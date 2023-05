„Edyta benzyna” i fan słuchawek – Tapinas prześwietla wydatki stołecznych radnych

Edyta Tamošūnaitė, była wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR, również tankowała swój samochód przy użyciu więcej niż jednej karty, bo aż ośmiu. Co ciekawe, polityk tankowała zarówno benzynę, jak i olej napędowy, a w czasie kwarantanny, gdy poruszanie się po Litwie było ograniczone, przejeżdżała ok. 2 500 km miesięcznie. Na jednym z przedstawionych do zwrotu paragonów napisała „Edyta benzyna”. Tamošūnaitė zwracała sobie również pieniądze wydane na Bolta zamówionego np. o godz. 00:18 w czwartek wieczorem czy „tankowała paliwo" w czasie urlopu.

