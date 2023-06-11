Naujienų srautas

Велосипедист
Новости 5 мин. назад

МИД Литвы разрешил своим сотрудникам в Вильнюсе ездить на рабочие встречи на служебных велосипедах

Маргарита Симоньян
Новости 10 мин. назад

Россия: триллионы на войну, миллиарды на пропаганду

Ирина Федосенко в реабилитационном центре
Новости 21 мин. назад

Киевский кинолог Ирина Федосенко – о роли собак на войне

Норки
Новости 50 мин. назад

Сейм Литвы предварительно одобрил запрет пушных ферм. До принятия закона осталось одно голосование

София Сапега
Новости 3 ч. назад

Софья Сапега после помилования Лукашенко улетела в Таиланд

Униформа сотрудника Службы охраны государственной границы
Новости 19 ч. назад

Просьба российского летчика о предоставлении убежища зарегистрирована, мужчина обеспечен жильем

Дональд Трамп
Новости 19 ч. назад

Суд в США обнародовал 37 обвинений в отношении Дональда Трампа

Беспилотник
Новости 20 ч. назад

В Казахстане на границе изъяли партию беспилотников для России

Нынешний вид плотины Каховской ГЭС
Новости 21 ч. назад

Появляется все больше свидетельств взрыва на Каховской ГЭС

Дмитрий Быков
Новости 22 ч. назад

Писателя Дмитрия Быкова осудят за отсутствие маркировки "иноагента"

Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните
Новости 23 ч. назад

Науседа приветствует решение премьера продолжать работу

Дарюс Антанайтис
Новости 23 ч. назад

Антанайтис о возможных дальнейших действиях Украины: Усилия России могут оказаться бесплодными

Флаги Швеции и НАТО
Новости 23 ч. назад

Швеция разрешила НАТО размещать у себя войска

Владимир Путин и Сергей Собянин
Новости 1 д. назад

Сергей Собянин будет снова избираться на пост мэра Москвы

Борис Джонсон
Новости 1 д. назад

Бывший британский премьер Борис Джонсон покинул парламент

Обломок "Шахеда". Иллюстративное фото
Новости 1 д. назад

В Одессе из-за атаки дронов погибли три человека

Новости2023.06.11 09:20

Россия: триллионы на войну, миллиарды на пропаганду

ВВ ГА
Виктор Владимиров, Голос Америки 2023.06.11 09:20
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян / AP

На создание «патриотического контента» в России ассигновано больше средств, чем на поддержку культуры и искусства.

Курируемый администрацией президента России «Институт развития интернета» (ИРИ) распределит в нынешнем году 20 миллиардов рублей в виде грантов на создание «патриотического контента», указывается в совместном расследовании «Медузы» и «Важных историй».

Это почти в два раза больше, чем весь бюджет российского Фонда кино (12 миллиардов рублей).

Финансирование ИРИ растет год от года. В 2022 году институту на формирование «духовно-нравственных ценностей» в молодежной среде из Резервного фонда страны было выделено «всего» 7 млрд рублей, хотя изначально предполагалось ограничиться 3 млрд.

В число тех, кто так или иначе финансируется «Институтом развития интернет» входят, в частности, призывавший «топить» и «жечь» украинских детей телеведущий Антон Красовский, одиозный писатель Сергей Минаев и другие «столпы» российской пропаганды. А в наблюдательный совет ИРИ помимо заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора института Алексея Гореславского, входят, например, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, главный редактор RT Маргарита Симоньян и тот же самый Сергей Минаев.

Между тем, согласно официальным данным, дефицит федерального бюджета в январе – мае 2023 года составил 3,4 трлн рублей (это выше плановых показателей на весь год – 2,9 трлн.). По прогнозам, дефицит бюджета может вырасти до 6–7 трлн рублей (примерно 4% ВВП).

О том, почему Кремль в нынешней ситуации так щедр по отношению к пропагандистам, Русская служба «Голоса Америки» поговорила экспертами.

«У лжи короткие ноги»

В Кремле, наверное, несколько воодушевлены тем, что их пропаганда сработала, «свернув набекрень мозги» многим гражданам России, предположил заместитель председателя Партии народной свободы, профессор Университета Масарика в Брно (Чехия) Андрей Зубов. По его мнению, война в Украине, которая принесла неисчислимые бедствия не только украинцам, но и русским, в России до сих пор массово не воспринимается как трагедия.

«Люди либо уклоняются от размышления о ней, либо даже оправдывают её, – добавил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Очевидно, поэтому в Кремле решили усилить пропаганду, полагая, что она может всё. Но это глубочайшая ошибка. Когда пропаганда полностью расходится с действительностью, она перестает работать, причем окончательно. Кремлевские пропагандисты, безусловно, потерпят фиаско, столкнувшись с реальным опытом людей».

С действительностью не поспоришь, аргументирует Андрей Зубов. По его оценке, успеха в войне для России нет и не предвидится: «Это видят все. Гибель людей по обе стороны фронта растет с каждым днем. Война с ее непредсказуемыми последствиями уже привела к экологической катастрофе в результате прорыва дамбы Каховского водохранилища. Поэтому в России сейчас усиливается разочарование, фрустрация. Вдобавок новое поколение не смотрит телевизор, а старшее поколение сходит со сцены, при этом и оно ощущает на своем кармане реальную цену войны».

