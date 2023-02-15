Война в Украине

Новости

56 мин. назад

Посол Литвы в Украине: война перешла в стадию взаимного наблюдения, и ее исход определят ресурсы

Симонас Кайрис

Новости

2 ч. назад

Кайрис о ситуации в Национальной опере: трагедия на ровном месте - один человек не принимает перемен

Таможня

Новости

2 ч. назад

В Литве расследуют возможное нарушение санкций при пропуске товаров из Беларуси

Москва

Новости

2 ч. назад

Власти Москвы не согласовали митинг "Год ада" из-за коронавируса

Александр Лукашенко

Новости

3 ч. назад

В Беларуси дали два года колонии медику, назвавшему Лукашенко "животным, загнанным в угол"

Война России против Украины. Взорванный многоквартирный дом в Днепре

Новости

4 ч. назад

США заказали боеприпасы для Киева на 522 миллиона долларов

Нида Грунскене

Новости

4 ч. назад

Генеральный прокурор Литвы: пока идет война – будет продолжаться и сбор доказательств военных преступлений в Украине

Поликлиника

Новости

5 ч. назад

Министерство начинает расследование в отношении регистрации пациентов в медицинских учреждениях

Рига

Новости

5 ч. назад

Рождаемость в Латвии в прошлом году была самой низкой за последние 100 лет

Коллекционная монета посвященная Украине, которая была выпущена в декабре 2022 года

Новости

5 ч. назад

ЦБ Литвы выпустит еще одну памятную монету в поддержку Украины

Франкфуртский аэропорт

Новости

6 ч. назад

17 февраля в аэропортах Германии планируются крупные забастовки

Полиция (ассоциативное фото)

Новости

7 ч. назад

В Испании застрелили беременную гражданку Литвы

Джо Байден

Новости

7 ч. назад

Опрос: В США демократы не хотят снова выдвигать Байдена

Кристина Сабаляускайте

Новости

7 ч. назад

Писательнице Сабаляускайте вручены регалии почётной гражданки Вильнюса

В центре Вильнюса любой желающий может сплести маскировочную сеть для Украины

Новости

8 ч. назад

В Вильнюсе плетут маскировочные сети для украинских военных: одна сетка может накрыть танк или грузовик

Зима

Новости

8 ч. назад

В Литве сухо, но к концу недели погода изменится

Новости

2023.02.15 16:42

Посол Литвы в Украине: война перешла в стадию взаимного наблюдения, и ее исход определят ресурсы

РМ
Рита Милюте, ЛРТ телевидение, LRT.lt 2023.02.15 16:42
Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

Сторонники Украины сосредоточены на сохранении поставок боеприпасов и оружия в Украину, хотя Киев просит истребители для отражения российской атаки. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с более чем 50 сторонниками Киева, что Украина сосредоточена на создании авиационной платформы, и рассматривает, кто еще может поставлять танки и боеприпасы. 

Об этом в программе ЛРТ "Тема дня" говорили посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулионис и посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

- Washington Post пишет во вторник, что Соединенные Штаты предупредили украинскую администрацию о том, что она должна добиться перелома в этой войне против России. Как бы вы объяснили такое объявление, что оно может означать?

Д. Матулёнис: По сути, это означает, что мы должны помогать Украине до тех пор, пока она действительно победит в этой войне и вернет себе все свои территории, это четкое заявление, в этом нет никаких сомнений. В этом и заключается наша поддержка, то есть поддержка стран Альянса и не только. Как вы справедливо отметили, 54 страны в настоящее время участвуют в так называемой программе "Рамштайн", и не только страны НАТО, но и другие страны помогают Украине подходящим оружием, боеприпасами и снарядами. Послание очень четкое.

Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

- Украина просит истребители, и авиация была одной из главных тем во время недавней поездки президента Владимира Заленцкого в Европу. Каковы шансы, что его просьба будет рассмотрена настолько быстро, что истребители смогут способствовать перелому в войне, которого все так ждут?

Д. Матиулёнис: Я считаю, что не должно быть никаких табу, по крайней мере, такова наша позиция, а какой будет окончательная позиция стран Альянса, которые имеют и могут поставить истребители, я сегодня не могу сказать.

- Каково ваше общее впечатление от результатов встречи так называемого Рамштайнского формата и визита министра обороны Резникова в Брюссель?

