Rita Miliūtė. NATO ryklys iš bazės prie Odesos

Vakar viename iš nebedaugelio turistams iš Rusijos prieinamų kurortų – Egipte, Hurgadoje – ryklys jūroje, visai netoli kranto, sudraskė rusą. Normaliomis aplinkybėmis skaudi žmogiška tragedija Rusijos karo prieš Ukrainą šviesoje sulaukia žymiai mažiau žmogiškos užuojautos, negu turėtų.

„Tai maskoliams dabar ir rykliai bus banderovcai“.

„Kolektyvinių Vakarų ryklys“.

„Supuvęs supuvusių Vakarų ryklys“.

„Rykliai jungiasi prie Rammsteino formato“.

„Net rykliui aišku“.

„Tikiuosi, ryklys neapsinuodijo“.

Tokie ir panašūs komentarai plaukiojo „Facebook“ – belaukiant, kad Kremliaus burnos Zacharova, Solovjovas arba Simonian iš tiesų paskelbs, kad ryklys buvo atplaukęs iš karinės bazės kur nors prie Odesos.

Ne dėl to, kad Lietuvos žmonės staiga tapo beviltiškai nejautrūs. Dėl to, ką daro Rusija. Dėl to, kad jos atstovai iš dar likusių tribūnų skelbia, kad žmones Ukrainoje skerdžia ne jie, o patys ukrainiečiai. Dėl to, kad išgirdus akivaizdų melą sukyla sveikas pasipiktinimas ir žmonės ieškos kaltų dėl savo skausmo, arba bent atpirkimo ožio, ten, kur gali jį pasiekti.

Rita Miliūtė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pasiekti Jungtinių Tautų, kur Rusijos ambasadorius Nebenzia prie stalo sėdi kaip lygus su lygiais eilinis žmogus tiesiog negali. Jungtinių Tautų būstinės sprendimo paskelbti vieną organizacijos dieną Rusų kalbos diena eilinis žmogus negali nei paveikti, nei suprasti, ypač, kai diena pasirinkta ta pati, kai Kachovkos užtvankos nebesulaikomos tonos vandens semia Ukrainos kaimus ir skandina visa, kas nespėjo arba negalėjo laiku pasitraukti.

Pavyzdžiui, tūkstančius gyvūnų. Derlių. Namus. Tikrųjų mastų šiandien dar nežinome, jie paaiškės tik vandeniui nuslūgus. Bet jau dabar galim sakyti – prie Lietuvos žmonių renkamų aukų kariams, reikės ir akcijų, siekiant išvengti epidemijų. Kai nuslūgęs vanduo leis rasti visų nuskendusiųjų kūnus.

Kai Chersono srityje ant apsemto namo stogo moteris laukia kariškių drono su buteliuku vandens jos vaikams, Berlyne, Rygoje ar Vilniuje Rusijos piliečiai geria ne patį pigiausią alų. Čia suvažiavo nemažai tų, kurie prie Putino gerai gyveno.

Kai gelbėtojai traukia Ukrainos žmones iš apsemtų namų, Rusijos turistai maudosi Raudonojoje jūroje prie Egipto krantų. Dėl to, kuomet Hurgadoje ryklys sudrasko rusą, daug žmonių nesigaili jo, bet sako – gamta valosi pati. Ir dėl to labiausiai kaltas ne jų pyktis. Kalti tie, kurie leidžia Rusijos nebenzioms sėdėti prie vieno stalo su gerbtinais žmonėm. Ir patys su tokiais sėdi.

Komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