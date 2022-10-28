Литовское пиво все еще на российских прилавках - россияне уже сами требуют остановить импорт продукции

Пиво Volfas Engelman, которое до сих пор встречается на прилавках российских магазинов, стало мешать самим россиянам. На страницах российского портала, появилась статья с фотографиями пива литовского производства, призывающая прекратить импорт продукции с учетом позиции Литвы по отношению к России. Volfas Engelman уверяет, что не экспортирует пиво в Россию уже с весны и, судя по представленным в публикации фото, попытается найти недобросовестных партнеров, через которых пиво могло попасть в страну.

«Недружественный алкоголь» - именно так назвали на российском портале «Товар сегодня» литовское пиво.

Автор данной статьи также напоминает, что торговые сети в Литве начали убирать с полок российские товары еще в феврале 2022 года, а в мае Литва признала Россию государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм. Упоминает он и об ограничениях экспорта в Калининград.

Принимая все это во внимание, далее автор статьи отмечает, что пиво из Литвы продолжает массово поставляться в российские торговые сети.

Фото прикрепленные к статье / Ekrano nuotr.

«И это не просто какие-то старые запасы, это пиво, сделанное после всех вышеперечисленных раздутых заявлений», — отмечает автор статьи, добавляя фотографии, на которых видно, что найденное на прилавках пиво было разлито в июле, августе, сентябре и октябре этого года.

Автор статьи указывает на позицию Литвы и утверждает, что если продавцы заинтересованы в том, чтобы занять позиции в сфере продажи иностранного пива, то для этого можно найти и другие страны.

«Например, страны единого таможенного пространства: Армения, Казахстан, Кыргызстан. Есть Сербия, из которой мы импортируем немало товаров приемлемого качества. Есть и достаточно экзотические, но не менее интересные варианты. Например, Северная Корея производит пиво, которое, по некоторым данным, можно купить даже в США. Словом, удивляет тот факт, что Россия продолжает импортировать продукцию из страны, позволяющей себе крайне агрессивную риторику», — говорится в статье.

Фото прикрепленные к статье / Ekrano nuotr.

Volfas Engelman: Полное закрытие границы могло бы помочь

Мантас Матукайтис, менеджер по маркетингу компании Volfas Engelman, сообщил LRT.lt, что компания прекратила экспорт в Россию в марте этого года, как уже было объявлено ранее.

"Спасибо за предоставленную информацию. По датам производства, видимых на фотографиях, мы проследим, как продукция могла попасть в Россию. Мы закроем этот канал, как уже сделали с другими недобросовестными дистрибьюторами», — комментирует М. Матукайтис.

Он также добавил, что упаковки напитков компании Volfas Engelman будут украшены проукраинской символикой.

«Уже этой осенью на упаковке продукции Volfas Engelman появится украинская символика, что станет превентивной мерой против нелегального экспорта», — говорит М. Матукайтис.

Магазин / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На вопрос, как он оценивает высказанную в статье позицию о том, что Россия должна закрыть свои границы для литовского пива, менеджер по маркетингу Volfas Engelman отвечает, что это могло бы помочь.

«Полное закрытие границ, безусловно, помогло бы решить проблему недобросовестного экспорта. Возможно, такое решение мог бы принять и сам Евросоюз», — считает М. Матукайтис.

Партнерам Olvi запрещен экспорт в Россию

LRT.lt обратились по поводу сложившейся ситуации в финскую компанию Olvi Group, управляющую Volfas Engelman.

Представитель группы по связям с общественностью Пиа Хортлинг сообщила LRT.lt, что рост продаж компании, который также показан в отчете группы, несмотря на прекращение отношений с Россией, был обусловлен благоприятными тенденциями.

Алкоголь / E. Blaževič/LRT nuotr.

По словам представителя, рост был успешно увеличен за счет новых экспортных рынков: ОАЭ, стран Дальнего Востока.

«Компания Olvi решительно осуждает нападение России на Украину. В результате Olvi прекратила весь экспорт в Россию, как указано в заявлении компании. Наша продукция не входит в списки санкционных товаров и, к сожалению, наша продукция попадает в Россию через третьи страны».

Мы сожалеем и очень обеспокоены этим, хотя это было против нашей воли. Чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов, мы проинструктировали наших клиентов и партнеров о том, что им не разрешается продавать какую-либо нашу продукцию в Россию. Мы будем постоянно следить за тем, как эти рекомендации выполняются, и не приемлем никаких действий со стороны наших партнеров и ритейлеров, противоречащих этим рекомендациям», — заверил П. Хортлинг.