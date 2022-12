Konservatoriai kelia vis daugiau klausimų dėl Majausko: prisiminė, kad BFK pirmininko pavardė yra korupcinės bylos liudijimuose

Iš Tėvynėse sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos išmetus Mykolą Majauską, įtampa konservatorių stovykloje neatlėgo. Opozicijai signalizuojant, kad Seime yra įvairių priemonių M. Majauskui nuo konservatorių partijos organų jurisdikcijos apginti ir, kad, nepaisant TS-LKD valios, M. Majauskas galėtų likti Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininko poste, konservatorių lyderiai, panašu, susidūrė su šiokiu tokiu galvos skausmu.

Ir visgi neatrodo, kad braižomuose scenarijuose konservatoriai matytų M. Majauską toliau vadovaujantį vienam iš svarbiausių parlamento komitetų. Partija gana aiškiai rodo, kad BFK pirmininku nebepasitiki. Ir ne tik dėl to, kad jis tapo priimtos ir su Vyriausybe nesuderintos PVM lengvatos herojumi. M. Majauskui nerandant argumentų pasitraukti iš BFK pirmininko pareigų, TS-LKD gretose pasigirsta vis daugiau priekaištų politikui.

Konservatoriai kelia vis daugiau klausimų dėl M. Majausko: prisiminė, kad BFK pirmininko pavardė yra korupcinės bylos liudijimuose

Šią savaitę skriejo įtarimai, kad M. Majauskas galėjo kurstyti kultūros sektoriaus atstovus protestuoti dėl netinkamos Ministrų Kabineto politikos. Galiausia konservatoriai prisiminė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) bei Generalinės prokuratūros atliktą tyrimą dėl bandymo papirkti parlamentarą Matą Maldeikį. Ir šioje rezonansą kėlusioje bei su korupcija lošimų versle susijusioje istorijoje konservatoriai pradėjo linksniuoti BFK pirmininko pavardę.

Kaip Eltai patvirtino M. Maldeikis, jam dėl prekybos poveikiu nubaustas Mindaugo Puidoko patarėjas minėjo, kad M. Majauskui už įstatymo projektą perduota pinigų suma, prilygstanti „dviejų kambarių butui“. Šios aplinkybės yra įrašytos tyrimo medžiagoje kaip M. Maldeikio liudijimai. Pats BFK pirmininkas tokius iš konservatorių stovyklos atskriejančius klausimus pakomentavo trumpai – tai absurdas.

Vasarą skelbta, kad M. Puidokas iš verslininko gavo didelę pinigų sumą kaip investiciją „už palankumą“

Pernai pradėto ikiteisminio tyrimo duomenimis, parlamentaro M. Puidoko tuometinis patarėjas Kęstutis Motiečius Seimo patalpose 2021 m. balandžio mėn. pasiūlė M. Maldeikiui 50 tūkst. eurų kyšį. Šioje rezonansą sukėlusioje istorijoje Vilniaus apygardos teismas K. Motiečiui už prekybą poveikiu skyrė 4,9 tūkst. eurų baudą. Klausimų buvo susilaukęs ir pats M. Puidokas: jis ikiteisminiame tyrime buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas, vėliau politikas byloje liko tik liudytoju.

Visgi viešojoje erdvėje dėl šios istorijos M. Puidokui teko nemažai dėmesio. Antraštėse mirgėjo politiko pavardė, kai STT atliko kratą jo kabinete. Jos metu parlamentaras pareigūnams priešinosi, užsirakino tualete ir galiausia visai Lietuvai demonstravo esą grumtynių metu suplėšytas kelnes.

Vėliau visuomenės dėmesio M. Puidokas susilaukė po DELFI publikacijos, atskleidusios kai kurias apklausų metu surinktas bylos detales. Naujienų portalas vasarą rašė, kad per apklausą tuometis Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos vadovas Olegas Smirnovas nurodė, kad „Tete-a-tete“ vadovas Samoilas Kacas jam prisipažino, jog „M. Puidokui iš savo lėšų yra davęs 20 tūkstančių eurų – kaip investiciją į M. Puidoką už jo, kaip Seimo nario, palankumą ateityje esant poreikiui“.

Tačiau pareigūnams tokių įrodymų tyrimo metu nepavyko surinkti ir įtarimus liko aptarti tik viešojoje erdvėje.

Dabar panašiame kontekste prisimintas ir iš konservatorių partijos išmestas M. Majauskas. Kalbama, kad BFK pirmininko pareigose konservatorių jau nebepageidaujamas politikas taip pat teisėsaugos struktūrų surinktuose liudijimuose minimas kaip asmuo, kuriam galimai buvo perduota pinigų – tiek eurų, kiek yra vertas dviejų kambarių butas.

Ir išties, minėtos bylos liudijimuose yra aptariamas panašus atvejis.

