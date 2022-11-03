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2022.11.03 07:52

Польша собирается построить забор на границе с Калининградской областью

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.03 07:52
Мигранты на польско-белрусской границе
Мигранты на польско-белрусской границе / AP nuotr.

Власти Польши планируют построить забор на границе с российской Калининградской областью - заявил в среду польский министр обороны Мариуш Блащак. Он обосновал это решение опасениями того, что Россия может умышленно направлять в Польшу мигрантов.

"Аэропорт Калининграда теперь принимает рейсы с Ближнего Востока и из Африки. Я решил принять меры, чтобы усилить защиту польской границы", - сказал Блащак. По его словам, работы уже начались. Планируется возведение трёх заграждений из колючей проволоки высотой в 2,5 метра и шириной в три метра. Также планируется оснастить камеру , а также установка электронного оборудования.

Представитель властей Калининградской области заявил агентству РИА Новости, что планы польского правительства - "популизм", поскольку с российской стороны подобное заграждение уже построено.

В прошлом году Польша начала строительство стены вдоль границы с Беларусью - после того, как тысячи прибывших в эту страну мигрантов из стран Азии и Африки пытались перейти границу с Польшей в поисках убежища. Власти Польши и других стран обвинили власти Беларуси в организации этого процесса; Минск это отрицал.

Радио "Свобода"

# В мире# Польша
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