Эксперт: Путин планировал захватить страны Балтии

Как отметил эксперт, диктатор планировал большую военную кампанию несколько лет. На рубеже 2019-2020 годов многим в РФ стало понятно, что диктатор Владимир Путин готовит большую военную кампанию. Впрочем, под ударом должны были оказаться страны Балтии. Там он планировал гибридную военную операцию с самым высоким уровнем эффективности. Однако Путин остановился на Украине, хотя уже и пожалел об этом в марте этого года.

Как заявил историк и политический аналитик Валерий Соловей в новом выпуске "Балаканки" на канале "Гроші", о планах Путина на страны Балтии знали в НАТО. Именно поэтому здесь начались крупнейшие в истории военные учения. Как отмечает Соловей, союзники готовились встречать русские войска.

Впоследствии Путин отложил свои планы, а в 2021 году вернулся к идее уйти с титулом величайшего и непобедимого государственного деятеля. Ему было мало Крыма и Донбасса. Диктатор решил захватить всю Украину.

Сыграла роль и мистическая составляющая. Путин верил в гипотезу "Если изменишь карту мира, то будешь править вечно". В этом его поддерживают по меньшей мере два человека. По словам Соловья, одна из них неплохо разбирается в мистике.

Негативно для Путина сыграл и тот факт, что с 2020 года он фактически находился в изоляции. Это связано не только с коронавирусом, но и с тяжелой операцией, которую пережил диктатор.

Соловей отметил, что в конце 2021 года источник из близкого окружения Путина подтвердил ему, что война точно будет. Путин определяется с датой и уверен, что захватит Украину крайне быстро.

Как пояснил эксперт, план захвата Украины Путин фактически придумал сам. Эти захватнические идеи ему не навязывали. Диктатор смог окончательно сломить тех, кто отговаривал его от вторжения.

По плану Путина, Одесса и Николаев должны были пасть за две недели, а потом россияне должны были бы пойти на Молдову. Кстати, на захват Молдовы диктатор выделил своей армии сутки.



UNIAN