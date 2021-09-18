Süddeutsche Zeitung: Целесообразна ли третья прививка? Взгляд на Израиль дает довольно четкий ответ

"Израиль, который долгое время называли чемпионом мира по вакцинации, стал лидером и в вопросе третьей прививки: уже в конце июля правительство предложило всем жителям в возрасте 60 лет и старше пройти ревакцинацию против Covid-19. Те, кто сделал вторую прививку пять или более месяцев назад, теперь может сделать и третью. Другие страны последовали этому примеру. Но до сих пор не было ясно: действительно ли дополнительная вакцинация обеспечивает существенно лучшую защиту?", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Теперь появились первые результаты расширенной израильской программы вакцинации - и они свидетельствуют о заслуживающем внимания эффекте ревакцинации. Израильские ученые под руководством Йинона Бар-Она проанализировали данные в общей сложности 1,1 млн человек в своей стране, все из которых были не моложе 60 лет и уже были полностью привиты вакциной компании Biontech; часть из них также была ревакцинирована тем же препаратом".

"Сравнение двух групп показало, что среди тех, кому были сделаны три прививки, было в 11 раз меньше заражений, чем среди дважды вакцинированных. Вероятность развития тяжелой формы Covid-19 снизилась после бустерной вакцинации примерно в 20 раз, показало исследование, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine".

"В то время как среди дважды вакцинированных тяжело заболели около 300 человек, в группе ревакцинированных, которая была примерно в два раза больше, их было всего 29", - отмечает издание.

"Эффект от вакцинации со временем снижается. С помощью бустерной прививки его можно снова значительно повысить, заключают авторы в своей статье. Даже если предположить, что ослабление иммунитета и влияние "дельта"-варианта приводит к снижению общей эффективности прививки до 50%, ревакцинация может вернуть эффективность к изначальным 95%", - говорится в статье.

"Исследователи не могут полностью исключить погрешности в своих данных. Возможно, например, что люди, сделавшие три прививки, считали себя настолько защищенными, что реже обращались к врачу и реже сдавали анализы. В этом случае заражения в этой группе могли быть упущены. Также пока неизвестно, как долго сохраняется эффект после третьей вакцинации. Данные были получены, только исходя из первого месяца расширенной программы вакцинации в Израиле".

"Но в целом Питер Инглиш, британский эксперт по инфекционным заболеваниям, называет новые выводы "отличной новостью". Он считает методы исследования и его результаты надежными", - передает издание.

"В то же время менее масштабное исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что дополнительная доза мРНК-вакцины Moderna также усиливает иммунный ответ на Sars-CoV-2. Исследователи компании представили промежуточные результаты, показывающие, что третья вакцинация увеличивает количество нейтрализующих антител в крови испытуемых - включая антитела, работающие против таких тревожных вариантов вируса, как "дельта".

"В отличие от исследования, проведенного в Израиле, этот анализ не показал, действительно ли таким образом можно предотвратить заражение или заболевание. "Но следует полагать, что более высокий уровень антител полезен", - комментирует Джонатан Болл, вирусолог из британского Университета Ноттингема, добавляя: "Это еще одно доказательство того, что решение делать ближайшие недели и месяцы повторные прививки тем, кто подвергается наибольшему риску, было разумным".

"Незамеченной в этой оценке остается этическая дилемма бустерных прививок: оправдана ли достигаемая с их помощью идеальная защита в богатых странах, когда в самых бедных странах до сих пор не привито даже 2% населения? Всемирная организация здравоохранения ВОЗ заняла четкую позицию по этому вопросу. Она призвала ввести мораторий на ревакцинацию. (...) Впрочем, пока к этому требованию мало кто прислушался. В настоящее время Израиль рекомендует проходить ревакцинацию всем жителям страны старше 12 лет. С сентября и Германия предлагает людям старше 60 лет сделать дополнительную прививку при условии, что полная вакцинация была пройдена не менее шести месяцев назад", - пишет Süddeutsche Zeitung.

InoPressa