Incydent nad Morzem Czarnym. Rosyjski myśliwiec agresywny względem polskiego samolotu

- Dwusilnikowy rosyjski myśliwiec SU 35 wleciał beż żadnego kontaktu radiowego na teren operacyjny wyznaczony przez Rumunię, po czym wykonał agresywne i niebezpieczne manewry – trzy podejścia do polskiego samolotu bez bezpiecznej separacji, w efekcie czego doszło do dużej turbulencji samolotu - napisano w komunikacie SG.

Do polskiego samolotu należącego do Straży Granicznej kilkukrotnie niebezpiecznie zbliżył się rosyjski myśliwiec, co niemal doprowadziło do rozbicia się polskiej maszyny. Incydent miał miejsce nad Morzem Czarnym.

