Od września w szkołach lekcje ze sztucznej inteligencji

Od września zmodernizowane programy nauczania w szkołach będą również obejmować sztuczną inteligencję. Specjaliści z Narodowej Agencji Edukacji twierdzą, że opracowali wskazówki, a nauczyciele zostali odpowiednio przeszkoleni. Z kolei niektórzy eksperci wskazują na brak odpowiedniej literatury.

Rigonda Skorulskienė, nauczycielka w Gimnazjum Jezuitów w Kownie, która często wykorzystuje sztuczną inteligencję na swoich lekcjach, twierdzi, że jest to narzędzie, które może zarówno pomóc, jak i przyspieszyć proces uczenia się. Z pomocą sztucznej inteligencji uczniowie rozwiązują problemy, najczęściej korzystając z aplikacji Chat GPT.

- Mogą uzyskać wyjaśnienie problemu, tak jakby obok był nauczyciel. Ale oczywiście uczeń zawsze musi być czujny, ponieważ sztuczna inteligencja z pewnością popełnia błędy (...) Nie tylko wyjaśnia, dlaczego, powiedzmy, A jest właściwą odpowiedzią, a inne są błędne, ale także komentuje każdą błędną odpowiedź - mówi nauczycielka fizyki.

Według Skorulskienė, jeśli temat i jego poziom są określone, a narzędzia są dostępne, sztuczna inteligencja może pomóc w wymyślaniu pomysłów na prace badawcze. Można je poprosić o wygenerowanie odpowiedniej metodyki, a czasem o zaproponowanie literatury. Oprócz dostarczania faktów, sztuczna inteligencja może napisać tekst.

Dirbtinis intelektas / AP nuotr.

Skorulskienė twierdzi, że sztuczna inteligencja może pomóc nie tylko uczniom, ale także nauczycielom w wykonywaniu rutynowych zadań i w ten sposób zaoszczędzić czas.

Używanie może również nieść ze sobą pewne zagrożenia

Prezes Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji David Čeilutka mówi, że sztuczna inteligencja w klasie może rzeczywiście pomóc, na przykład w rozwiązywaniu problemów matematycznych, ale dostrzega ryzyko nieuczciwości.

- Istnieje takie ryzyko, zwłaszcza w obszarach, w których testy są zdominowane przez testy oparte na pewnego rodzaju zapamiętywaniu lub na pisaniu prostego tekstu (...) W takich prostych zadaniach szczególnie trudno jest odróżnić czy jest to tekst wygenerowany, czy napisany przez ucznia lub samego studenta - mówi.

- W dłuższej perspektywie sztuczna inteligencja będzie miała wpływ na cały proces uczenia się i na testy wiedzy, które będą musiały się zmienić – podkreśla.

- Kiedyś uczyliśmy się mnożenia trzech cyfrowych liczb, ale teraz już tego nie robimy i bardzo niewiele osób wie, jak to zrobić, ponieważ kalkulatory robią to lepiej niż my. Widzę podobną analogię z Chat GPT i podobnymi dużymi modelami językowymi - po prostu będą one robić niektóre rzeczy znacznie lepiej niż ludzie i nie będzie sensu, abyśmy uczyli się i powtarzali lub robili coś, co Chat GPT robi tak dobrze - mówi Čeilutka.

Dirbtinis intelektas / AP nuotr.

Według niego Chat GPT i podobne aplikacje szybko się zmieniają. - Musimy ocenić, jak te aplikacje będą się rozwijać w przyszłości i co to będzie oznaczać dla procesów uczenia się w ogóle - mówi prezes stowarzyszenia.

Nauka o sztucznej inteligencji na lekcjach informatyki

Od września tego roku szkoły rozpoczną nauczanie nowego ogólnego programu nauczania. Temat sztucznej inteligencji na lekcjach informatyki pojawi się już w 9 klasie, uczniowie klas 12 będą się uczyli jej zastosowania.

- Narodowa Agencja Edukacji opracowała szczegółowe wskazówki dotyczące wdrażania, które obejmują również sztuczną inteligencję i sieci neuronowe. Wiem, że Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina zorganizował szkolenie dla nauczycieli, więc każdy, kto chciał, mógł się przyłączyć i nauczyć - mówi Povilas Leonavičius, specjalista w Departamencie Treści Edukacyjnych Narodowej Agencji Edukacji.

Nierówne możliwości nauczania dla nauczycieli

Redaktor naczelny magazynu „Reitingai" mówi, że nie jest jasne, z jakiej metodologii czy literatury będą korzystali pedagodzy w czasie lekcji o sztucznej inteligencji.

Gintaras Sarafinas / Fot. E. Blaževič/LRT

Dodaje, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji może być uzasadnione w wielu miejscach, ale musi być przygotowane, a nie pozostawione samemu sobie, co może prowadzić do smutnych rezultatów.

- Do tej pory 15 procent nie zdało tego egzaminu (z informatyki). Jeśli więc uwzględnimy zadania związane ze sztuczną inteligencją, a niektóre dzieci będą dobrze przygotowane, poradzą sobie dobrze, ale będzie o wiele więcej takich, które nie zdadzą. Ponieważ będą po prostu nieprzygotowane (…) - mówi Sarafinas.

Jego zdaniem za rok będziemy mieli różne poziomy wiedzy na temat programowania i sztucznej inteligencji. Tam, gdzie nauczyciele informatyki są mocni, dzieci nauczą się więcej i odwrotnie.