LRT: większość mieszkańców nie wierzy w możliwości Kościoła do wyjaśnienia przestępstw związanych z pedofilią

Jak wynika z najnowszego badania wykonanego przez spółkę Baltijos tyrimai i opublikowanego przez LRT, większość mieszkańców Litwy nie wierzy, że litewski Kościół katolicki jest w stanie rozwiązać możliwe przypadki pedofilii.

20 proc. mieszkańców Litwy wierzy, że Kościół katolicki na Litwie może samodzielnie wyjaśnić możliwe przypadki pedofilii. Większość respondentów (69 proc.) jednak stwierdziła, że ​​w to nie wierzy, ponieważ Kościół często ukrywa takie przypadki.

Co dziesiąty mieszkaniec nie miał zdania na ten temat lub nie udzielił odpowiedzi na to pytanie.

W możliwości Kościoła częściej wierzą kobiety, osoby powyżej 50. roku życia, emeryci i prawicowcy.

W działania Kościoła nie wierzą mężczyźni, osoby w wieku 30-49 lat, mieszkańcy mniejszych miejscowości, respondenci z wykształceniem wyższym niż średnie i ankietowani o poglądach lewicowych.

Z badania wynika także, że ci, którzy ufają Kościołowi, mają większe zaufanie do możliwości wykrywania ewentualnych przypadków pedofilii w tej instytucji (29 proc. wierzy w to, 60 proc. nie wierzy) niż ci, którzy nie ufają Kościołowi (9 proc. w to wierzy, a 84 proc. nie wierzy).

Na odpowiedzi mieszkańców największy wpływ miała częstotliwość uczęszczania do kościoła – ponad połowa przychodzących do kościoła raz w tygodniu lub częściej stwierdziła, że ​​wierzy w zdolność tej instytucji do samodzielnego wykrywania takich przypadków (56 proc. uważa, że tak, a 32 proc., że nie).

Reprezentatywne badanie mieszkańców Litwy na zlecenie LRT zostało przeprowadzone w dniach 24 sierpnia – 5 września przez Baltijos tyrimai. W trakcie badań zrobiono wywiady z 1016 mieszkańcami Litwy, błąd wyników nie przekracza 3,1 punktu procentowego.