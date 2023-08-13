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Новости2023.08.13 08:00

Основатель «Яндекса» выступил против войны в Украине. Повлияет ли это на судьбу компании?

BN
BBC News Русская служба 2023.08.13 08:00
Аркадий Волож
Аркадий Волож / фото GETTY IMAGES

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож впервые с февраля 2022 года высказался о российском вторжении в Украину. Бизнесмен, у которого еще сохраняются активы в России, осудил его и назвал варварским.

«Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы», — сказано в заявлении Воложа (имеется в распоряжении Би-би-си).

По словам бизнесмена, несмотря на то, что он с 2014 года не живет в России, он понимает, что и на нем «есть доля ответственности за действия страны».

«Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны», — подчеркнул Волож.

Как отмечается в заявлении бизнесмена, за последний год ему «задавали много вопросов, и особенно много их появилось на этой неделе».

Действительно, с начала войны в Украине Волож подвергался критике за отсутствие четкой позиции о российском вторжении. Новая волна критики обрушилась на него в конце прошлой недели, когда журналисты обнаружили, что в биографии на своем личном сайте Волож назвал себя «родившимся в Казахстане израильским предпринимателем», никак не упомянув Россию, где он жил и вел бизнес.

Упреки давно звучали и в адрес основанного Воложем «Яндекса», в том числе из-за принципов работы сервиса «Яндекс.Новости». Через несколько дней после начала войны бывший глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон публично обвинил компанию в том, что она служит «ключевым элементом в сокрытии информации» о вторжении от россиян, и призвал своих бывших коллег увольняться.

«То, что значительная часть населения России может считать, что войны нет, является основой и движущей силой этой войны. Яндекс сегодня - ключевой элемент в сокрытии информации о войне. Каждый день и час таких "новостей" — это человеческие жизни. И вы, мои бывшие коллеги, за это тоже отвечаете», — писал 1 марта 2022 года Гершензон.

Однако руководство компании к этим призывам тогда не прислушалось. 18 апреля прошлого года «Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылки на публикации «Медузы», «Медиазоны», «Настоящего времени» (внесены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), Би-би-си и десятков других изданий, сайты которых были заблокированы вскоре после начала российского вторжения. Тогда же «Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайты Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

«Яндекс» объяснял, что приостанавливает выдачу в автоматическом порядке после того, как Роскомнадзор вносит ресурсы в реестр запрещенных. Что касается создания информационной повестки на сайте «Яндекса», то за нее отвечают алгоритмы, политически мотивированного вмешательства в их работу не происходит, цитировал позицию компании Интерфакс.

В январе 2023 года «Яндекс» снова оказался в центре скандала — из-за утечки, из которой выяснилось, что в поисковике компании цензурируется выдача картинок и видео — таким образом, чтобы изображения президента России Владимира Путина и символы Z не появлялись в неприятных для властей контекстах.

От токсичных медийных проектов (сервисов «Новости» и «Дзен») «Яндекс» избавился в апреле 2022 года, продав их компании VK, которая осенью 2021 года перешла группе «Согаз», ее крупнейшие акционеры — совладелец банка «Россия» и давний знакомый Владимира Путина Юрий Ковальчук.

Сам Волож был вынужден покинуть совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекс» после того, как в июне 2022 года попал под санкции Евросоюза. В обосновании санкций, в частности, говорилось, что основанный Воложем «Яндекс» отвечает за продвижение государственных СМИ и их повестки в результатах интернет-поиска, а также за поиск и удаление контента, критикующего Кремль, в том числе связанного с агрессивной войной России против Украины.

При этом, как писали СМИ, Волож не оставлял надежду построить на базе различных сервисов «Яндекса» большой международный бизнес.

Переговоры о разделе «Яндекса»

Волож сделал свое заявление в момент, когда у него еще сохраняются активы в России. В похожей ситуации был Олег Тиньков весной 2022 года: всего через несколько недель после его жесткого антивоенного заявления стало известно о том, что доля семьи Тиньковых в компании, контролирующей банк «Тинькофф», была продана холдингу «Интеррос».

Осенью 2022 года стало известно о начале переговоров о разделении «Яндекса» на две части — российскую и международную. По сути для Воложа это было возможностью выйти из российских активов.

В это время в компанию пришел и бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он казался удачной фигурой для переговоров: на тот момент он не был включен в санкционные списки стран Запада, он пользовался авторитетом среди делового сообщества и считался человеком, которому доверяет президент Владимир Путин.

