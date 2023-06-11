Россия: триллионы на войну, миллиарды на пропаганду

На создание «патриотического контента» в России ассигновано больше средств, чем на поддержку культуры и искусства.

Курируемый администрацией президента России «Институт развития интернета» (ИРИ) распределит в нынешнем году 20 миллиардов рублей в виде грантов на создание «патриотического контента», указывается в совместном расследовании «Медузы» и «Важных историй».

Это почти в два раза больше, чем весь бюджет российского Фонда кино (12 миллиардов рублей).

Финансирование ИРИ растет год от года. В 2022 году институту на формирование «духовно-нравственных ценностей» в молодежной среде из Резервного фонда страны было выделено «всего» 7 млрд рублей, хотя изначально предполагалось ограничиться 3 млрд.

В число тех, кто так или иначе финансируется «Институтом развития интернет» входят, в частности, призывавший «топить» и «жечь» украинских детей телеведущий Антон Красовский, одиозный писатель Сергей Минаев и другие «столпы» российской пропаганды. А в наблюдательный совет ИРИ помимо заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора института Алексея Гореславского, входят, например, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, главный редактор RT Маргарита Симоньян и тот же самый Сергей Минаев.

Между тем, согласно официальным данным, дефицит федерального бюджета в январе – мае 2023 года составил 3,4 трлн рублей (это выше плановых показателей на весь год – 2,9 трлн.). По прогнозам, дефицит бюджета может вырасти до 6–7 трлн рублей (примерно 4% ВВП).

О том, почему Кремль в нынешней ситуации так щедр по отношению к пропагандистам, Русская служба «Голоса Америки» поговорила экспертами.

«У лжи короткие ноги»

В Кремле, наверное, несколько воодушевлены тем, что их пропаганда сработала, «свернув набекрень мозги» многим гражданам России, предположил заместитель председателя Партии народной свободы, профессор Университета Масарика в Брно (Чехия) Андрей Зубов. По его мнению, война в Украине, которая принесла неисчислимые бедствия не только украинцам, но и русским, в России до сих пор массово не воспринимается как трагедия.

«Люди либо уклоняются от размышления о ней, либо даже оправдывают её, – добавил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Очевидно, поэтому в Кремле решили усилить пропаганду, полагая, что она может всё. Но это глубочайшая ошибка. Когда пропаганда полностью расходится с действительностью, она перестает работать, причем окончательно. Кремлевские пропагандисты, безусловно, потерпят фиаско, столкнувшись с реальным опытом людей».

С действительностью не поспоришь, аргументирует Андрей Зубов. По его оценке, успеха в войне для России нет и не предвидится: «Это видят все. Гибель людей по обе стороны фронта растет с каждым днем. Война с ее непредсказуемыми последствиями уже привела к экологической катастрофе в результате прорыва дамбы Каховского водохранилища. Поэтому в России сейчас усиливается разочарование, фрустрация. Вдобавок новое поколение не смотрит телевизор, а старшее поколение сходит со сцены, при этом и оно ощущает на своем кармане реальную цену войны».

Это деньги, выброшенные впустую, рассуждает политик: «Путинский режим прошел ту точку, когда в него верили, надеясь на быстрый военный успех. Теперь имперское сознание российского общества переживает глубочайший кризис. Люди убедились, что попытка восстановления Советского Союза, присоединение чужих территорий приносят величайшие бедствия, страдания и по сути дела бессмысленно».

Приобретенный россиянами горький опыт никакой пропагандой не перешибешь, констатировал Андрей Зубов. «Тем более, как бы ни старались кремлевские идеологи, люди все-таки живут в открытом мире и могут, прибегнув к некоторым ухищрениям, читать западные СМИ, независимые медиа, переписываться с друзьями, уехавшими из России… Все вместе взятое, это неизбежно ведет к тому, что деньги, брошенные на пропаганду, окажутся беспомощным жестом отчаяния. По старой русской поговорке: у лжи короткие ноги, и далеко она не уйдет», – резюмировал он.

«Интернет становится “важнейшим из искусств”»

Это часть трат в рамках так называемой “военной спецоперации”, поэтому в Кремле денег не жалеют и не считают, заметил в комментарии «Голосу Америки» старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Андрей Колесников. На его взгляд, «оболванивание населения в условиях гибридной и негибридной войны, которая грозит затянуться на годы», имеет принципиальное значение для властей.

«В этом контексте именно интернет становится “важнейшим из искусств” (парафраз сталинского изречения о кино – В.В.), – уточнил он. – Через эту же призму следует рассматривать инвестиции в переделку системы образования, новые курсы истории «Основы российской государственности». У правительства уже дефицит бюджета, который постоянно растет (помимо собственно оборонных расходов, более четверти расходной части федерального бюджета засекречено), что никого не останавливает. Это путь в бездну, однако идеология – продолжение «СВО», на которую, повторюсь, Путин готов безлимитно тратить материальные средства и человеческие ресурсы».

Конечно, степень эффективности подобных вложений довольно низка, подчеркнул Андрей Колесников. «Другой разговор, что часть населения всё равно можно обратить в путинскую веру, какой бы чудовищной она ни была. На это, собственно, и расчет. Очевидно, в идеале кремлевские «звездочеты» стремятся к массовому созданию послушных «патриотов», слепых сторонников всего того, что инициирует власть – прежде всего в том, что касается перманентной войны с Западом».

Голос Америки