„Po to K. pasakė, kad jiems (užsakovams) svarbiausia buvo įstatymo projektą atidėti. Jis dar kartą K. perklausė, ar tikrai pakanka tik atidėti. K. patvirtindamas jam atsakė, kad pakanka atidėti. Šis taip pat pabrėžė, kad šiuo metu problema yra Seime svarstomas didelis kiekis įstatymų projektų dėl lošimų. Kalbėjo apie Azartinių lošimų įstatymą. Pokalbio eigoje jis prisiminė Seimo nario M. projektą dėl lošimų reklamos draudimo. K. jam pasakė, kad M. šiuo atveju atstovavo kitą pusę – internetinius lošimus. Pokalbio metu K. pasakė, kad už įstatymo projektą M. gavo sumą, kuri atitinka 2 kambarių butą”, – rašoma bylos medžiagoje.

Konservatorių frakcijai priklausantis M. Maldeikis pripažįsta, kad tai būtent jo atsakingoms institucijoms pateikti liudijimai. Ir šiuose liudijimuose, teigia politikas, jis pareigūnams pasakojo, jog M. Puidoko patarėjas jam užsiminė apie tai, kad Seimo nariui buvo perduota solidi suma pinigų.

„Galiu patvirtinti, kad esu tai paliudijęs prokurorams ir STT. Jie tai žino. Visa tai yra bylos medžiagoje. Reikia klausti Prokuratūros“, – Eltai sakė M. Maldeikis.

Matas Maldeikis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jo teigimu, tas parlamentaras, kurį M. Puidoko patarėjas minėjo esą gavusį pinigų, yra būtent M. Majauskas.

„Taip, viskas yra byloje. Joje yra parašyta, tai nėra paslaptis“, – sakė M. Maldeikis.

„Tas berniukas man taip sakė. Tai yra to berniuko liudijimas“, – galvoje turėdamas K. Motiečiaus žodžius teigė parlamentaras.

Jis pažymėjo, kad už prekybą poveikiu nubaustas M. Puidoko patarėjas tuomet jam kalbėjo apie „2 kambarių buto“ vertės sumą, kuri buvo galimai skirta dėl sprendimų, susijusių su lošimo įstatymais.

„Jis tvirtino, kad situacija tokia, jog buvo kalbama apie tam tikrą sumą... Kad kai kurie Seimo nariai yra gavę pinigų, jog palaikytų vienus ir konkrečius įstatymus“, – prisiminė M. Maldeikis ir stebėjosi, kodėl atsakingos institucijos šioje byloje padėjo tašką.

„Tiesa pasakius, man daug nesuprantamų epizodų šioje byloje. Kodėl jie nebuvo toliau tiriami. Kodėl buvo byla uždaryta taip, kaip ji buvo uždaryta“, – sakė M. Maldeikis.

„Byla, mano įsitikinimu, buvo numarinta, nors ten buvo labai įdomių ir svarbių dalykų“, – pridūrė konservatorių frakcijos narys.

Neskuba vertinti M. Majausko skaidrumo

Ar dėl viso to būtų galima abejoti M. Majausko skaidrumu, M. Maldeikis nesiryžo atsakyti.

„Aš nenorėčiau to vertinti. Tai yra myliu – nemyliu vertinimas. To tikrai nenorėčiau daryti, aš tik galiu pasakyti apie bylą, kurioje aš liudijau... Tą aš ir dabar galiu paliudyti“, – sakė politikas ir toliau tvirtino, kad jam ramybės neduoda, jo požiūriu, per greitai nutraukta byla.

„Tikrai yra labai daug neatsakytų klausimų. Tikrai toje byloje yra daug keistų epizodų: tiek dėl pono Puidoko, tiek dėl kitų dalykų“, – sakė M. Maldeikis.

Paklaustas, ar visais šiais klausimais jis turėjo progos pakalbėti asmeniškai su M. Majausku, M. Maldeikis atsakė teigiamai. Tiesa, politikas tikino, kad konkrečiai apie M. Puidoko patarėjo užuominas, kad frakcijos kolegai galimai buvo sumokėta apvali suma, jis taip ir neradęs progos pašnekėti.

„Aš buvau pasirašęs tam tikrus popierius“, – sakė jis.

O po to, kai byla buvo baigta, teigė politikas, prie šių klausimų jis taip ir neberado progos sugrįžti.

„Man visgi daugiau klausimų buvo Prokuratūrai, kodėl ta byla buvo taip numarinta“, – sakė politikas.

M. Majauskas: absurdiškų pareiškimų nekomentuosiu

M. Majauskas išgirdęs apie tokius prisimintus liudijimus sureagavo jam pastaruoju metu įprastu būdu – nuo išsamesnių komentarų ar santykių aiškinimosi susilaikė.

„Absurdiškų pareiškimų nekomentuosiu“, – Eltai teigė jis.