Кудрин и Волож на бизнес-форуме в России
Кудрин и Волож на бизнес-форуме в России / фото GETTY IMAGES

Кудрину и Воложу предстояли сложные переговоры о разделе компании. По изначальной задумке, на Запад должны были уйти все новые технологии — беспилотники, облачные технологии и образовательные сервисы. Они должны были находиться под контролем нидерландской Yandex N.V.

А вот российские активы — такси, доставка, маркет и другие — должны были остаться в российской части «Яндекса». Компания после разделения должна была поменять название. При этом эти активы — как раз то, что приносит «Яндексу» стабильную прибыль.

Но согласовать такую сложную сделку оказалось сложно. Во-первых, надо было найти покупателей внутри страны. Во-вторых, этих покупателей должен одобрить совет директоров «Яндекса», а миноритарные акционеры, среди которых были иностранцы, в том числе американцы, должны были согласовать сделку. Это значит, что люди из санкционных списков не подходили.

Сами переговоры о разделении компании проходили в закрытом режиме. Об их ходе узнавали лишь из публикаций СМИ. Подробно за этим следили два издания — The Bell и Meduza (первое признано в России «иноагентом», а второе — «иноагентом», и нежелательной организацией). Судя по публикациям, сделку лично курировала администрации президента и первый заместитель главы АП Сергей Кириенко.

Волож и Путин в 2017 году
Волож и Путин в 2017 году / фото GETTY IMAGES

Летом 2023 года, более чем полгода спустя после объявления сделки, кажется, что переговоры о разделении компании зашли в тупик. В конце июня стало известно, что совет директоров компании не хочет одобрять сделку с консорциумом российских бизнесменов как раз из-за санкций. Среди потенциальных покупателей были, например, миллиардеры Алексей Мордашов и Владимир Потанин, а также банк ВТБ.

В июле стало известно, что Кремль предложил войти в сделку людям, которые представляют интересны Юрия Ковальчука — его называют старым другом Путина, а «Проект» (еще одна нежелательная в России организация) даже называет «вторым по влиятельности человеком в стране».

Тогда The Bell и Meduza в качестве подходящего для всех кандидата называли владельца Kismet Capital Group Ивана Таврина — он бывший руководитель «Мегафона» и новый владелец «Авито». Таврин не входит в санкционные списки и при этом достаточно лоялен к нынешним российским властям.

Официально все эти планы ни одна из сторон не подтверждала. На каком этапе сейчас находятся переговоры, неизвестно. В конце июля Алексей Кудрин оказался под санкциями США. Это может сильно затруднить переговоры: он не может больше договариваться с американскими инвесторами и компаниями.

Публичное осуждение войны вряд ли также хорошо скажется на переговорах. Все крупные сделки в России обсуждают и согласовывают на уровне Кремля и Путина. Вряд ли антивоенные заявления будут восприняты спокойно.

Поможет ли это выйти из-под санкций

Заявление Воложа — это по сути второе с начала войны жесткое антивоенное высказывание со стороны российского бизнеса. Первое — это как раз Олег Тиньков. Против войны в мягкой форме выступали также основатели Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен, а также недавно Алишер Усманов в интервью.

Все эти бизнесмены пытаются добиться исключения себя из санкционных списков.

Тиньков стал по сути самым ярким примером еще и потому, что его адвокатам как раз удалось добиться снятия с него санкций. Однако, судя по заявлению компании Сorker Binning, это был сложный процесс.

И публичное осуждение войны — лишь один из этих этапов. Юристы Тинькова ссылались на то, что он уже давно не живет в России, отказался от российского гражданства и всех активов в стране, а также материально помогает украинским беженцам.

Юристы также утверждают, что изучили историю бизнеса Тинькова, чтобы доказать, что он не имел тесных связей с Кремлем и не зарабатывал на политике российских властей по отношению к Украине. В качестве примера они приводят то, что в банке не открывали карточки жителям Крыма.

Доказать последний пункт Воложу будет тяжело, если от него, конечно, это будет требоваться, с учетом тесных взаимодействий «Яндекса» с российским государством.

Би-би-си отправила свои вопросы представителю Воложа и ожидает ответа.

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Аркадий Волож
Кудрин и Волож на бизнес-форуме в России
Волож и Путин в 2017 году
BBC News
# В мире# Война в Украине
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