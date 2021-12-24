Сергей Руденко. Как Ленин при помощи Путина создал Украину

Владимир Путин - президент РФ и по совместительству историк - преследует цель любой ценой вернуть Украину под контроль Москвы. Что это уже невозможно, он, похоже, не понимает, считает Сергей Руденко.

Если бы Владимира Путина не было, его бы стоило придумать. Потому что вряд ли кто-то лучше нынешнего президента России может мобилизовать и сплотить украинцев в борьбе за свою независимость. Все сказанное Путиным во время ежегодной пресс-конференции 23 декабря 2021 года еще раз подтвердило: будущее Украины он видит исключительно в составе России или в крайнем случае под ее непосредственным контролем.

"Товарищ Путин, вы - большой ученый!"

Начиная с 2014 года, Путин не единожды публично пытался рассказать свою версию возникновения Украины. Ровно два года назад на своей ежегодной пресс-конференции он ничтоже сумняшеся заявил: украинцев придумал "граф Потоцкий". И точка. Вот не было такого этноса, хоть ты убей. При этом Путин так и не удосужился уточнить имени того самого "графа" из известного польского рода. А зачем? Ведь если царь - а точнее, президент - убежден, что украинцев придумали, разве кто-то будет с этим спорить в России? Вряд ли.

В июле нынешнего года Владимир Владимирович решил закрепить за собой славу российского историка. Его статья "Об историческом единстве русских и украинцев", по идее, должна была убедить внутреннего читателя: Украины никогда не существовало. Мол, вся ее земля и люди, населяющие эту территорию, всегда были исконно русскими. Но уже через полгода Путин развил идею, сделав еще одно важнейшее историческое "открытие": Украину создал Владимир Ленин в 1922 году, когда лидер российского пролетариата объявил о создании СССР.

Зачем Путин несет такую историческую околесицу об Украине, догадаться нетрудно. Он пытается хоть как-то оправдать свои агрессивные действия против независимого государства в центре Европы. Вступать в историческую дискуссию с хозяином Кремля - глупо. Хотя бы потому, что именно киевский князь Юрий Долгорукий основал Москву. В то время, когда российская столица только начиналась строиться, в древнем Киеве уже стояли храмы и торговые ряды. И "историку" Путину следовало бы об этом знать.

Украина готова давать отпор

Нынешний хозяин Кремля, как оказалось, слаб в трактовках не только давней, но и современной истории. Он по-прежнему называет украинскую Революцию достоинства 2014 года "государственным переворотом", а патриотические силы Украины - "нациками". Путину невдомек, почему восемь лет тому назад украинцы вынудили Януковича бежать в Россию. Как не понимает он и того, почему мы пытаемся, как он выражается, создать "анти-Россию". "Ведь мы же - братья", - каждый раз повторяет Путин, пытаясь заключить нас в свои крепкие объятия.

Что такое современная Россия в Украине знают все - от стара до млада. 15 тысяч погибших в Донбассе, "откушенный" Крым, уничтоженные российскими "Градами" дома на востоке страны, угрозы Москвы начать полномасштабную войну, попытки не пустить украинское государство в НАТО etc.

За право жить в свободной стране украинцы заплатили очень высокую цену - жизнью своих друзей, родных и близких. И никто в Украине не собирается сдаваться Путину. Этого-то он и не может понять, гремя 100-тысячной армией на границе с украинским государством. Да, война - это страшно. Но еще страшнее быть частью страны, лидер которой все время повторяет, что тебя (украинца) не существует.

Чего от Украины хочет Путин?

В идеале Владимир Путин хочет, чтобы Украина перестала существовать как государство в тех границах, которые были определены на момент распада Советского Союза. Собственно, демонтаж украинской государственности Россия начала еще в 2014 году, аннексировав Крым. Потом при поддержке Москвы началась война в Донбассе. Чуть позже Кремль попытался вернуть влияние на политическую элиту Украины и ее информационное поле.

Сегодня Путин говорит прямо: Украина как член НАТО несет прямую угрозу для безопасности России. Цель хозяина Кремля - создать условия, при которых украинское государство (или то, что от него останется) не могло бы претендовать на членство в североатлантическом альянсе. Владимир Владимирович может бесконечно публично повторять свои мантры о том, что Украина должна следовать минским соглашениям. Или о том, что мир в Донбассе наступит только после того, как Киев договорится с лидерами псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР". Или же о том, что Украина готовит очередное наступление. Все это - вранье и лукавство. И сам Путин прекрасно это знает.

Украина, которую в 2014 году пытался укротить президент России, сильно отличается от того государства, которое существует сейчас. В стране появилась военная элита, имеющая опыт боевых действий, окрепло гражданское общество и выросло новое поколение украинцев, готовых бороться за независимость своего государства. Путину сейчас надо трижды подумать, прежде чем заводить российскую армию в Украину. Ведь одно дело - выдумывать истории о создании Лениным украинского государства и об агрессивных планах Киева начать новое наступление в Донбассе, а совсем иное - заваливать Россию "грузом 200". Последнее - реальность, к которой сегодня, похоже, готовится Владимир Путин.

DW