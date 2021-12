Viskas apie muselinę žvejybą – muselių tipai ir jų panaudojimas

Didelė dalis žmonių, kurie apie muselinę žvejybą yra tik girdėję ar matę iš šono mano, kad tai vasaros užsiėmimas, kuriuo mėgautis galima tik tada, kai vandens paviršiuje ritasi įvairūs vabzdžiai. Daugelis muselininkų į šį hobį taip pat panyra su vizija apie delikačiai surištas vabzdžių imitacijas ir paviršiuje besimaitinančius kiršlius ar upėtakius.

Ir tai tikrai yra svarbi, be galo įdomi, tačiau tik maža dalis to, kas vadinama museline žvejyba. Lietuvoje muselininkai žvejoja praktiškai be perstojo, vienintelis dalykas stabdantis muselininkus, tai ledu pasidengusios upės, kartas nuo karto trumpam laikui priverčiančios muselinės mėgėjus apie žuvis svajoti namuose.

Žinoma, vandeniui atvėsus ir vabzdžių kiekiui paviršiuje sumažėjus neverta tikėtis efektyvios žvejybos plaukiančiomis muselėmis, tačiau pasikeitus į skęstančias museles sėkmingai žvejoti museline meškere galima net tada, kai lauke kūną stingdo šaltukas.

Sausos muselės

Sausomis muselėmis vadinamos būtent tos muselės, kurios plaukia vandens paviršiuje ir imituoja įvairius ką tik išsiritusius vandens vabzdžius arba nuo pakrantėje esančių krūmų, medžių ar pievų į vandenį įkritusius vabalus. Tokios muselės daromos iš įvairiausių plūdrių medžiagų, tokių kaip elnio kailis, polipropilenas, gaidžio plunksnos ir kitos tam tinkamos medžiagos. Tokios muselės dažniausiai yra itin lengvos, jų svoris neverčia muselės skęsti vandenyje.

Sausa muselė / R. Aniulio nuotr.

Lietuvoje sausos musės sezonas dažniausiai prasideda gegužės 15 dieną, pasibaigus kiršlių žvejybos draudimui, tačiau upėtakį ar šapalą pagauti sausa musele gali pavykti ir anksčiau, ypač orui atšilus. Taip pat būtent nuo gegužės vidurio pradedama dairytis didžiojo lašalo išskridimo. Metas, kai pradeda ristis didieji lašalai yra kone pats rezultatyviausias ir be abejonės pats įdomiausias viso muselinės žvejybos sezono metu, nes žuvys jais maitinasi godžiai, kartais net visu kūnu iššokdamos iš vandens, kad iš oro nugriebtų riebesnį kąsnelį.

Neretai sėkmingos žūklės sausa musele tikimybę indikuoja vandens paviršiuje vis pasirodantys ratilai, liudijantys apie paviršiuje besimaitinančias žuvis. Muselininkai tai vadina „bulkavimu“ ir šis procesas neretai ne tik matomas, bet ir girdimas. Tinkamai parinkus muselę ir imituojant vandenyje matomus vabzdžius sėkmingai žvejoti kiršlius sausa musele galima iki pat lapkričio mėnesio vidurio, vėliau gyvybė vandens paviršiuje gerokai sumažėja ir sausos muselės padedamos į dėžutes iki kito pavasario.

Šlapios muselės

Kaip galima nuspėti iš pavadinimo, šlapios muselės skęsta, o ne plaukia vandens paviršiumi. Tiesa, šlapios muselės skęsta ganėtinai lėtai ir vis dar yra skirtos žvejybai viršutiniame bei viduriniame vandens sluoksniuose. Priklausomai nuo to, kokios medžiagos buvo naudotos rišant muselę ir nuo žvejybos būdo, šlapios muselės dažniausiai priskęsta nuo 10 iki 50 centimetrų.

Šlapia muselė / R. Aniulio nuotr.

Tokios muselės dažniausiai imituoja dar vis besiritančius vandens vabzdžius, baigiančius savo lervos stadiją ir kylančius į vandens paviršių tapti sparnuotais vabzdžiais. Taip pat šlapiomis muselėmis imituojami ir į vandenį įkritę ir skęsti pradėję sausumos vabalai. Šlapia muselė tai kone seniausias muselės tipas naudotas muselinei žvejybai, literatūroje jos pirmą kartą minimos dar viduramžiais, 14 amžiuje. Sakoma, kad būtent nuo šlapių muselių ir prasidėjo muselinė žvejyba.

Šlapios muselės sezonas Lietuvoje tęsiasi panašiu metu, kaip ir sausos muselės sezonas. Vabzdžiai vandenyje ristis pradeda vandeniui šiek tiek pašilus, pasiekus maždaug 7 laipsnių temperatūrą, būtent tuo metu ir pradedama žvejoti šlapiomis musėmis. Sezonas tęsiasi iki lapkričio vidurio, kol vis dar aktyviai ritasi vabzdžiai.

Nimfos

Nimfos (angl. nymphs) imituoja įvairius vandens vabzdžius prieš jų tapimą suaugusiais, tai dažniausiai vabzdžiai nimfinėje stadijoje arba vabzdžių lervos. Šioje stadijoje vandens vabzdžiai gyvena ant dugno, prisiglaudę prie akmenų ar augalijos, todėl ir musės efektyviausiai dirba arti dugno. Nimfos dažniausiai yra sunkintos volframiniais svareliais arba švinu siekiant užtikrinti optimalų skendimo greitį.

