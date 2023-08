LRT trumpai. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas – transliacijos per LRT ir gausi Lietuvos rinktinė

Jau rugpjūčio 19 d. Vengrijos sostinėje Budapešte nugriaudės 2023 m. pasaulio lengvosios atletikos čempionato startas. Čempionate pasirodys 16 Lietuvos sportininkų rinktinė, o didžiąją dalį svarbiausių startų galėsite tiesiogiai stebėti per LRT.

Miestas ir naujasis stadionas

Didžiausias metų lengvosios atletikos renginys įvyks Vengrijos sostinėje Budapešte.

1,75 mln. gyventojų turintis miestas pasižymi išskirtine ir ilgus šimtmečius menančia istorija, o dabar miestas yra pasirengęs priimti sportininkus ir sirgalius.

Beje, pati Vengrija jau yra pažįstama su aukščiausio lygio lengvosios atletikos renginiais – sostinėje 1966 m. ir 1998 m. vyko Europos lengvosios atletikos čempionatai.

Beje, abu šie renginiai vyko Ferenco Puskaso stadione, kuris labiausiai pagarsėjo dėl futbolo rungtynių, bet dabar jau yra nugriautas.

2023 m. lengvoji atletika keliasi į Nacionalinį lengvosios atletikos centrą. Dar šviežiais dažais kvepiantis stadionas duris atvėrė šių metų vasarą – čia įvyks beveik visos pagrindinės pasaulio čempionato rungtys.

Šiam čempionatui stadione galės rinktis net 35 tūkst. sirgalių, vėliau jame tilps 15 tūkst. žmonių.

Lietuviai

Čempionate startuos 16 sportininkų Lietuvos rinktinė, kuri bus beveik dvigubai gausesnė už tą, kuri 2021 m. startavo JAV (9 sportininkai).

Visas pasaulio čempionate startuosiančių lietuvių sąrašas:

Transliacijos

Didžiąją dalį čempionato pagrindinių startų galėsite tiesiogiai pamatyti per LRT PLIUS ir portale LRT.lt. Pateikiame transliacijų per LRT grafiką:

08.19 d. 20.00–23.00 val. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija iš Budapešto.

08.20 d. 18.00–20.20 val. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija iš Budapešto.

08.21 d. 20.30–23.00 val. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija iš Budapešto.

08.22 d. 21.00–23.00 val. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija iš Budapešto.

08.23 d. 20.30–23.00 val. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija iš Budapešto.

08.24 d. 20.30–23.00 val. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija iš Budapešto.

08.25 d. 20.30–23.00 val. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija iš Budapešto.

08.26 d. 20.30–23.00 val. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija iš Budapešto.

08.27 d. 21.00–23.00 val. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Tiesioginė transliacija iš Budapešto.

Talismanas ir medaliai

Čempionato talismanu tapo raka avis, kuriai buvo suteiktas Youhuu vardas. Šios rūšies avių aptinkama visame pasaulyje, tačiau daugiausiai jų yra būtent Vengrijoje.

Organizatoriai skelbia: „Youhuu yra kasdienis herojus, kurį pasaulio lengvosios atletikos čempionatas įkvėpė sportuoti, jis mėgsta lengvąją atletiką. Būdamas vyriausiuoju linksmintoju, jis bus svarbi renginio dalis prieš pasaulio čempionatą ir jo metu – kartais mielas, kartais šelmiškas, bet visada linksmas.“

Čempionatų medalių averse pagrindinę dalį užima čempionato emblema ir Laisvės statula, kuri yra vienas iš žymiausių Budapešto simbolių. Jos rankose yra ir palmės šakelė, reprezentuojanti pergales ir šlovę.

Medalio reverse bus pavaizduotas pagrindinis čempionato stadionas, o antrame plane – ir pati varžybų trasa.

