Migrena ar paprasčiausias galvos skausmas? Vaistininkė pataria, kada kreiptis į gydytoją

„Man migrena ar paprasčiausias galvos skausmas?“ Šį klausimą retai sau iškelia žmonės, kurie nuo vaikystės skundžiasi galvos skausmais, pasakoja „Eurovaistinės“ vaistininkė Toma Gečienė. Anot jos, įtarti migreninius galvos skausmus gali būti paprasčiau turintiems migreną su aura, kurios simptomai pasireiškia regos pokyčiais – blyksniais, tamsiomis dėmėmis ar tunelio efektu, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Galvos skausmas – tai vienas iš simptomų, kuriuos esame linkę nuvertinti ir numoti į juos ranka, pasakoja vaistininkė Toma Gečienė. Anot jos, kai kurie daug metų gyvena su migrena ir patys apie tai nežino.

„Vaistinėse išties tenka sulaukti pacientų, kurie pirmą kartą įsigyjant gydytojo paskirtus vaistus nuo migrenos su mūsų vaistininkais dalijasi istorijomis, kaip visą gyvenimą kentėję galvos skausmus, tai priėmė, kaip natūralų dalyką. Dažniausiai tai žmonės, kuriems buvo nustatyta migrena be auros ir jie iki apsilankymo pas gydytojus manydavo, kad tai paprasčiausi galvos skausmai dėl kurių nevalia skųstis. Tik deja, jiems iki tol retu atveju pagelbėdavo įprasti vaistai nuo skausmo“, – pasakoja vaistininkė.

Vaistininkė Toma Gečienė / Pranešimo žiniasklaidai autorių nuotr.

Migrenos požymiai

Vaistininkė pasakoja, kad migrena – tai nėra paprastas galvos skausmas. Anot jos, dažniausiai jis gali pasireikšti pulsuojančiu skausmu vienoje galvos pusėje, stipriu jautrumu šviesai ir garsui, taip pat šiuos simptomus gali lydėti pykinimas ar netgi vėmimas.

„Kartais migrenos priepuolis gali turėti visus šiuos simptomus ir būti toks stiprus, kad sutrukdys jūsų dienos planams. O kartais jis gali praeiti pulsuojančiu skausmu vienoje galvos pusėje, kurio nenumalšina jokie vaistai nuo skausmo. Būtent tokią migreną turintys žmonės gali neįtarti apie besislepiančią ligą. Tai lengviau nuspėti žmonėms, kuriems pasireiškia migrena su aura. Ji iššaukia tokius regos pokyčius kaip šviesos mirguliavimas, tamsios dėmės, tunelio efektas, taip pat gali tapti sunkiau kalbėti, jaučiamas sunkumo ir nesiorientavimo jausmas“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.

Paprasto galvos skausmo požymiai

Anot vaistininkės, paprasti įtampos galvos skausmai dažniausiai sukelia kitokį pojūtį. Tai gali būti bukas skausmas, prasidedantis kaktoje ir galintis išsiplėsti iki pečių.

„Toks galvos skausmas dažniausiai signalizuoja apie patiriamą stresą. Dar jį gali sukelti nuovargis, pyktis ar kitos stiprios, neigiamos emocijos. Dažniausiai skausmas prasideda palengva – pradeda mausti kaktą, smilkinius, pakaušį ir jau tuomet pereina į kaklą, pečius.

Pirmiausia išgerkite vandens ir trumpam prigulkite. Jeigu jaučiate, kad skausmas vis tiek stiprėja ir plečiasi į kaklą, išgerkite ibuprofeno, aspirino arba paracetamolio“, – pasakoja T. Gečienė.

Priepuoliams kartojantis rekomenduojama vesti dienoraštį

„Migrena yra nepagydoma, bet mes galime suretinti priepuolius, išsiaiškinus, kas juos sukelia. Veskite kasdienį kalendorių, kuriame pasižymėtumėte jaučiamos veiksnius, kurie gali iššaukti migreną. Tokie veiksniai migreną gali iššaukti praėjus 6 valandoms ar netgi 2 paroms. Ilgainiui kalendoriaus pagalba galėsite atsekti, ko visgi jums reikėtų vengti, siekiant atsisveikinti su dažnais migrenos priepuoliais“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.

Pasak vaistininkės, nors migrenos priežasčių daug ir jos dažnai būna individualios, tačiau kai kurie dalykai, kaip rodo tyrimai, universalūs.

Migreną gali sukelti, pavyzdžiui, maisto produktai, ypač sūriai, šokoladas ar perdirbtas maistas, ar produktai savo sudėtyje turintys konservanto E621.

Išprovokuoti priepuolį gali ir stiprūs kvapai. Tai gali būti nuo cigarečių ar cheminių medžiagų iki tam tikrų kvepalų.

Kartais migreną gali iššaukšti ir per daug intensyvus fizinis krūvis, taip pat hormoniniai vaistai – tai gali būti kontraceptikai, tačiau pasitaiko ir tokių atvejų, kai šie vaistai kaip tik išretina migrenos priepuolius. Be to, moterims migrena gali suaktyvėti prieš menstruacijas.

Miego pokyčiai – dar viena gana dažna migrenos priežastis. Kai kuriems migrena gali padažnėti pakitus miego rutinai, pavyzdžiui, jeigu miegama daugiau arba mažiau nei įprasta.

Alkoholiniai gėrimai ir kofeinas, ypač vynas ir kava, taip pat gali tapti dažni migrenos kaltininkai.

Tyrimai taip pat rodo, jog migreną stipriai veikia stresas. Tad jo, o ypač lėtinio streso, reikėtų vengti.