Это деньги, выброшенные впустую, рассуждает политик: «Путинский режим прошел ту точку, когда в него верили, надеясь на быстрый военный успех. Теперь имперское сознание российского общества переживает глубочайший кризис. Люди убедились, что попытка восстановления Советского Союза, присоединение чужих территорий приносят величайшие бедствия, страдания и по сути дела бессмысленно».

Приобретенный россиянами горький опыт никакой пропагандой не перешибешь, констатировал Андрей Зубов. «Тем более, как бы ни старались кремлевские идеологи, люди все-таки живут в открытом мире и могут, прибегнув к некоторым ухищрениям, читать западные СМИ, независимые медиа, переписываться с друзьями, уехавшими из России… Все вместе взятое, это неизбежно ведет к тому, что деньги, брошенные на пропаганду, окажутся беспомощным жестом отчаяния. По старой русской поговорке: у лжи короткие ноги, и далеко она не уйдет», – резюмировал он.

«Интернет становится “важнейшим из искусств”»

Это часть трат в рамках так называемой “военной спецоперации”, поэтому в Кремле денег не жалеют и не считают, заметил в комментарии «Голосу Америки» старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Андрей Колесников. На его взгляд, «оболванивание населения в условиях гибридной и негибридной войны, которая грозит затянуться на годы», имеет принципиальное значение для властей.

«В этом контексте именно интернет становится “важнейшим из искусств” (парафраз сталинского изречения о кино – В.В.), – уточнил он. – Через эту же призму следует рассматривать инвестиции в переделку системы образования, новые курсы истории «Основы российской государственности». У правительства уже дефицит бюджета, который постоянно растет (помимо собственно оборонных расходов, более четверти расходной части федерального бюджета засекречено), что никого не останавливает. Это путь в бездну, однако идеология – продолжение «СВО», на которую, повторюсь, Путин готов безлимитно тратить материальные средства и человеческие ресурсы».

Конечно, степень эффективности подобных вложений довольно низка, подчеркнул Андрей Колесников. «Другой разговор, что часть населения всё равно можно обратить в путинскую веру, какой бы чудовищной она ни была. На это, собственно, и расчет. Очевидно, в идеале кремлевские «звездочеты» стремятся к массовому созданию послушных «патриотов», слепых сторонников всего того, что инициирует власть – прежде всего в том, что касается перманентной войны с Западом».

Голос Америки

# В мире# Россия# Война в Украине
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Велосипедист
6 мин. назад

МИД Литвы разрешил своим сотрудникам в Вильнюсе ездить на рабочие встречи на служебных велосипедах

Ирина Федосенко в реабилитационном центре
10
22 мин. назад

Киевский кинолог Ирина Федосенко – о роли собак на войне

10
Норки
51 мин. назад

Сейм Литвы предварительно одобрил запрет пушных ферм. До принятия закона осталось одно голосование

София Сапега
3 ч. назад

Софья Сапега после помилования Лукашенко улетела в Таиланд

Униформа сотрудника Службы охраны государственной границы
19 ч. назад

Просьба российского летчика о предоставлении убежища зарегистрирована, мужчина обеспечен жильем

Видео
Дональд Трамп
19 ч. назад

Суд в США обнародовал 37 обвинений в отношении Дональда Трампа

Беспилотник
20 ч. назад

В Казахстане на границе изъяли партию беспилотников для России

Нынешний вид плотины Каховской ГЭС
21 ч. назад

Появляется все больше свидетельств взрыва на Каховской ГЭС

Дмитрий Быков
22 ч. назад

Писателя Дмитрия Быкова осудят за отсутствие маркировки "иноагента"

Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните
23 ч. назад

Науседа приветствует решение премьера продолжать работу

Униформа сотрудника Службы охраны государственной границы
2023.06.10 14:21

Просьба российского летчика о предоставлении убежища зарегистрирована, мужчина обеспечен жильем

Видео
Нынешний вид плотины Каховской ГЭС
2023.06.10 12:25

Появляется все больше свидетельств взрыва на Каховской ГЭС

Беспилотник
2023.06.10 12:35

В Казахстане на границе изъяли партию беспилотников для России

Дарюс Антанайтис
2023.06.10 09:42

Антанайтис о возможных дальнейших действиях Украины: Усилия России могут оказаться бесплодными

Дмитрий Быков
2023.06.10 11:10

Писателя Дмитрия Быкова осудят за отсутствие маркировки "иноагента"

Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните
2023.06.10 10:07

Науседа приветствует решение премьера продолжать работу

Дональд Трамп
2023.06.10 13:50

Суд в США обнародовал 37 обвинений в отношении Дональда Трампа

Флаги Швеции и НАТО
2023.06.10 09:35

Швеция разрешила НАТО размещать у себя войска

София Сапега
2023.06.11 06:10

Софья Сапега после помилования Лукашенко улетела в Таиланд

Норки
2023.06.11 08:40

Сейм Литвы предварительно одобрил запрет пушных ферм. До принятия закона осталось одно голосование