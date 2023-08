Kiedy obserwować deszcz meteorów?

Jak zaznacza naukowiec, każdego dnia na naszą Ziemię spadają setki tysięcy ton materiału kosmicznego. Najczęściej spadają do oceanów, do mórz, niedużo spada na powierzchnię Ziemi. Ale w świecie istnieją pokaźne kolekcje meteorytów, które znajdują się w obserwatoriach i muzeach.

– Takich spadających meteorytów na Litwie odnotowano trzy – w 1908 r., 1929 r. i 1933 r. Odłamki znajdują się w zbiorach Instytutu Geologii i na Uniwersytecie Wileńskim. Są to ciekawe materiały do prowadzenia badań – stwierdza Czernis.

– Wieczorem należy obserwować wschodnią część nieba, w nocy można południową część lub w zenicie. Teraz mamy dobre warunki do obserwacji nieba, ponieważ nie ma Księżyca, chociaż szczyt spadania gwiazd już minął. Będzie ich coraz mniej. Piękny widok na niebie można będzie zaobserwować do końca sierpnia – podkreśla Czernis.