Д. Матиулёнис: Существует так называемая танковая коалиция - коалиция Leopard 1, коалиция Leopard 2. Германия, кстати, играет действительно важную роль в мобилизации всех стран, у которых есть эти очень современные танки, чтобы доставить их в Украину как можно скорее, этой весной. Все остальные системы ПВО, которые поставляются, также очень важны для Украины. Поверьте, обязательства, безусловно, велики, и, хотя не все страны вносят одинаковый вклад - некоторые, возможно, немного меньше, некоторые намного больше - я думаю, это хороший знак. В начале этого года и в годовщину войны, я думаю, Запад покажет, что поддержка не только сохранится, но и продолжится.

Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

- Различные разведывательные службы описывают амбиции и потенциал России взять инициативу на фронте в свои руки. С одной стороны, говорят о том, что Россия также намерена активизировать наступление, а с другой стороны отмечают, что ее запасы, включая боеприпасы, тоже не безграничны. Каковы прогнозы относительно возможностей России на данный момент?

Д. Матулёнис: На данный момент они не очень ясны и не очень четко определены, потому что на самом деле мобилизовано довольно много резервистов, их готовность намного хуже, чем в начале войны, есть также некоторые потери техники, и никто не будет их отрицать, и восстановить их не так просто, как восстановить боеприпасы, а количество ракет, соответственно, намного меньше, чем было раньше. Но нельзя недооценивать противника. Тем более необходимо помочь Украине сейчас, чтобы можно было совершить серьезный прорыв.

- Теперь я хотела бы обратиться к послу Литвы в Украине. Посол, как эту встречу в Рамштайне принимают в Украине, что ожидается, каковы результаты?

В. Сарапинас: Я бы сказал, что ожидается многое, потому что последние несколько недель и предшествовавшие встречи в Рамштайне дают основания для оптимизма, потому что фактически ряд стран объявили о новых пакетах военной помощи, включающих бронемашины и, наконец, тяжелые танки, артиллерию и средства противовоздушной обороны. Действительно, это не может не радовать. В то же время необходимо признать, что все заявленные на сегодняшний день объемы помощи намного меньше потребностей Украины. Конечно, все было бы гораздо эффективнее, если бы это было сделано гораздо раньше.

На мой взгляд, основная причина задержки западной военной поддержки и ее неадекватности до сих пор связана с тем, что некоторые из наших западных союзников, союзников Украины, до сих пор не определились с тем, каким должен быть исход этой войны в целом. Их по-прежнему преследовал страх перед поражением России, не дай Бог, перед тем, что произойдет дальше, перед неопределенностью того, что будет после этого поражения. Хотелось бы верить, что и недавний визит президента Зеленского, и эти встречи в формате "Рамштайн", безусловно, должны развеять все эти сомнения. Все должны прийти к окончательному соглашению и поверить в то, о чем четко заявляет Украина - ее целью является возвращение границ Украины 1991 года.

Если и будут переговоры, то только в том случае, если Украина будет иметь возможность диктовать условия. Я думаю, что все должны осознать, что успех Украины связан не только с ее будущим, но и с будущим всей Европы и всего мира.

Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

- Западные страны, с одной стороны, заявляют, что их поддержка Украины не прекратится, и что они будут продолжать оказывать столько помощи, сколько потребуется. С другой стороны, есть сигналы, что администрация США, например, как пишет американская пресса, предупредила Украину, что она должна добиться перелома в войне, как будто она сама не хочет его добиться. В какой степени эти призывы и пожелания соответствуют возможностям Украины в плане поставок оружия?

В. Сарапинас: Главная проблема заключается в том, что поставки этого оружия с Запада до сих пор были недостаточными и очень запоздалыми. Несмотря на огромные потери, понесенные россиянами, которые они сами игнорируют, они стабилизировали фронт и даже местами перешли в наступление.

Кремль приказал армии полностью занять Луганскую и Донецкую области к концу марта, в соответствии с их административными территориями, и аналогично с Запорожьем, и есть сигналы, что Чернигов, Сумы и Харьков будут атакованы снова. Ситуация на море такая же: в Черном море украинские силы препятствуют приближению россиян, а в Азовском море, к сожалению, последние взяли под контроль все украинские порты.

