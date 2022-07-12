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2022.07.12 17:08

YouTube заблокировал канал режиссера Тиграна Кеосаяна

РC
Радио «Cвобода» 2022.07.12 17:08
„YouTube“ logotipas
„YouTube“ logotipas / AP nuotr.

YouTube заблокировал канал режиссера Тиграна Кеосаяна "Кеосаян Daily". Об этом сообщила его жена, главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Канал Тиграна забанили на YouTube. Разумеется, без объяснения причин, как у них там в "сообществе" принято. А он только рад", – написала Симоньян.

Она также оставила ссылку на ролик мужа в Rutube, где он рассказывает, почему, по его мнению, блокировка в YouTube – это хорошо.

В конце апреля Кеосаян, комментируя в одном из своих видео новость об отмене в Казахстане парада 9 мая, обвинил власти страны в "неблагодарности" и "предательстве", а также предложил им посмотреть на пример Украины. После этих высказываний МИД Казахстана заявил о запрете на въезд в страну для Кеосаяна.

8 июля Тигран Кеосаян был включен в санкционный список Канады. Подпавших под санкции лиц канадские власти назвали "спонсируемыми государством агентами дезинформации и пропаганды". Ранее Кеосаян попал под персональные санкции Евросоюза и Великобритании.

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