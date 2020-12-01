Белорусский эксперт: информация об инцидентах на БелАэс скрывается, ее надо закрывать

Поскольку Министерство энергетики Литвы не обладает официальной информацией о возможной аварии на запасной системе охлаждения первого блока Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики Литвы запросила информацию у Беларуси о возможном инциденте.

Об инциденте сообщил портал ecohome-ngo.ny, опубликовав заявление Белорусской антиядерной кампании, сотрудничающей по вопросам безопасности БелАЭС. По сообщению, "при окончании гидроиспытаний на АЭС произошло крупное чрезвычайное происшествие (ЧП). Из-за неоткрытого клапана при откачке жидкости в конце испытаний был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора".

"Скорее всего, произошла имплозия бака. Он требует замены, но поскольку замена бака равнозначна признанию аварии — его вместо этого пытаются починить. Таким образом, мы имеем "горячий" реактор с нештатно функционирующей (в лучшем случае) резервной системой аварийного охлаждения", – говорится в сообщении.



Тем временем, руководитель неправительственной белорусской организации "Экодом" Ирина Сухий в интервью русской службе Радио ЛРТ сообщила, что ее организация направила запрос в Госатомнадзор.



"Мы написали запрос в Госатомнадзор, была ли поломка или авария. 13 октября они нам ответили, что никаких инцидентов не было. Позже было более внятно описана ситуация, которая произошла, что во время тестирования системы охлаждения втянуло танкер для воды и из-за обратного давления он сложился. Такие вещи могут случаться, если забыть открыть клапан при сливании воды. Сейчас реактор работает, а система охлаждения не работает. Она, конечно, не основная, но тем не менее. Просто начали происходить те небезопасные для работы станции вещи, о которых мы все время говорили. Об этом никому не говорится, все это скрывается", - констатирует Ирина Сухий.

Astravo atominė elektrinė / AP nuotr.

По ее словам, если рабоникам станции пришлось менять бак, то это значит, что нужно признать, что случился какой-то инцидент.

"Этот инцидент был бы рабочим и проходным если бы после этого не запустили реактор и не скрывали это. Ведь какие-то вещи могут случаться, но с другой стороны, если этот бак сложился из-за того, что забыли открыть какой-то вентиль, то это говорит о квалификации людей, которые проводят запуск АЭС", - говорит эколог.

По ее словам, что на станции предусмотрено несколько систем охлаждения, в том числе и аварийная, что позволяет иметь некторый специальный запас нескольких систем в случае, если что-то не сработает.

"При этом при тестировании работники станции не знают, как все сделать правильно. То есть, либо Госатомнадзор плохо контролирует, раз не знает об инциденте, либо от них тоже скрывают эту информацию, либо они знают, но скрывают от общественности. Сейчас беспокойство становится каким-то паническим страхом. На всех уровнях не работают системы управления, контроля. Чего тогда можно ожидать от этой станции, ее нужно быстрее выключить. Если говорить о том, что она все-таки будет работать, то нужно делать аудит, проверки, налаживание информационных каналов", - уверена руководитель белорусской организации "Экодом".

БелАЭС, подключенная к системе электропередачи третьего ноября и остановившаяся 8 ноября, возобновила работу после полуторанедельного перерыва – 19 ноября.

Недавно ГИБАЭ потребовала от европейских регуляторов безопасности атомной энергетики остановить деятельность БелАЭС и как можно быстрее решить проблемы атомной безопасности на этой станции.