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2021.08.05 16:09

Министр: есть сигналы, что Лукашенко ищет потенциальных мигрантов в других странах

BNS2021.08.05 16:09
Мигранты в Друскиникай
Мигранты в Друскиникай / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что располагает данными о том, что режим Александра Лукашенко ищет потенциальных нелегальных мигрантов не только в Ираке, но и в других странах.

Министр отметил, что на прошлой неделе стало известно о переговорах, которые А. Лукашенко ведет с Марокко, а теперь появилась информация, что переговоры ведутся и с Пакистаном.

Г. Ландсбергис отметил, что пока не ясно, насколько переговоры эффективны и какова их цель.

"Является ли это средством политического давления? Очевидно, что они пытаются создать более одного маршрута в Минск", - сказал министр.

"Скорее всего, это или попытка расширять поток мигрантов, что опасно как для Литвы, так и для всего ЕС, или попытка найти замену иракскому маршруту, если ЕС всё же удастся его закрыть", - добавил он.

В июле А. Лукашенко подписал указ, гарантирующий возможность безвизового посещения страны гражданам 73 государств для вакцинации от коронавирусной инфекции. Без визы граждане этих стран могут находиться в Беларуси не более 5 дней.

Брюссель ввел масштабные санкции против белорусских властей в июне, после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair. В ответ А. Лукашенко заявил, что его страна больше не будет усердствовать в сдерживании мигрантов на пути в ЕС. Власти Литвы трактуют подобные действия Минска как гибридную атаку, направленную против в страны.

Мигранты в Друскиникай
Мигранты в Друскиникай
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Мигранты в Друскиникай
# Литва
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