Būtent žvejyba nimfomis yra labiausiai pamėgta žvejų sportininkų, kadangi šiuo būdu sugaunamas didžiausias žuvų skaičius, lyginant su bet kokiomis kitomis muselėmis. Tai plačiausiai naudojamos musės ne tik tarp Lietuvos sportininkų, bet ir Europos ar pasaulio čempionatuose. Taip yra todėl, kad tikros nimfos ir lervos sudaro didelę upėtakių, kiršlių ir dalies kitų žuvų mitybos dalį, taip pat jos lengvai pasiekiamos ir maitinimasis jomis reikalauja mažiau energijos nei kitomis musėmis, dėl kurių reikia eikvoti energiją kylant į vandens paviršių.

Nimfa / R. Aniulio nuotr.

Žvejybai nimfomis apibrėžto sezono nėra, jomis sėkmingai žvejoti galima visus metus, jeigu upės nėra užšalusios. Nemaža dalis muselininkų renkasi nuo kovo 1 iki gegužės 15 dienos nimfomis nežvejoti ar žvejoti mažiau, kadangi tuo metu upėse neršia kiršliai, kurie ypatingai mėgsta nimfas. Jų nenaudojant kiršlių pagaunama mažiau ir leidžiama jiems neršti.

Strymeriai

Strymeriais (angl. streamers) dažniausiai imituojama ne viena iš vabzdžių ritimosi stadijų, o kiti vandenyje gyvenantys gyviai. Dažniausiai strymeriais imituojamos mažos žuvelės, varlės ir dėlės, kuriomis maitinasi plėšrios žuvys, tokios kaip upėtakiai ar šapalai, kartais strymeriai suvilioja ir lydeką ar ešerį. Strymeriais gerokai rečiau pagaunami kiršliai, kadangi jie dažniausiai renkasi smulkesnį maistą, vabzdžius. Šios muselės taip pat dažniausiai sunkinamos volframiniais svareliais ir švinu, tačiau kitaip nei nimfomis, strymeriais ne visada žvejojama arti dugno.

Strymeris / R. Aniulio nuotr.

Priklausomai nuo metų laiko ir imituojamo gyvio, efektyviai strymeriais žvejoti galima tiek viršutiniame, tiek viduriniame, tiek apatiniame vandens sluoksnyje. Tai, kur žvejojama priklauso nuo to, kiek muselė buvo sunkinta ir kokia žvejybos įranga naudojama. Žvejyba strymeriais efektyvi visus metus, tačiau nuo spalio 15 iki sausio 1 dienos jais dažniausiai nėra žvejojama. Taip yra todėl, kad šiuo metu dėl upėtakių neršto negalima jų žvejoti, taip pat negalima net pasirodyti su žvejybos įrankiu prie upėtakinių upių, todėl muselininkams lieka keli upių ruožai, kur galima gaudyti kiršlius, o pastarieji ant strymerių kimba rečiau.

Lašišinės musės

Kaip galima atspėti iš pavadinimo, lašišinės musės skirtos lašišų ir šlakių žvejybai. Kaip ir šlapios musės, jos taip pat turi labai ilgą istoriją ir naudojamos jau ne vieną šimtmetį. Kitaip nei visos iki dabar minėtos musės, lašišinės musės dažniausiai neimituoja konkretaus gyvio. Lašišų žvejyboje yra begalės neatsakytų klausimų ir tai, dėl ko lašiša kimba ant muselės ar masalo vis dar lieka paslaptimi. Per daugelį metų žvejų pastebėta į kokias spalvas ir kokias muses lašišos reaguoja geriausiai, tačiau pasirinkimas kiekvieno žvejo dėžutėse pakankamai stipriai skiriasi.

Lašišinė musė / R. Aniulio nuotr.

Lietuvoje yra du atskiri lašišų ir šlakių žvejybos sezonai. Pirmasis tęsiasi maždaug nuo rugsėjo pradžios iki spalio 15 dienos, jo metu gaudomos į nerštavietes plaukiančios žuvys. Dažniausiai šiuo metu naudojamos mažesnės muselės, žvejojama viršutiniame ar viduriniame vandens sluoksnyje. Žiemą, nuo gruodžio 25 dienos iki pat pavasario gaudomos iš nerštaviečių atgal į jūrą grįžtančios žuvys. Šiuo metu, gaudant šaltame vandenyje, dažniausiai naudojamos didesnės, sunkesnės musės ir gaudoma apatiniame vandens sluoksnyje.

Lydekinės musės

Paskutinė didžioji Lietuvoje naudojamų musių kategorija, tai lydekinės musės. Tai be abejonės pačios didžiausios muselės, imituojančios dažniausią lydekų grobį – mažas ir vidutinio dydžio žuveles. Lydekos neretai vadinamos vandens pasaulio šarkomis ir mėgsta įvairius blizgučius, tad jų lydekinėse musėse netrūksta.

Lydekas muselėmis galima gaudyti visus metus, išskyrus jų neršto laikotarpį nuo kovo 1 iki balandžio 20 dienos. Esant šiltam vandeniui, vasarą, rudens pradžioje dažniausiai naudojamos mažesnės, 10-15 centimetrų ilgio muselės. Vandeniui atšalus muselės didinamos, gali siekti ir 30 centimetrų ilgį. Kaip ir su strymeriais, lydekinėmis muselėmis žvejoti galima visuose vandens sluoksniuose, žvejybos vieta priklauso nuo to, kur tuo metu maitinasi lydekos.

Lydekinė musė / R. Aniulio nuotr.

Taigi, muselinė žvejyba nėra tik įvairių vandens paviršiuje plaukiojančių vabzdžių imitavimas, taip pat tai nėra tik vasaros laikotarpio užsiėmimas. Pažįstant savo museles ir žinant kaip tinkamai jomis naudotis, museline meškere sėkmingai gaudysite įvairiausias žuvis bet kuriuo metų laiku.