Я думаю, что это просто неправильно, что за последние 2-3 месяца, к сожалению, инициатива, которая была взята прошлой осенью, была снова отдана, и оркам позволили восстановиться, перегруппироваться, и они увеличили свой личный состав, военную технику и оружие где-то на добрую треть, и идет постоянная тайная мобилизация, и похоже, что скоро будет открытая мобилизация. Утверждается, что в этом году будет призвано до 1,5 миллиона человек . Все это означает, что Украине и дальше придется выдерживать тяжелые атаки россиян. Конечно, сами украинцы также пытаются наращивать ресурсы как людские, так и оружейные, и они, конечно, попытаются переломить ход войны в свою пользу, но оружия нужно больше.

Как я уже сказал, ответ на вопрос, когда это закончится украинской победой, надо искать в западных странах. Это означает, что и здесь, в Литве.

Война вступила, я бы сказал, в стадию взаимного наблюдения, и ее исход будет определяться, в первую очередь, на мой взгляд, ресурсами, поэтому мы должны планировать долгосрочную, постоянную военную поддержку Украины, а россияне, безусловно, должны знать, что военная поддержка Запада будет только увеличиваться и что любые новые поставки Запада принесут им не победы, а скорее тысячи новых жертв, и что в краткосрочной перспективе мы должны помочь украинцам вернуть инициативу на поле боя.

Война в Украине
Война в Украине
Война в Украине
Война в Украине
Война в Украине
# В мире# Война в Украине
Флаг ЛГБТ-сообщества
1 мин. назад

В этом году Рижский прайд пройдет с 29 мая по 4 июня

Симонас Кайрис
Интервью LRT.lt 5
2 ч. назад
Интервью LRT.lt

Кайрис о ситуации в Национальной опере: трагедия на ровном месте - один человек не принимает перемен

5
Таможня
2 ч. назад

В Литве расследуют возможное нарушение санкций при пропуске товаров из Беларуси

Москва
2 ч. назад

Власти Москвы не согласовали митинг "Год ада" из-за коронавируса

Александр Лукашенко
3 ч. назад

В Беларуси дали два года колонии медику, назвавшему Лукашенко "животным, загнанным в угол"

Война России против Украины. Взорванный многоквартирный дом в Днепре
4 ч. назад

США заказали боеприпасы для Киева на 522 миллиона долларов

Нида Грунскене
Интервью LRT.lt 5
5 ч. назад
Интервью LRT.lt

Генеральный прокурор Литвы: пока идет война – будет продолжаться и сбор доказательств военных преступлений в Украине

5
Поликлиника
5 ч. назад

Министерство начинает расследование в отношении регистрации пациентов в медицинских учреждениях

Рига
5 ч. назад

Рождаемость в Латвии в прошлом году была самой низкой за последние 100 лет

Коллекционная монета посвященная Украине, которая была выпущена в декабре 2022 года
5 ч. назад

ЦБ Литвы выпустит еще одну памятную монету в поддержку Украины

Кристина Сабаляускайте
2023.02.15 09:54

Писательнице Сабаляускайте вручены регалии почётной гражданки Вильнюса

Франкфуртский аэропорт
2023.02.15 10:56

17 февраля в аэропортах Германии планируются крупные забастовки

Полиция (ассоциативное фото)
2023.02.15 10:27

В Испании застрелили беременную гражданку Литвы

Майя Санду
Интервью ЛРТ
2023.02.15 08:42
Интервью ЛРТ

Политический аналитик: что означает смена власти в Молдове и грозит ли правительству попытка переворота?

В центре Вильнюса любой желающий может сплести маскировочную сеть для Украины
2023.02.15 09:36

В Вильнюсе плетут маскировочные сети для украинских военных: одна сетка может накрыть танк или грузовик

Джо Байден
2023.02.15 09:55

Опрос: В США демократы не хотят снова выдвигать Байдена

Ллойд Остин
2023.02.15 08:13

Остин: Украина начнет наступление весной

Зима
2023.02.15 09:30

В Литве сухо, но к концу недели погода изменится

Нида Грунскене
Интервью LRT.lt 5
2023.02.15 12:40
Интервью LRT.lt

Генеральный прокурор Литвы: пока идет война – будет продолжаться и сбор доказательств военных преступлений в Украине

5
Поликлиника
2023.02.15 12:23

Министерство начинает расследование в отношении регистрации пациентов в медицинских учреждениях