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Новости2023.10.28 18:43

В столице красочно отметили мексиканский День мертвых

Фоторепортаж
LRT.lt
LRT.lt 2023.10.28 18:43
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Старейший мексиканский праздник – День мертвых (El Día de Muertos) отметили также и в самом сердце Вильнюса. Побыть вместе пригласила мексиканская община Литвы, а фотографы LRT.lt запечатлели самые веселые моменты праздника.

День мертвых (исп. El Día de Muertos) – праздник, посвященный памяти умерших, проходящий ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадор. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Традиция восходит к индейцам майя и ацтекам, которые приносили дары богине Миктлансиуатль и сооружали стены с изображением черепов – цомпантли.

День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Празднование календарно совпадает с двумя католическими праздниками – Днем всех святых (1 ноября) и Днем всех душ (2 ноября). Традиции, связанные с праздником, включают в себя создание частных алтарей в честь покойного, включающие черепа из сахара, вербену, любимые продукты и напитки умершего и посещение могилы с этими подарками.

День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

В 2003 году праздник был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

Этот праздник, который в Мексике считают самым красивым и важным, в Вильнюсе организовала мексиканская община Литвы, которая пригласила присоединиться всех желающих.

День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Моменты мексиканского El Día de Muertos – в фотогалерее LRT.lt.

День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
День мертвых (El Día de Muertos) в Вильнюсе
# Культура
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