tvyrojo neįprasta atmosfera: nors ir bumsėjo linksma muzika, čia nebuvo nė vieno žmogaus. Lenkiantis prie žemutinės, konservuoto maisto, lentynos, kažkas stipriai įžnybo į ranką.[4] Marinuoti agurkai ar šprotai tikrai taip nesielgtų! Netrukus pasirodė oranžinis snapas su juodu gumbu, o galiausiai iš lentynos išsiropštė ir visas sutvėrimas – gulbė.

– Tai tu! – sušukau atpažinusi savo vargų kaltininkę.[5]

– Kaip rašytum „gedimas“ – su „ę“ ar „e“? – nė kiek nesutrikusi paklausė baltoji paukštė.

Ir tada kažin kokia vidinė saulė apšvietė mano mintis: visa, kas šįryt nutiko, tereikia sudėti į tekstą, užrašyti. Rašydama galvosiu apie skyrybą ir raides, o jų nosinės nuvalys visą slogutį!

Viską metusi parbėgau namo ir į sakinius perkėliau keistojo ryto padiktuotą istoriją. Per tą laiką šaldytuvas visiškai atitirpo – vidury kambario radosi jaukus ežeriukas, o į jį nusileido visi šio teksto kableliai ir šnypščiančių raidžių paukščiukai – mažosios gulbelės.

Kiti galimi skyrybos ir rašybos variantai:

[1] Elektra varomas radijo aparatas atsisakė pranešti pasaulio naujienas, o pravėrus šaldytuvo duris, sunkiai galėjau įžiūrėti iš prigimties smulkias juodesnes šilauoges – neapšviestos jos vos matėsi.

[2] Vos perskaičius šią trumpąją žinutę, mobilusis telefonas išsikrovė.

[3] Nežinodama, ko imtis ir ką galvoti, išėjau į lauką.

[4] Lenkiantis prie žemutinės konservuoto maisto lentynos kažkas stipriai įžnybo į ranką.

[5] Tai tu! – sušukau, atpažinusi savo vargų kaltininkę.

Sveikiname gegužės 5-osios laimėtojus:

Augustė Kaunaitė (individualus iššūkis),

Violeta Dumčienė (šeimos iššūkis),

Jonas Vaitkevičius (bičiulių iššūkis).