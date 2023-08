Skutki ubiegłotygodniowej burzy: ponad 6 tys. roszczeń na kwotę 7 mln euro

- To najwyższa w historii kwota szkód spowodowanych przez jedną burzę - dodała. Wskazała, że ostatnio najwyższe straty odnotowano w sierpniu 2010 r. Wówczas wyniosły one 2 mln euro.

Ponad 6 200 mieszkańców Litwy wystąpiło o odszkodowanie do ubezpieczycieli, w związku ze szkodami spowodowanymi przez ubiegłotygodniową burzę. Straty szacowane są na ok. 7 mln euro.

