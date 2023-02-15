Посол Литвы в Украине: война перешла в стадию взаимного наблюдения, и ее исход определят ресурсы

Сторонники Украины сосредоточены на сохранении поставок боеприпасов и оружия в Украину, хотя Киев просит истребители для отражения российской атаки. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с более чем 50 сторонниками Киева, что Украина сосредоточена на создании авиационной платформы, и рассматривает, кто еще может поставлять танки и боеприпасы.

Об этом в программе ЛРТ "Тема дня" говорили посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулионис и посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

- Washington Post пишет во вторник, что Соединенные Штаты предупредили украинскую администрацию о том, что она должна добиться перелома в этой войне против России. Как бы вы объяснили такое объявление, что оно может означать?

Д. Матулёнис: По сути, это означает, что мы должны помогать Украине до тех пор, пока она действительно победит в этой войне и вернет себе все свои территории, это четкое заявление, в этом нет никаких сомнений. В этом и заключается наша поддержка, то есть поддержка стран Альянса и не только. Как вы справедливо отметили, 54 страны в настоящее время участвуют в так называемой программе "Рамштайн", и не только страны НАТО, но и другие страны помогают Украине подходящим оружием, боеприпасами и снарядами. Послание очень четкое.

Война в Украине / AP nuotr.

- Украина просит истребители, и авиация была одной из главных тем во время недавней поездки президента Владимира Заленцкого в Европу. Каковы шансы, что его просьба будет рассмотрена настолько быстро, что истребители смогут способствовать перелому в войне, которого все так ждут?

Д. Матиулёнис: Я считаю, что не должно быть никаких табу, по крайней мере, такова наша позиция, а какой будет окончательная позиция стран Альянса, которые имеют и могут поставить истребители, я сегодня не могу сказать.

- Каково ваше общее впечатление от результатов встречи так называемого Рамштайнского формата и визита министра обороны Резникова в Брюссель?

Д. Матиулёнис: Существует так называемая танковая коалиция - коалиция Leopard 1, коалиция Leopard 2. Германия, кстати, играет действительно важную роль в мобилизации всех стран, у которых есть эти очень современные танки, чтобы доставить их в Украину как можно скорее, этой весной. Все остальные системы ПВО, которые поставляются, также очень важны для Украины. Поверьте, обязательства, безусловно, велики, и, хотя не все страны вносят одинаковый вклад - некоторые, возможно, немного меньше, некоторые намного больше - я думаю, это хороший знак. В начале этого года и в годовщину войны, я думаю, Запад покажет, что поддержка не только сохранится, но и продолжится.

Война в Украине / AP nuotr.

- Различные разведывательные службы описывают амбиции и потенциал России взять инициативу на фронте в свои руки. С одной стороны, говорят о том, что Россия также намерена активизировать наступление, а с другой стороны отмечают, что ее запасы, включая боеприпасы, тоже не безграничны. Каковы прогнозы относительно возможностей России на данный момент?

Д. Матулёнис: На данный момент они не очень ясны и не очень четко определены, потому что на самом деле мобилизовано довольно много резервистов, их готовность намного хуже, чем в начале войны, есть также некоторые потери техники, и никто не будет их отрицать, и восстановить их не так просто, как восстановить боеприпасы, а количество ракет, соответственно, намного меньше, чем было раньше. Но нельзя недооценивать противника. Тем более необходимо помочь Украине сейчас, чтобы можно было совершить серьезный прорыв.

- Теперь я хотела бы обратиться к послу Литвы в Украине. Посол, как эту встречу в Рамштайне принимают в Украине, что ожидается, каковы результаты?

В. Сарапинас: Я бы сказал, что ожидается многое, потому что последние несколько недель и предшествовавшие встречи в Рамштайне дают основания для оптимизма, потому что фактически ряд стран объявили о новых пакетах военной помощи, включающих бронемашины и, наконец, тяжелые танки, артиллерию и средства противовоздушной обороны. Действительно, это не может не радовать. В то же время необходимо признать, что все заявленные на сегодняшний день объемы помощи намного меньше потребностей Украины. Конечно, все было бы гораздо эффективнее, если бы это было сделано гораздо раньше.

На мой взгляд, основная причина задержки западной военной поддержки и ее неадекватности до сих пор связана с тем, что некоторые из наших западных союзников, союзников Украины, до сих пор не определились с тем, каким должен быть исход этой войны в целом. Их по-прежнему преследовал страх перед поражением России, не дай Бог, перед тем, что произойдет дальше, перед неопределенностью того, что будет после этого поражения. Хотелось бы верить, что и недавний визит президента Зеленского, и эти встречи в формате "Рамштайн", безусловно, должны развеять все эти сомнения. Все должны прийти к окончательному соглашению и поверить в то, о чем четко заявляет Украина - ее целью является возвращение границ Украины 1991 года.

Если и будут переговоры, то только в том случае, если Украина будет иметь возможность диктовать условия. Я думаю, что все должны осознать, что успех Украины связан не только с ее будущим, но и с будущим всей Европы и всего мира.

Война в Украине / AP nuotr.

- Западные страны, с одной стороны, заявляют, что их поддержка Украины не прекратится, и что они будут продолжать оказывать столько помощи, сколько потребуется. С другой стороны, есть сигналы, что администрация США, например, как пишет американская пресса, предупредила Украину, что она должна добиться перелома в войне, как будто она сама не хочет его добиться. В какой степени эти призывы и пожелания соответствуют возможностям Украины в плане поставок оружия?

В. Сарапинас: Главная проблема заключается в том, что поставки этого оружия с Запада до сих пор были недостаточными и очень запоздалыми. Несмотря на огромные потери, понесенные россиянами, которые они сами игнорируют, они стабилизировали фронт и даже местами перешли в наступление.



Кремль приказал армии полностью занять Луганскую и Донецкую области к концу марта, в соответствии с их административными территориями, и аналогично с Запорожьем, и есть сигналы, что Чернигов, Сумы и Харьков будут атакованы снова. Ситуация на море такая же: в Черном море украинские силы препятствуют приближению россиян, а в Азовском море, к сожалению, последние взяли под контроль все украинские порты.

Я думаю, что это просто неправильно, что за последние 2-3 месяца, к сожалению, инициатива, которая была взята прошлой осенью, была снова отдана, и оркам позволили восстановиться, перегруппироваться, и они увеличили свой личный состав, военную технику и оружие где-то на добрую треть, и идет постоянная тайная мобилизация, и похоже, что скоро будет открытая мобилизация. Утверждается, что в этом году будет призвано до 1,5 миллиона человек . Все это означает, что Украине и дальше придется выдерживать тяжелые атаки россиян. Конечно, сами украинцы также пытаются наращивать ресурсы как людские, так и оружейные, и они, конечно, попытаются переломить ход войны в свою пользу, но оружия нужно больше.

Как я уже сказал, ответ на вопрос, когда это закончится украинской победой, надо искать в западных странах. Это означает, что и здесь, в Литве.

Война вступила, я бы сказал, в стадию взаимного наблюдения, и ее исход будет определяться, в первую очередь, на мой взгляд, ресурсами, поэтому мы должны планировать долгосрочную, постоянную военную поддержку Украины, а россияне, безусловно, должны знать, что военная поддержка Запада будет только увеличиваться и что любые новые поставки Запада принесут им не победы, а скорее тысячи новых жертв, и что в краткосрочной перспективе мы должны помочь украинцам вернуть инициативу на поле боя.