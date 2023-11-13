Согласован бюджет ЕС на 2024 год - Литва получит 2,7 млрд. евро

После напряженных переговоров Европейский парламент (ЕП) и Совет Европейского союза (ЕС) 11 ноября достигли соглашения по бюджету ЕС на 2024 год. Платежные ассигнования в бюджете Сообщества на следующий год составят более 142 млрд. евро. Литва в следующем году получит из бюджета ЕС около 2,7 млрд. евро, а вклад страны в общий бюджет составит почти 687 млн. евро, сообщило Министерство финансов.

Министр финансов Гинтаре Скайсте приветствовала окончательное соглашение между ЕП и Советом, которое отражает основные приоритеты Литвы.

"Во время переговоров для Литвы было важно обеспечить не только достаточные средства на политику сплочения и сельское хозяйство, но и гуманитарную поддержку Украины. Мы можем быть довольны тем, что благодаря усилиям Литвы и других стран-единомышленников в окончательном бюджете ЕС на следующий год появилась ощутимая сумма на поддержку Украины. Кроме того, нам удалось договориться о выделении дополнительных средств на военную мобильность, транспортную инфраструктуру и страны Восточного партнерства, в частности Молдову", - сказала министр финансов Скайсте.

Ожидается, что в бюджет Литвы на 2024 год из бюджета ЕС поступит около 2,7 млрд. евро.



На программу закрытия Игналинской АЭС выделено 151,9 млн. евро, на сельское хозяйство - 0,9 млрд. евро. Ожидается, что вклад Литвы в бюджет ЕС составит 686,9 млн. евро.